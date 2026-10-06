FINDelivery avaa reilumman ruoan tilaus- ja kuljetussovelluksen Helsingissä loppuvuonna 2026

HELSINKI - FINDelivery Oy käynnistää uuden ruoan kotiinkuljetuspalvelunsa Helsingissä loppuvuoden 2026 aikana. Kotimainen palvelu tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden löytää lähialueen ravintoloita, tilata ruokaa ja seurata tilauksensa etenemistä samassa sovelluksessa.

FINDeliveryn älykäs AI-pohjainen alusta tilaustenhallinnassa huomioi ravintolan todellisen tilanteen, valmistusajat ja käytettävissä olevan kuljetuskapasiteetin. Tavoitteena on välttää epärealistisia toimituslupauksia ja tehdä tilaamisesta sujuvampaa niin asiakkaalle, ravintolalle kuin lähetillekin.

Periaate: kaikki osapuolet voittavat

”Alustatalouden periaate on, että kaikki osapuolet voittavat. Meille se ei ole pelkkä liiketaloudellinen valinta vaan periaatepäätös, joka kulkee koko yhtiön selkärankana”, sanoo FINDeliveryn perustaja ja toimitusjohtaja Jorma Rautanen.

Ruoan kotiinkuljetuksesta on tullut arjen palvelu. FINDeliveryn näkemyksen mukaan markkina tarvitsee toimintamallin, jossa ravintolan kannattavuus, asiakkaan toimituskokemus ja kuriirin ansainta huomioidaan samanaikaisesti. Välityspalkkioiden ja muiden kulujen jälkeen ravintolalle on jäätävä edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.



”Ruoan kotiinkuljetuksen pitää tuottaa arvoa kaikille osapuolille. Haluamme tarjota ravintoloille läpinäkyvän ja kohtuullisen vaihtoehdon sekä asiakkaille luotettavan toimituskokemuksen. Kun ravintolan todellinen tilanne huomioidaan jo tilausta tehtäessä, arki helpottuu ja asiakastyytyväisyys paranee”, FINDeliveryn perustaja ja toimitusjohtaja Jorma Rautanen lisää.

FINDeliveryä rakennetaan niin, että sama tilaus hyödyttää kaikkia. Tavoitteena on tarjota ravintolalle parempi kate ja hallinta omiin hintoihinsa ja kampanjoihinsa, asiakkaalle luotettava ja kohtuuhintainen toimitus, kuriirille reilu korvaus sekä alustalle kestävän liiketoiminnan edellytykset. Kaikkien osapuolten hyöty toimii yhtiön lähtökohtana.

Läpinäkyvämpi vaihtoehto ravintoloille

FINDeliveryn toimintamallissa ei ole erillisiä palvelumaksuja. Palvelun ravintoloille tarjotaan edullista komissiota, joka mahdollistaa samalla halvemman ravintolaruuan tarjoamisen asiakkaille.

Ravintolat voivat ottaa palvelun käyttöön omalla laitteellaan esim. tabletilla, kauppiastabletilla, suoralla kassajärjestelmäintegraatiolla. Ravintolat voivat hallita itsenäisesti tuotteita, hintoja ja kampanjoita ravintolakohtaisesti.

Palvelussa näkyvyys perustuu asiakastyytyväisyyteen eikä parhaiden sijoitusten ostamiseen markkinointimaksuilla.

Hävikkiruoka-annokset kotiin kuljetettuina

FINDeliveryn tilaus­sovellus sisältää ruokahävikin vähentämistä tukevan ominaisuuden. Ravintolat voivat tarjota sovelluksessa myyntiin hävikkiruoka-annoksia, jotka asiakas voi tilata tavallisten ruokatilausten tapaan myös kotiin kuljetettuina.

Ominaisuus auttaa ravintoloita hyödyntämään muuten hävikkiin päätyvää ruokaa, tarjoaa kuluttajille uusia vaihtoehtoja ja tukee samalla vastuullisempaa ruoankulutusta.

Tekoäly osana alustan kehittämistä ja arkea

FINDeliveryn toimintatapa on alusta lähtien tekoälylähtöinen eli AI-native. Hyödynnämme tekoälyä osana yhtiön rakentamista, järjestelmien kehittämistä ja prosessien uudistamista. Tekoälyn uusien kyvykkyyksien hyödyntäminen on siten osa sekä palvelua että yrityksen päivittäistä toimintaa.

Tavoitteena on kehittää järjestelmiä ja toimintatapoja nopeasti käyttäjien tarpeiden muuttuessa. Alustan teknologiaa ja prosesseja uudistetaan yhdessä, jotta uudet ominaisuudet voidaan tuoda osaksi palvelun arkea joustavasti.

Ruoan kotiinkuljetuksessa älykäs tilaustenhallinta huomioi ravintolan valmistusajat, todellisen kuormituksen ja käytettävissä olevan kuljetuskapasiteetin. Näin pyritään antamaan realistisempia toimituslupauksia ja helpottamaan ravintoloiden sekä kuriirien työtä. Lähellä olevien tilausten yhdistämisellä ja reittien suunnittelulla tavoitellaan myös turhien yksittäisajojen vähentämistä.

Älykkäämpiä toimituksia

FINDeliveryn tavoitteena on vähentää turhia yksittäisajoja yhdistämällä lähellä olevia tilauksia ja suunnittelemalla läheteille tarkoituksenmukaisempia reittejä. Älykäs tilaustenhallinta auttaa samalla tasoittamaan ruuhkahuippuja ja parantamaan toimitusten ennustettavuutta.

Asiakassovellus, ravintoloiden ja kauppiaiden työkalut, kuriirisovellus sekä palvelun taustajärjestelmä ovat valmiina käyttöönottoon.

Ensin Helsinki, seuraavaksi laajennamme muualle pääkaupunkiseudulle

FINDelivery -alusta avautuu ravintoloiden, kuriirien ja asiakkaiden käyttöön Helsingissä loppuvuoden 2026 aikana. Helsingin jälkeen yhtiö suunnittelee laajentumista Espooseen ja Vantaalle. Alueellisen kasvun rinnalla alustalle tuodaan vaiheittain uusia palveluita ja ominaisuuksia.

Kuluttajat voivat tilata verkkosivuilta ilmoituksen palvelun avautumisesta. Ravintoloita ja kauppiaita kutsutaan parhaillaan mukaan palveluun.

Lisätietoja:

www.fin-delivery.com

www.fin-delivery.com/partner