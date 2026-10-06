SDP:n Matias Mäkynen vanhempainvapaalle

– Kuten esikoisemme kanssa, jaamme vanhempainvapaat tasan. Vapaiden tasainen jako on mielestäni vähintä, mitä voin isänä tehdä oman hoivavastuuni ottamiseksi. Perheellemme on tärkeää, että molemmilla vanhemmilla on alusta asti mahdollisuus luoda henkilökohtainen suhteensa lapseen, ottaa vastuuta perheestä sekä osallistua mahdollisimman täysipainoisesti työelämään, Matias Mäkynen sanoo.

Vanhempainvapaa alkaa 6.10.2026. Kansanedustajat ovat luottamustoimessa myös vanhempainvapaalla, mutta eivät osallistu täysituntotyöskentelyyn. Valiokuntapaikat ja muut luottamustehtävät eduskunnassa on järjestelty eduskuntaryhmän sisällä. Talousvaliokunnan vastaavana jatkaa Timo Harakka.

Matias Mäkynen on asetettu kesäkuussa eduskuntavaaliehdokkaaksi Vaasan vaalipiiristä ensi kevään vaaleissa.

– Vanhempainvapaalla seuraan politiikkaa ja osallistun yhteiskunnalliseen keskusteluun lapsen ehdoilla. Säädimme eduskunnassa viime vaalikaudella vanhempainvapaauudistuksen, jonka lähtökohta ja tavoite oli vapaiden tasaisempi jako. Isien osuus vapaista onkin lähtenyt hyvään nousuun ja haluan omalta osaltani ja esimerkilläni edistää tätä kehitystä.

Naiskansanedustajien ja -ministerien kohdalla perhevapaat ovat normaali asia ja niin on myös miesten osalta, Mäkynen sanoo.