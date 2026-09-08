Syyslomalla Kauppakeskus Myllyn valloittavat Muumit, Bluey ja Supermarsu sekä Myllykän maskottikaverit
7.10.2026 08:57:27 EEST | Kauppakeskus Mylly Oy | Tiedote
Kauppakeskus Myllyssä syysloman viettäjiä hemmotellaan monipuolisella ohjelmatarjonnalla keskiviikosta 14. lokakuuta sunnuntaihin 18. lokakuuta. Kauppakeskuksessa voi tavata suosittuja, tv:stä ja kirjoista tuttuja hahmoja sekä esiintyviä maskotteja, ja tarjolla on myös askartelua, piirtämistä, kasvomaalausta, pelejä ja arvontoja.
Erilaista ohjelmaa on tarjolla viikolla 42 keskiviikosta sunnuntaihin. Perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina Myllyssä vierailevat suositut hahmot Muumit, Bluey ja Supermarsu, jotka esiintyvät Myllyntorilla viikonlopun aikana useita kertoa. Lisäksi hahmoja voi tavata meet&greet-tilaisuuksissa.
Lauantai on todellinen maskottien superpäivä. Myllyn oma Myllykkä järjestää Myllykän Avoimet Ovet, jonne se on kutsunut maskottikaverinsa ihmettelemään maailman vanhinta raisiolaista kauppakeskusta. Paikalla ovat muun muassa laivoista tutut Ville Viking, Harri Hylje ja Laivakoira Stella, LähiTapiolan Kamu-Kissa, Turun kaupungin Förri, Kauppakeskus Skanssin Hani, Name it -lastenvaateliikkeen Louie, Leluliike Casagranden paikalle houkuttelema Mario sekä Suomalaisen Kirjakaupan Sulo-pöllö.
Myllykän Ihmepöytään kutsutaan lauantaina maskottikavereiden lisäksi myös kauppakeskuksessa vierailevia lapsia herkuttelemaan. Paikan juhlapöytään voi voittaa Myllyn sosiaalisen median arvonnan kautta, ja arvonta julkaistaan Myllyn Instagramissa ja Facebookissa 9. lokakuuta.
Päivittäin voi pyörittää myös Ihmepyörää ja voittaa lukuisia palkintoja sekä osallistua askarteluun, piirtämiseen ja kasvomaalaukseen.
Syyslomaviikon ohjelma Myllyntorilla
KESKIVIIKKO 14.10.
Myllykän ja Askarteluliike Taitavan Ihmepaja klo 14–18
TORSTAI 15.10.
Myllykän ja Askarteluliike Taitavan Ihmepaja klo 14–18
Ihmepyörä klo 15 ja 17
PERJANTAI 16.10.
Muumit klo 14, 15.30 ja 17
Kasvomaalausta klo 14–18
LAUANTAI 17.10.
Bluey klo 11, 13 ja 15
Myllykän maskottikaverien vierailut klo 11–17
Ihmepöydän kattaukset klo 12 ja 14
Kasvomaalausta klo 11–17
SUNNUNTAI 18.10.
Supermarsu klo 13 ja 15
Piirtelyä klo 12–16
Yhteyshenkilöt
Mira SaloMarkkinointipäällikköKauppakeskus Mylly OyPuh:+358 40 778 5515mira.salo@kauppakeskusmylly.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Kauppakeskus Mylly on maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus. Varsinais-Suomen suurimpana se palvelee yli viittä miljoonaa kävijää vuosittain. Yli 150 liikettä, 3 000 autopaikkaa ja loputtomasti arjen elämyksiä.
www.kauppakeskusmylly.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kauppakeskus Mylly Oy
Silja Kososen kultajuhlat Kauppakeskus Myllyssä keskiviikkona – kakkukahvit tarjolla klo 16.30 alkaen8.9.2026 09:03:39 EEST | Tiedote
Raisiolaista moukarinheiton Euroopan mestaria Silja Kososta juhlitaan Raisiossa, Kauppakeskus Myllyssä keskiviikkona 9. syyskuuta. Kaikille avoimessa kultajuhlassa pääsee tapaamaan tuoretta kultamitalistia sekä nauttimaan mitalikahveista klo 16.30 alkaen. Tilaisuuden järjestävät Raision kaupunki ja Kauppakeskus Mylly.
EM-voittaja Silja Kososta juhlitaan Raisiossa: Siljan kultajuhlat järjestetään Kauppakeskus Myllyssä 9. syyskuuta25.8.2026 14:00:01 EEST | Tiedote
Raisiolaista moukarinheiton Euroopan mestaria Silja Kososta juhlitaan Raisiossa, Kauppakeskus Myllyssä 9. syyskuuta. Kaikille avoimessa kultajuhlassa pääsee tapaamaan tuoretta kultamitalistia sekä nauttimaan mitalikahveista. Tilaisuuden järjestävät Raision kaupunki ja Kauppakeskus Mylly.
Kauppakeskus Myllyssä ennätysmyynnit – kuusi uutta liikettä vauhdittaa kasvua4.6.2026 08:17:00 EEST | Tiedote
Liiketilamuutokset ovat tuoneet vilinää Kauppakeskus Myllyn käytäville vuoden alusta asti: kokonaan uusia liikkeitä on avautunut kuusi, ja kolme tuttua liikettä on päivittänyt konseptiaan. Samalla ensimmäisen kvartaalin myynti nousi lähes 60 miljoonaan euroon ja kävijämäärät kasvoivat 6 prosenttia.
Alla tiders rekord för Köpcentrum Myllys besöksantal och försäljning12.1.2026 08:46:15 EET | Pressmeddelande
År 2025 nådde Köpcentrum Mylly alla tiders besöks- och försäljningsrekord. Besökarantalet ökade med 5 procent till 5,8 miljoner besökare och den totala försäljningen för alla butiker ökade med 3 procent till mer än 265 miljoner euro. Även försäljningen av Myllys presentkort ökade med 13 procent. Mylly är för sjätte året i rad köpcentrumet med det bästa ryktet i Finland och uppnådde dessutom det ovanliga internationella SHORE-säkerhetscertifikatet.
Kauppakeskus Myllyn kävijät ja myynti kaikkien aikojen ennätykseen12.1.2026 08:46:15 EET | Tiedote
Kauppakeskus Mylly ylsi vuonna 2025 kaikkien aikojen kävijä- ja myyntiennätyksiin. Kävijämäärät kasvoivat 5 prosenttia 5,8 miljoonaan kävijään ja liikkeiden yhteenlaskettu myynti kasvoi 3 prosenttia yli 265 miljoonaan euroon. Myös Myllyn lahjakorttien myynti kasvoi 13 prosenttia. Mylly on jo kuudetta vuotta peräkkäin Suomen hyvämaineisin kauppakeskus, ja se saavutti lisäksi harvinaisen kansainvälisen SHORE-turvallisuussertifikaatin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme