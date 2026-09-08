Syyslomalla Kauppakeskus Myllyn valloittavat Muumit, Bluey ja Supermarsu sekä Myllykän maskottikaverit

Kauppakeskus Myllyssä syysloman viettäjiä hemmotellaan monipuolisella ohjelmatarjonnalla keskiviikosta 14. lokakuuta sunnuntaihin 18. lokakuuta. Kauppakeskuksessa voi tavata suosittuja, tv:stä ja kirjoista tuttuja hahmoja sekä esiintyviä maskotteja, ja tarjolla on myös askartelua, piirtämistä, kasvomaalausta, pelejä ja arvontoja.