Presidentti Stubb työvierailulle Osloon

Spanska kungaparet på statsbesök till Finland 25.9.2026 16:57:59 EEST | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 60/2026 25.9.2026 Kung Felipe VI och drottning Letizia av Spanien kommer på statsbesök till Finland 6–7 oktober 2026 på inbjudan av republikens president Alexander Stubb. Under besöket ligger fokus på att befästa de bilaterala relationerna mellan Finland och Spanien, både som medlemmar i EU och Nato, samt på att främja det nära samarbetet mellan länderna inom politik, ekonomi, försvar, kultur och vetenskap. På agendan står även stärkandet av Europas övergripande säkerhet och försvar, arktiska och polara frågor, Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina samt multilateralt samarbete. Presidentparet tar emot det spanska kungaparet vid en officiell välkomstceremoni tisdagen den 6 oktober utanför Presidentens slott. Välkomstceremonin och presidentparets och kungaparets hälsning från slottsbalkongen börjar klockan 10. Allmänheten är välkommen att ta del av ceremonin från Salutorget. Efter välkomstceremonin följer formella diskussioner mellan del