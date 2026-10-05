Euroopan unioni valmistautuu laajentumiseen

Euroopan komissio on hyväksynyt paketin unionin laajentumista edeltävästä politiikan uudelleentarkastelusta. Tänään ehdotetuilla toimenpiteillä valmistellaan unionin hallintoa, toimintapolitiikkoja ja talousarviota laajentumista varten sekä vahvistetaan unionin arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen suojelua.

Paketissa esitetään, miten nykyisiä perussopimuksia ja tulevia liittymissopimuksia voidaan hyödyntää, kun valmistaudutaan unionin jäsenmäärän kasvattamiseen. Siinä ehdotetaan myös, että tuleviin liittymissopimuksiin sisällytetään takeita sitoumuksista peräytymistä vastaan.

Lisäksi paketilla tehdään asteittaisesta yhdentymisprosessista johdonmukaisempi, jäsennellympi ja ennakoitavampi. Asteittainen yhdentyminen auttaa ehdokasmaita valmistautumaan jäsenyyteen, kun maat otetaan vähitellen mukaan tiettyihin unionin politiikkoihin, joiden osalta edellytykset täyttyvät. Yhdentyminen perustuu maan saavuttamaan edistykseen, se on ehdollista, ja se voidaan myös peruuttaa. Prosessi riippuu myös maiden uudistusvalmiudesta ja strategisesta yhteensopivuudesta EU:n kanssa.

Toimintapolitiikkojen mukauttaminen

Tänään esitetyt politiikan tarkastelut osoittavat, että unionin jäsenmäärää voidaan kasvattaa nykyisten perussopimusten ja liittymissopimusten puitteissa. Hallinnolliset valmiudet ja täytäntöönpano ovat useimmin toistuvia vaatimuksia kaikilla politiikan aloilla sekä EU:ssa että laajentumisprosessissa mukana olevissa maissa.

Vuosien 2028–2034 monivuotista rahoituskehystä koskevassa ehdotuksessa ehdokasmaita rahoitettaisiin ennen liittymistä Globaali Eurooppa -välineestä. Liittymisen myötä rahoitus siirtyisi uuden jäsenmaan kansallisiin ja alueellisiin kumppanuussuunnitelmiin. Lisäksi rahoitusta olisi saatavilla rahoitusta koheesio-, maatalous-, sisäasioiden ja Interreg-ohjelmiin. Kun otetaan huomioon Ukrainan maatalouden kokoluokka, rakenne ja korkea tuottavuus, herkkien maataloustuotteiden taloudellista tukea ja markkinoille pääsyä olisi rajoitettava merkittävästi kohdennetuilla järjestelyillä. Samalla Ukrainaa olisi autettava pääsemään uudelleen perinteisille kolmansien maiden vientimarkkinoilleen.

Hallinnon vahvistaminen

EU:n on mukautettava hallintoaan, jotta se voi nopeuttaa ja tehostaa päätöksentekoaan nykyisessä geopoliittisessa ympäristössä. Sen vuoksi komissio kannustaa hyödyntämään siirtymälausekkeita, joilla voidaan siirtyä yksimielisyysvaatimuksesta määräenemmistöpäätöksiin keskeisillä aloilla, kuten pakotteissa, veropetoksissa ja energian finanssipoliittisissa toimissa. Jotta laajentumisprosessi olisi mahdollisimman dynaaminen, komissio ehdottaa, että liittymisneuvottelujen neuvottelukokonaisuuksien avaamisessa ja muissa välipäätöksissä käytettäisiin määräenemmistöpäätöksiä.

Ehdokasmaat asteittain osaksi EU:ta

Tiiviimpi yhdentyminen tuo konkreettisia etuja kansalaisille ja yrityksille sekä EU:ssa että ehdokasmaissa. Komissio kartoittaa nykyiset asteittaisen yhdentymisen välineet ja selvittää mahdollisuuksia syventää yhdentymistä strategisilla aloilla, kuten energia-, liikenne-, digi- ja puolustusalalla.

Alakohtaiset ja institutionaaliset suojatoimet

Tuleviin liittymissopimuksiin olisi sisällyttävä vahvempia takeita liittymisneuvotteluissa tehdyistä sitoumuksista peräytymistä vastaan. Komissio ehdottaakin yhteistä kehystä näille suojatoimille. Institutionaalisella suojalausekkeella puututtaisiin SEU-sopimuksen 2 artiklan mukaisten arvojen ja vilpittömän yhteistyön periaatteen vakaviin loukkauksiin. Vakavimmissa tapauksissa toimenpiteisiin voisi kuulua äänioikeuden pidättäminen neuvostossa.

Seuraavat vaiheet

Komissio kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja Euroopan parlamenttia edistämään keskusteluja, institutionaalisia valmisteluja ja poliittisia toimenpiteitä. Komissio esittää Montenegroa, Albaniaa, Moldovaa ja Ukrainaa koskevat alustavat etenemissuunnitelmat osana vuoden 2026 laajentumispakettia edellyttäen, että maat jatkavat edelleen uudistusten toteuttamista.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_26_2075