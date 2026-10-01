Työvoimapalveluiden tuloksissa suuria alue-eroja – osassa työllisyysalueita näkyy jo myönteistä kehitystä
8.10.2026 09:44:27 EEST | KEHA-keskus | Tiedote
KEHA-keskuksen uusi valtakunnallinen tilastokatsaus kokoaa yhteen työllisyysalueiden keskeiset tulokset tammi-elokuulta 2026 ja osoittaa, että kehitys on alueittain hyvin eritahtista. Työttömyys on laskenut vain osalla alueista, mutta palveluihin ohjaaminen on lisääntynyt lähes koko maassa.
– Valtakunnallinen katsaus antaa ajantasaisen kokonaiskuvan työvoimapalveluista ja niiden toimeenpanosta eri puolilla Suomea. Sen avulla voidaan tunnistaa sekä myönteisiä kehityssuuntia että alueita, joissa tarvitaan lisätoimia, toteaa KEHA-keskuksen johtava tutkija Petri Syvänen.
Katsaus sisältää tietoja muun muassa työnhakijoiden, työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen kehityksestä, työllistymissuunnitelmien ajantasaisuudesta ja palveluprosessin toteutumisesta ja työnhakija-asiakkaiden asiakastyytyväisyydestä.
KEHA-keskus laatii vuoden aikana useita alueellisia tilastokatsauksia sekä lakisääteisen asiantuntija-arvion jokaisesta Suomen 45 työllisyysalueesta. Arviointia hyödynnetään muun muassa elinvoimakeskusten järjestämissä alueellisissa yhteistyö- ja seurantakeskusteluissa.
Keskeisiä havaintoja
Työllisyysalueet ovat toimineet koko alkuvuoden 2026 haastavassa työmarkkinatilanteessa. Työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys ovat kasvaneet monilla alueilla, samalla kun työvoiman kysyntä on pysynyt aiempaa heikompana. Kehitys ei kuitenkaan ole ollut kaikkialla samanlaista. Työttömyys on alkuvuoden aikana vähentynyt esimerkiksi Lapissa ja Pohjanmaalla, ja myös laajan työttömyyden kehitys on ollut näillä alueilla muuta maata suotuisampaa.
Työvoimapalveluiden siirtyminen kuntien muodostamille työllisyysalueille näkyy edelleen alueiden välisinä eroina. Osa alueista toipui uudistuksesta nopeasti, mutta vuoden 2026 aikana kehitys on ollut haastavampaa esimerkiksi Lahden seudulla, Tampereen seudulla ja Keski-Suomen alueilla. Uudellamaalla puolestaan työttömyyden pitkittyminen on edelleen merkittävä haaste, vaikka suhteellinen kehitys on ollut alkuvuonna monia muita alueita myönteisempää.
Aktiivisten työvoimapalveluiden käyttö on kasvanut selvästi lähes koko maassa viime vuoteen nähden, mutta on edelleen matalammalla tasolla kuin ennen TE-uudistusta. Työvoimakoulutukseen, valmennuksiin, palkkatuettuun työhön ja työkokeiluihin ohjaaminen lisääntyi tammi-elokuun aikana, mutta yleinen aktivointiaste kuitenkin jatkoi laskua saavuttaen ennätyksellisen alhaisen tason. Työnhakijoille haettavaksi osoitettujen avoimien työpaikkojen määrä kasvoi huomattavasti. Kasvua vauhditti osaltaan lainsäädännön muutos, jonka myötä haettavaksi osoitetut työpaikat muuttuivat jälleen velvoittaviksi.
Työllisyysalueiden välillä on edelleen merkittäviä eroja myös lakisääteisten palveluprosessien toteutumisessa. Esimerkiksi alkuhaastatteluihin pääsyn nopeudessa, palvelusuunnitelmien ajantasaisuudessa ja henkilökohtaisen palvelun määrässä on huomattavaa vaihtelua. Tästä huolimatta työnhakijoiden asiakastyytyväisyys on säilynyt valtakunnallisesti hyvällä tasolla.
Kokonaisuutena tarkasteltuna alkuvuoden kehitys on ollut suotuisinta muun muassa Pietarsaaren seudun, Tunturi-Lapin ja Pellon, Rovaseudun, Kuntayhtymä Kympin sekä Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalueilla. Haastavimmaksi tilanne on muodostunut Lahden, Tampereen seudun, Keski-Uudenmaan, Eteläisen Keski-Suomen sekä Jyväskylä-Muuramen työllisyysalueilla.
Tutustu tarkemmin katsaukseen
Valtakunnallinen työvoimapalveluiden tilastokatsaus 1–8/2026 (doria.fi)
Lisätietoja antavat (etunimi.sukunimi@keha-keskus.fi):
- Santtu Sundvall, yksikön päällikkö, KEHA-keskus, Arviointi ja tiedolla johtaminen -yksikkö
- Petri Syvänen, johtava tutkija, KEHA-keskus, Arviointi ja tiedolla johtaminen -yksikkö
Lue lisää
Työvoimapalveluiden tilastokatsaus (tyomarkkinatori.fi)
KEHA-keskus julkaisee valtakunnallisen tilastokatsauksen sekä Työmarkkinatorin Työllisyys- ja tilastot -osiossa.
Lisätietoja ja tarkempia työllisyysaluekohtaisia katsauksia sekä päivitettyjä tilastotietoja on saatavilla pyynnöstä osoitteesta tietopalvelu@keha-keskus.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petri SyvänenJohtava tutkijaArviointi ja tiedolla johtamisen yksikkö, KEHA-keskus
Työllisyyskatsaukset, työnvälitystilastot.
Santtu Sundvallyksikön päällikkö, arviointi ja tiedolla johtaminenPuh:0295 020 223santtu.sundvall@keha-keskus.fi
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KEHA-keskus – Valtakunnallinen asiantuntija hallinnon, digitalisaation ja työllisyyden kehittämisessä
Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on valtion asiantuntijavirasto, joka tukee työllisyyttä, kotoutumista, digitalisaatiota ja tiedolla johtamista. KEHA-keskus vastaa myös elinvoimakeskusten kehittämis- ja hallintopalveluista. Lisäksi viraston erillisyksikkönä toimii Siviilipalveluskeskus ja muita erityistehtäviä ovat esimerkiksi virastoille tarjottavat tietojärjestelmät sekä maksatukseen ja valtionapuihin liittyvät tehtävät.
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