EU-parlamentti hyväksyi puolustusinnovaatioiden Agile-ohjelman

Tiistaina mepit hyväksyivät ketterän ja nopean puolustusalan innovaatio-ohjelman eli Agile-ohjelman. 115 miljoonan euron suuruisen ohjelman on tarkoitus antaa nopeaa ja kohdennettua tukea pk-yrityksille, jotta ne voivat kehittää uudenlaisia sekä murroksellisia puolustustuotteita ja teknologioita. Ohjelmasta sovittiin neuvoston kanssa heinäkuussa 2026.

Agile-ohjelma kirittää innovaatioita mm. nopeasti myönnettävillä määrärahoilla sekä tukemalla pääsyä testaus- ja sertifiointijärjestelmiin. Jäsenmaat voivat määrittää ongelmia, joita ohjelman osallistujat pyrkivät ratkaisemaan, jotta kehitetyt tuotteet vastaavat jäsenmaiden tarpeita.

Ohjelma keskittyy ennen kaikkea pk- ja kasvuyrityksiin, jotka kehittävät uusia ja murroksellisia puolustustuotteita. Tämä käsittää myös siviiliteknologian muokkaamisen puolustuskäyttöä varten kehitystyön ja käyttöönoton välisen kuilun ylittämiseksi. Tarkoituksena on myöntää määrärahoja nopeimmillaan neljän kuukauden sisällä hakemuksesta.

Puolustusinnovaatioiden ohjelma myös helpottaa pk-yritysten yhteistyötä alan suurten toimijoiden kanssa. Se sisältää mm. kohdennettuja verkostoitumistoimia, joilla halutaan lisätä ohjelman avulla kehitettyjen tuotteiden käyttöönottoa.



Kommentit



"Agile-ohjelmalla nopeutamme innovaatioiden siirtymistä käytännön toteutukseen. Samalla vahvistamme pk-yritysten asemaa, varmistamme Ukrainan saaman tuen, vähennämme strategisia riippuvuuksia, lisäämme toimitusketjujen varmuutta ja näytämme mallia EU:n tuleville puolustushankkeille", sanoi Tonino Picula (S&D, Kroatia), turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan esittelijä.

"Eurooppa ei voi olla hidas, kun uhat liikkuvat nopeasti. Agile on vastauksemme tähän epäsuhtaan: sen kautta rahoitusta voidaan myöntää nopeasti ja byrokratiaa vähennetään. Ohjelma ei ole avoinna niille, jotka eivät jaa arvojamme. Innovointi on Euroopan vahvuus – hyödynnetään sitä lopultakin", sanoi Ivars Ijabs (Renew, Latvia), teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan esittelijä.

"Agile auttaa muuttamaan Euroopan innovaatiopotentiaalin käytännön sovelluksiksi asevoimiemme käyttöön. Ohjelma tuo puolustusekosysteemiin uusia ideoita tukemalla pieniä ja kasvavia yrityksiä, kun ne kehittävät uutta. Näin se vahvistaa Euroopan kykyä tuottaa ratkaisuja, joita sen puolustus edellyttää", sanoi Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Renew, Saksa), turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja.

"Borys Budka (EPP, Puola), teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puheenjohtaja sanoi: "Ukraina luottaa Euroopan tukeen, ja Euroopan pk-yritykset tarvitsevat kohdennettuja ohjelmia nopeuttamaan siirtymistä prototyypistä valmiiseen tuotteeseen. Agile on suunniteltu täyttämään tämän aukon. Venäjän hyökkäys on määritellyt sodankäynnin säännöt uudelleen: se, joka innovoi nopeammin, voittaa. Eurooppa ei voi antaa sen lupaavimpien puolustusinnovaatioiden hidastua byrokratian vuoksi. Nyt meidän on todistettava, että tämä malli toimii käytännössä, jotta se voi toimia mallina tulevalle Euroopan kilpailukykyrahastolle ja puolustushankkeiden seuraavalle sukupolvelle. Euroopan turvallisuus riippuu nopeimmin toteutettavien innovaatioiden tukemisesta.”



Seuraavaksi



Lainsäädäntö hyväksyttiin äänin 536 puolesta, 101 vastaan ja 16 tyhjää. Myös neuvoston on hyväksyttävä se, ennen kuin se voidaan julkaista EU:n virallisessa lehdessä. Ohjelma astuu voimaan alkuvuodesta 2027.



Taustaa



EU:n olemassa oleva puolustusinnovaatioiden kehys tukee ennen kaikkea pitkän aikavälin laajamittaisia hankkeita. Agile-ohjelma täydentää sitä, koska uusilla ja murroksellisilla teknologioilla on tekoälyn, kvanttiteknologian, robotiikan, kyber- ja avaruusteknologian kaltaisilla aloilla ratkaiseva rooli strategisen edun säilyttämisessä ja uskottavan pelotteen varmistamisessa. Lisäksi sen on tarkoitus vähentää EU:n riippuvuutta ulkopuolisista toimijoista.