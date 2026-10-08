Nelonen Media

Burgerimiehet törmäsivät sattumalta suomalaiseen supertähteen – yllättävä kohtaaminen päätyi ohjelmaan

9.10.2026 09:19:03 EEST | Nelonen Media | Tiedote

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Ruudussa 15. lokakuuta alkava Burgerimiehet kesälomalla vie Akseli Herlevin ja Ossi Lahtisen ruokamatkalle halki Suomen. Tällä kertaa kaukomaat kotimaan kesään vaihtaneen kaksikon yllättää niin Suomen monipuolinen ruokatarjonta kuin Ruisrockissa sattumalta vastaan tullut jääkiekkolegenda Saku Koivu.

Burgerimiehet Akseli Herlevi ja Ossi Lahtinen ovat kiertäneet maailmaa ruoan perässä, mutta tällä kertaa katse kääntyy kotimaahan. Ruudussa ja Nelosella 15.10. alkavassa Burgerimiehet kesälomalla -sarjassa kaksikko lähtee kesälomareissulle halki Suomen.

Matka alkaa Hangosta ja jatkuu aina Lappiin saakka. Periaate on tuttu: matkan varrella tutustutaan eri kaupunkien ruokakulttuuriin ja kesäisiin kohteisiin, syödään kiinnostavissa paikoissa ja kokataan myös itse uusia reseptejä.

Turussa Akseli ja Ossi suuntaavat Ruisrockiin, jossa vastaan tulee täysin suunnittelematta Saku Koivu. Sattumakohtaaminen tallentui myös ohjelmaan.

– Sakuun törmättiin ihan sattumalta Ruisrockissa ja siinä jäätiin hetkeksi juttelemaan. Iskettiin vähän tarinaa ja hän vaikutti tosi mukavalta ja rennolta kaverilta. Kiva sattumakohtaaminen keskellä festareita, Lahtinen kertoo.

Matkan varrella kaksikko kohtaa myös muita tuttuja kasvoja: Turussa mukana nähdään yksityiskokki Aram Behbodi ja Tampereella NHL-tähti Roope Hintz.

Hienoja kohtaamisia riitti, mutta kenties reissun suurimman yllätyksen tarjosi Suomen monipuolinen ruokakulttuuri.

– Ehkä eniten jäi mieleen se, kuinka hieno ja monipuolinen ruokamaa Suomi oikeasti on. Kun Burgerimiehissä on tullut reissattua paljon ulkomailla, niin tällä kertaa yllätyin itsekin siitä, kuinka paljon todella hyvää ja laadukasta ruokaa löytyy ihan ympäri Suomen, Lahtinen kertoo.

Lahtisen mukaan reissulta löytyi lopulta monta paikkaa, joihin hän haluaa palata myös ilman kameroita.

– Vaikea nostaa vain yhtä. Palaisin ja palaankin varmasti moneen paikkaan, joissa käytiin. Saariston ravintolat olivat upeita, Lapissa taas ruoan lisäksi koko tunnelma oli aivan mieletön, ja Saimaan seudussa oli jotain todella erityistä. 

Burgerimiehet kesälomalla alkaa Ruudussa 15. lokakuuta, jolloin Ruutu+-tilauksella pääsee katsomaan kaksi ensimmäistä jaksoa. Sarja nähdään myös Nelosella torstaisin klo 20.

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