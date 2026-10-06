Pirkanmaan hyvinvointialue

Lastensuojeluilmoituksiin liittyen on tullut tietoon huijausviestejä

6.10.2026 13:33:23 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Pirkanmaan hyvinvointialueelle on tullut tietoon useita tapauksia, joissa asiakkaalle on lähetetty sähköpostilla huijausviesti lastensuojeluilmoituksesta.

Huijausviestissä on kerrottu, että asiakkaasta on vireillä lastensuojeluilmoitus ja hänelle on varattu soittoaika. Viestissä on ollut linkki, jonka kautta asiakas voisi tarkistaa ilmoituksen sisällön. Tämä viesti ei ole Pirkanmaan hyvinvointialueen lähettämä. 

Jos lapsesta tehdään lastensuojeluilmoitus, perheeseen otetaan yhteyttä puhelimitse tai kirjeitse. Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaalityöntekijät eivät lähetä asiakkaille mitään linkkejä sähköpostin kautta. 

Hyvinvointialueen työntekijät eivät lähetä asiakkaille viestejä liittyen lastensuojeluilmoitukseen, joissa pyydettäisiin kirjautumaan pankkitunnuksilla johonkin palveluun.

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

Lisätietoja pirha.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye