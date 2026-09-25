Presidentti Stubb työvierailulle Osloon
6.10.2026 12:02:50 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 61/2026
6.10.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb tekee työvierailun Osloon torstaina 8. lokakuuta 2026.
Presidentti Stubb tapaa vierailullaan Norjan pääministeri Jonas Gahr Støren ja Norjan kuningas Haakon VIII:n.
Presidentin ja pääministerin välisissä keskusteluissa aiheina ovat heidän aloitteestaan käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskeleet, Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa ja Euroopan turvallisuus.
Lisäksi presidentti Stubb osallistuu Norjan ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen ja pitää puheen arvoista, intresseistä ja vallasta strategisen kilpailun aikakaudella.
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