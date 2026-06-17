Noidan voima -oraakkelikortit tuovat vanhat perinteet osaksi nykypäivää
7.10.2026 14:30:00 EEST | Viisas Elämä Oy | Tiedote
Noituus ja vanhat kansanperinteet kiinnostavat jälleen. Nyt niiden äärelle voi astua Suomen tunnetuimman nykynoidan Kupariketun ja kuvittaja Art Inkiläisen Noidan voima -oraakkelikorttien avulla. Kortit ja niiden opaskirja johdattavat käyttäjän vanhan kansan magian, rituaalien ja intuition maailmaan sekä oman sisäisen voiman tutkimiseen.
Noidan voima -oraakkelikortit luovat tilaa pysähtymiselle ja itsetutkiskelulle arjen keskellä. Kortit johdattavat noituuden, magian ja muinaisten viisauksien maailmaan. Kupariketun tietämys yhdistyy Art Inkiläisen mystiseen kuvitukseen kokonaisuudessa, jota voi käyttää sekä itsenäisesti että opaskirjan ohjeiden avulla.
Kortit tarjoavat välineitä intuition, energian vaistoamisen ja sukujen perinteiden tutkimiseen. Opaskirja puolestaan avaa vanhan kansan magian maailmaa ja johdattaa loitsusanojen, rituaalien ja muinaisten voimien pariin. Kokonaisuus kutsuu pohtimaan omaa suhdetta itseensä, sukuunsa ja ympäröivään maailmaan sekä tutustumaan noituuteen nykyajan näkökulmasta.
”Ilman väellä tuulen nostatan, mielen myrskyt taltutan, pilvet pois puhallan ja tähtitaivaan vapautan.”
Kuparikettu on nykyaikainen noita, meedio, kirjailija ja sosiaalisen median vaikuttaja, joka on yli kymmenen vuoden ajan työskennellyt mystiikan, magian ja yliluonnollisten ilmiöiden parissa. Hän on julkaissut kaksi noituutta käsittelevää tietokirjaa, kouluttanut henkisten alojen ammattilaisia ja ohjannut yksityisiä istuntoja. Lisäksi hän esiintyy tapahtumissa, televisio-ohjelmissa ja mediassa.
Art Inkiläinen on täyspäiväinen kuvataiteilija, kuvittaja ja tatuointitaiteilija. Hänen taiteessaan toistuvat eläimet, luonto, mystiikka ja satumainen surrealismi. Inkiläinen on kuvittanut kaksi kirjaa ja pitänyt kahdeksan yksityisnäyttelyä sekä osallistunut viiteen yhteisnäyttelyyn eri puolilla Suomea.
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