Fingrid Oyj:n osakkeenomistajien yksimielinen päätös 5.10.2026
6.10.2026 14:31:34 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingrid Oyj:n osakkeenomistajat ovat 5.10.2026 yksimielisesti päättäneet valita hallituksen jäseneksi Hannu Hautalan.
Hannu Hautala, diplomi-insinööri, Suomen kansalainen, on toiminut Luxmet Oy:n toimitusjohtajana syyskuusta 2026. Aiemmin Hautala on toiminut mm. Keliber Oy:n toimitusjohtajana, Nordkalk Oy Ab:n toimitusjohtajana, eri johtotehtävissä Outokumpu Oyj:ssä sekä useissa eri johtotehtävissä Elcoteq SE:ssä ja Flextronics Holding Finland Oy:ssä ja Rautaruukki Oyj:ssä.
Hannu Hautala on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hautala on antanut suostumuksensa valintaan.
Hallitukseen kuuluu valinnan jälkeen viisi (5) jäsentä: Eeva-Liisa Virkkunen (pj.), Leena Mörttinen (varapj.), Jero Ahola, Hannu Hautala ja Mika Lehtimäki.
Lisätietoja:
Fingrid Oyj, johtaja, laki- ja vastuullisuusasiat, Marina Louhija
puh. 030 395 5289
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fingrid Oyj
Fingrid-lehti 2/2026: Sähkönkulutus kasvaa sittenkin5.10.2026 08:40:56 EEST | Tiedote
Vuoden toisessa Fingridin sidosryhmälehdessä kysyimme asiakkaiden näkemyksiä kantaverkkopalvelumaksujen rakenneuudistuksesta sekä sähköjärjestelmän uudistuvista teknisistä vaatimuksista. Esittelemme varautumisen oppeja Ukrainasta ja uutta reservimarkkinoiden kaupankäyntijärjestelmää. Pääsemme myös mukaan Fingridin asiakaspäällikön matkaan Kymenlaaksoon, jossa sähkön tuotantoa ja kulutusta kasvattavien hankkeiden kehitys näyttää lupaavalta.
Sähkön tuotannon ja kulutuksen kehitysnäkymät päivitetty – sähkönkulutuksen kasvu konkretisoituu30.9.2026 14:05:20 EEST | Tiedote
Suomen sähkönkulutuksen kasvu on voimistumassa, Fingrid arvioi uudessa ennusteraportissaan. Fingridin näkemys sähkönkulutuksen pitkän aikavälin kasvun suuruudesta on säilynyt pääosin ennallaan, mutta erityisesti datakeskushankkeiden eteneminen on vahvistanut näkymää kasvun toteutumisesta. Sähkönkulutuksen kasvu korostaa tarvetta kotimaisen sähköntuotannon sekä säästä riippumattoman säätövoiman kasvulle.
Metsälinja 2 -voimajohtoyhteys vastaa sähköistyvän Suomen tarpeisiin29.9.2026 10:52:00 EEST | Tiedote
Fingrid on tehnyt investointipäätöksen 400 kilovoltin Metsälinja 2 -voimajohtoyhteydestä Vaalasta Jämsään. Noin 350 kilometrin mittainen yhteys vahvistaa sähkönsiirtoa Pohjois- ja Etelä-Suomen välillä, mahdollistaa uuden sähköntuotannon ja kasvavan kulutuksen liittämisen kantaverkkoon sekä parantaa sähköjärjestelmän käyttövarmuutta. Yhteys on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2030.
Utökningen av elsystemet ökar kostnaderna – stamnätsavgifterna höjs i början av nästa år med 4 procent28.9.2026 11:41:47 EEST | Pressmeddelande
Stamnätsbolaget Fingrid kommer att höja avgifterna för stamnätstjänster med 4 procent i början av 2027. Orsaken till höjningen är ett omfattande proaktivt investeringsprogram för framtida kundbehov samt ökade kostnader i det växande elsystemet. En förstärkning av stamnätet öppnar för industriella investeringar i Finland, vilket stöder den ekonomiska tillväxten.
Sähköjärjestelmän kasvu lisää kustannuksia – kantaverkkopalvelumaksut nousevat vuoden alusta 4 prosenttia28.9.2026 11:41:47 EEST | Tiedote
Kantaverkkoyhtiö Fingrid nostaa kantaverkkopalvelun maksuja 4 prosenttia vuoden 2027 alusta. Korotuksen taustalla on mittava, tulevia asiakastarpeita ennakoiva investointiohjelma sekä laajenevan sähköjärjestelmän kustannusten kasvu. Kantaverkon vahvistaminen tukee talouskasvua mahdollistamalla teollisia investointeja Suomeen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme