Ruotsalaiset ja suomalaiset nuoret kokoontuvat keskustelemaan digitaalisesta demokratiasta

Hanaholmenin verkosto-ohjelma Globsol (Globaali solidaarisuus) kokoaa vuosittain ruotsalaisia ja suomalaisia nuoria monipuolisiin keskusteluihin ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista.

Tämän vuoden pääteemana on digitaalinen demokratia, aihe, joka on houkutellut yli kuusikymmentä nuorta sekä Ruotsista että Suomesta Hanaholmeniin.

”Ohjelma on erittäin monipuolinen ja tarjoaa luentoja, vierailuja ja avoimia keskusteluja muun muassa siitä, miten digitaalinen teknologia voi vahvistaa kansalaisten osallistumista demokraattiseen prosessiin”, kertoo ohjelmavastaava Ella Turta.

Lukio-opiskelijat vierailevat muun muassa Suomen eduskunnassa ja Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksessa. Ohjelmassa on myös keskusteluja muun muassa toimittaja ja kirjailija Bilan Osmanin, opettaja Markus Ahlforsin sekä tutkija Marina Lindellin kanssa.

”Järjestämme myös työpajan kriittisestä ajattelusta ja siitä, miten nuoret voivat parantaa kykyään tunnistaa disinformaatiota verkossa”, sanoo Ella Turta.

Globsol on Svenska nu- ja Tandem leadership -ohjelmien ohella osa Hanaholmenin laajaa panostusta nuoriin Ruotsissa ja Suomessa.

”Runsaat 50 % Hanaholmenin vuosittaisesta ohjelmabudjetista käytetään alle tai hieman yli 30-vuotiaille suunnattujen tapahtumien järjestämiseen”, toteaa ohjelmajohtaja Victor Andersson.

Katso tämän vuoden Globsol-ohjelma liitteestä.

Lue lisää Globsolista täältä: https://hanaholmen.fi/fi/globsol

Lisätietoja: ohjelmavastaava ella.turta(at)hanaholmen.fi, puh.: +358 40 649 5454