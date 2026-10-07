Alanvaihtajat eivät ole hoiva-alan hätävara
7.10.2026 10:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Blogi
Hoiva-alalla alanvaihtajat ovat suuri, mutta julkisessa keskustelussa yllättävän näkymätön joukko. Ilman heitä ei ratkaista alan työvoimapulaa, kirjoittaa professori Taru Feldt tiedeblogissa. Suurta osaa alalle vaihtavista motivoi halu auttaa.
Tuore kyselytutkimus osoitti, että sote-alalle vaihtaneista työntekijöistä yli 40 prosenttia tuli alalle kiinnostuksen tai kutsumuksen vuoksi. Työ koettiin merkitykselliseksi ja omien arvojen mukaiseksi. Monia motivoi halu auttaa.
Tärkeitä syitä tulla alalle olivat myös työn vaihtamiseen pakottava tilanne (16 prosenttia), uuden alan hyvä työllisyystilanne (14 prosenttia) ja sopivasti avautunut työ- tai koulutusmahdollisuus (12 prosenttia). Lähipiirin rohkaisemana hoiva-alalle tuli yhdeksän prosenttia. Alalle takaisin palaajia oli viisi prosenttia ja sattuman vuoksi alalle tuli kaksi prosenttia.
Alalle tulon syyllä on merkitystä alalla pysymisessä
Tulokset muistuttavat, ettei alanvaihto ole aina yksilön vapaasti ja pitkään harkitsema valinta. Urapäätöksiä muovaavat myös elämäntilanteet, työmarkkinat, koulutusmahdollisuudet ja odottamattomat urashokit.
Professori Taru Feldt pohtii Jyväskylän yliopiston tieteen verkkolehdessä julkaistussa tiedeblogissa, voiko työstä tulla omaa, vaikka alalle olisi alun perin päädytty pakon, sattuman tai työllistymisen vuoksi.
Lue lisää: https://www.jyu.fi/fi/blogikirjoitus/alanvaihtajat-eivat-ole-hoiva-alan-hatavara
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