Työvoimapalveluiden tuloksissa suuria alue-eroja – osassa työllisyysalueita näkyy jo myönteistä kehitystä

– Valtakunnallinen katsaus antaa ajantasaisen kokonaiskuvan työvoimapalveluista ja niiden toimeenpanosta eri puolilla Suomea. Sen avulla voidaan tunnistaa sekä myönteisiä kehityssuuntia että alueita, joissa tarvitaan lisätoimia, toteaa KEHA-keskuksen johtava tutkija Petri Syvänen.

Katsaus sisältää tietoja muun muassa työnhakijoiden, työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen kehityksestä, työllistymissuunnitelmien ajantasaisuudesta ja palveluprosessin toteutumisesta ja työnhakija-asiakkaiden asiakastyytyväisyydestä.

KEHA-keskus laatii vuoden aikana useita alueellisia tilastokatsauksia sekä lakisääteisen asiantuntija-arvion jokaisesta Suomen 45 työllisyysalueesta. Arviointia hyödynnetään muun muassa elinvoimakeskusten järjestämissä alueellisissa yhteistyö- ja seurantakeskusteluissa.

Keskeisiä havaintoja

Työllisyysalueet ovat toimineet koko alkuvuoden 2026 haastavassa työmarkkinatilanteessa. Työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys ovat kasvaneet monilla alueilla, samalla kun työvoiman kysyntä on pysynyt aiempaa heikompana. Kehitys ei kuitenkaan ole ollut kaikkialla samanlaista. Työttömyys on alkuvuoden aikana vähentynyt esimerkiksi Lapissa ja Pohjanmaalla, ja myös laajan työttömyyden kehitys on ollut näillä alueilla muuta maata suotuisampaa.

Työvoimapalveluiden siirtyminen kuntien muodostamille työllisyysalueille näkyy edelleen alueiden välisinä eroina. Osa alueista toipui uudistuksesta nopeasti, mutta vuoden 2026 aikana kehitys on ollut haastavampaa esimerkiksi Lahden seudulla, Tampereen seudulla ja Keski-Suomen alueilla. Uudellamaalla puolestaan työttömyyden pitkittyminen on edelleen merkittävä haaste, vaikka suhteellinen kehitys on ollut alkuvuonna monia muita alueita myönteisempää.

Aktiivisten työvoimapalveluiden käyttö on kasvanut selvästi lähes koko maassa viime vuoteen nähden, mutta on edelleen matalammalla tasolla kuin ennen TE-uudistusta. Työvoimakoulutukseen, valmennuksiin, palkkatuettuun työhön ja työkokeiluihin ohjaaminen lisääntyi tammi-elokuun aikana, mutta yleinen aktivointiaste kuitenkin jatkoi laskua saavuttaen ennätyksellisen alhaisen tason. Työnhakijoille haettavaksi osoitettujen avoimien työpaikkojen määrä kasvoi huomattavasti. Kasvua vauhditti osaltaan lainsäädännön muutos, jonka myötä haettavaksi osoitetut työpaikat muuttuivat jälleen velvoittaviksi.

Työllisyysalueiden välillä on edelleen merkittäviä eroja myös lakisääteisten palveluprosessien toteutumisessa. Esimerkiksi alkuhaastatteluihin pääsyn nopeudessa, palvelusuunnitelmien ajantasaisuudessa ja henkilökohtaisen palvelun määrässä on huomattavaa vaihtelua. Tästä huolimatta työnhakijoiden asiakastyytyväisyys on säilynyt valtakunnallisesti hyvällä tasolla.

Kokonaisuutena tarkasteltuna alkuvuoden kehitys on ollut suotuisinta muun muassa Pietarsaaren seudun, Tunturi-Lapin ja Pellon, Rovaseudun, Kuntayhtymä Kympin sekä Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalueilla. Haastavimmaksi tilanne on muodostunut Lahden, Tampereen seudun, Keski-Uudenmaan, Eteläisen Keski-Suomen sekä Jyväskylä-Muuramen työllisyysalueilla.

Tutustu tarkemmin katsaukseen

Valtakunnallinen työvoimapalveluiden tilastokatsaus 1–8/2026 (doria.fi)

Lisätietoja antavat (etunimi.sukunimi@keha-keskus.fi):

Santtu Sundvall, yksikön päällikkö, KEHA-keskus, Arviointi ja tiedolla johtaminen -yksikkö

Petri Syvänen, johtava tutkija, KEHA-keskus, Arviointi ja tiedolla johtaminen -yksikkö



Lue lisää

Työvoimapalveluiden tilastokatsaus (tyomarkkinatori.fi)

KEHA-keskus julkaisee valtakunnallisen tilastokatsauksen sekä Työmarkkinatorin Työllisyys- ja tilastot -osiossa.

Lisätietoja ja tarkempia työllisyysaluekohtaisia katsauksia sekä päivitettyjä tilastotietoja on saatavilla pyynnöstä osoitteesta tietopalvelu@keha-keskus.fi.