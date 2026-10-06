Lupa- ja valvontavirasto kehottaa Tuike Finland Oy:tä keskeyttämään Muhoksen ja Kajaanin datakeskushankkeiden valmistelutoimet
6.10.2026 14:10:57 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on antanut tänään 6.10.2026 Tuike Finland Oy:lle kehotuksen keskeyttää välittömästi ja viimeistään 23.10.2026 mennessä Muhokseen ja Kajaaniin suunnitellun palvelinkeskushankkeen ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelutoimenpiteet siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Keskeyttämiskehotus perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) 32 §:n 2 momenttiin.
Lupa- ja valvontavirasto varaa hankkeesta vastaavalle Tuike Finland Oy:lle mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa kirjallisen selityksensä kehotuksen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden takia. Selityksessä pyydetään erityisesti ottamaan kantaa myös siihen, aikooko hankkeesta vastaava noudattaa kehotusta. Selitys tulee toimittaa Lupa- ja valvontavirastolle viimeistään 14.10.2026.
"Lupa- ja valvontaviraston näkemyksen mukaan hankealueilla on tällä hetkellä käytössä olevien selvitysten perusteella jo nyt tehty laajamittaisia valmistelutoimia, kuten puuston poistamista, pintamaiden kuorintaa, työmaateiden ja varastoalueiden rakentamista, ojien ja rumpujen muutoksia sekä hulevesijärjestelyjä. Arviomme mukaan kyseiset toimenpiteet muuttavat ympäristöä ja aiheuttavat vaikutuksia, joiden tunnistaminen ja arviointi kuuluu YVA-menettelyn keskeisiin tavoitteisiin", toteaa ympäristöosaston osastopäällikkö Tommi Muilu Lupa- ja valvontavirastosta.
YVA-menettelyllä varmistetaan, että hankkeen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset arvioidaan ennen hankkeen toteuttamiseen liittyviä päätöksiä ja olennaisia valmistelutoimia.
"Laajamittaiset ympäristöä muuttavat valmistelutoimet voivat heikentää YVA-menettelyn ennakollista ohjausvaikutusta sekä kaventaa mahdollisuuksia tarkastella vaihtoehtoja ja ehkäistä haitallisia ympäristövaikutuksia", Muilu jatkaa.
Keskeytyskehotus koskee muun muassa puuston poistoa, pintamaiden poistamista, kaivutöitä, louhintaa, murskausta, maamassojen siirtoa, ojituksia sekä työmaateiden ja varastoalueiden rakentamista. Kehotus ei koske suunnittelua, mittauksia, maaperätutkimuksia tai muita vaikutuksiltaan vähäisiä ja helposti ennallistettavia toimenpiteitä.
Harkinnassa hallintopakkomenettelyn käynnistäminen, mikäli lakia ei noudateta
Mikäli Tuike Finland Oy ei noudata sekä Muhoksen että Kajaanin datakeskushankkeille annettuja kehotuksia, virasto harkitsee joko soveltuvan erityislainsäädännön tai YVA-lain mukaisen hallintopakkomenettelyn käynnistämistä. Hallintopakko on viranomaisen käytettävissä oleva hallinnollinen keino, jolla voidaan velvoittaa toiminnanharjoittaja noudattamaan lakia tai viranomaisen määräyksiä. Tarvittaessa menettelyä voidaan tehostaa uhkasakolla.
Lupa- ja valvontavirasto pyrkii ensisijaisesti siihen, että toiminnanharjoittaja korjaa tilanteen vapaaehtoisesti. Tämän vuoksi Tuike Finland Oy:lle on tänään lähetetty kehotus sekä varattu mahdollisuus tulla kuulluksi ennen mahdollisten hallintopakkotoimien käynnistämistä. Keskeytyskehotus pohjautuu Lupa- ja valvontavirastolle toimitettujen selvitysten tietoihin, joita virasto pyysi 18.9.2026 Tuike Finland Oy:ltä, Muhoksen kunnalta ja Kajaanin kaupungilta ja niiden rakennusvalvontaviranomaisilta.
Muhoksen ja Kajaanin palvelinkeskushankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ovat edelleen kesken, ja hankkeiden YVA-selostuksen valmistumisen on arvioitu tapahtuvan vuoden 2026 aikana.
Lisätietoja:
yksikön päällikkö Sari Myllyoja, ympäristöosasto, yhdyskunnat ja infra -yksikkö, p. 0295 255 263, etunimi.sukunimi@lvv.fi
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Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
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