Kustannusosakeyhtiö Otava

Hurja matka, todellakin! Michael Douglasin muistelmat ovat vastustamattoman viihdyttävä katsaus Hollywood-ikonin elämän myötä- ja vastoinkäymisiin

12.10.2026 08:50:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Jaa

Uran kuoppainen alku, omat ja lähipiirin kamppailut addiktioiden ja sairauden kanssa, toisaalta ikoniset roolisuoritukset, maine ja kunnia – Michael Douglasin elämä on ollut elokuvaakin ihmeellisempää. Nyt hän kertoo tarinansa mukaansatempaavissa Hurja matka -muistelmissaan.

Urallaan muun muassa kaksi Oscaria ja viisi Golden Globea voittanut Michael Douglas muistelee Hurjassa matkassa elämäänsä ikonisten rooliensa kautta. Muistelmat ilmestyvät suomeksi 22.10.2026.
Urallaan muun muassa kaksi Oscaria ja viisi Golden Globea voittanut Michael Douglas muistelee Hurjassa matkassa elämäänsä ikonisten rooliensa kautta. Muistelmat ilmestyvät suomeksi 22.10.2026.

"Yksinkertaisesti sanottuna elin elämääni ensin kuusikymmentäkuusi vuotta yhdellä tavalla, ja viimeiset kuusitoista vuotta olen elänyt toisella tavalla. Tässä kirjassa kerron molemmat elämäntarinani.

Elämääni on ohjannut tunnettu sanonta 'Vain sellainen ihminen ei koskaan tee virheitä, joka ei koskaan tee mitään'. Niinpä saat saavutusteni ohella lukea myös elämäni varrella tekemistäni virheistä."

Filmitaivaan supertähtiin kuuluva Michael Douglas kuvaa avoimissa ja tunteikkaissa muistelmissaan, miten hän nousi voimakastahtoisen isänsä Kirk Douglasin varjosta omaan kuuluisuuteensa ja rakensi menestyksekkään uran tuottajana ja näyttelijänä.

Intiimi kerronta päästää lukijan tutustumaan Douglasin tunnetuimpien elokuvien, kuten Vihreän timantin metsästyksen, Vaarallisen suhteen, Wall Streetin ja Rankan päivän, kulisseihin mutta myös menestyksen varjopuoliin. Douglas valottaa omien addiktioidensa lisäksi myös esikoispoikansa Cameronin huumeriippuvuutta ja vankeustuomiota.

Douglas kertoo syöpään sairastumisestaan ja siitä, miten tervehdyttyään löysi uudenlaisen suhtautumisen elämään. Rinnalla kulkee näyttelijä Catherine Zeta-Jones, Douglasin elämän suuri rakkaus. Parin yli 25 kestänyttä avioliittoa pidetään yhtenä Hollywoodin onnellisimmista.

Hiljattain 82 vuotta täyttänyt Douglas ei ole jättänyt elokuvia kokonaan, mutta keskittyy nykyään yhä enemmän hyväntekeväisyyteen ja aktivismiin.

Hurja matka on arvostelu- ja käsittelyvapaa 22.10.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Antti Immonen, äänikirjan lukee Tuukka Haapaniemi.

Tiedustelut, pdf:t ja arvostelukappaleet: emma.koivula@otava.fi

Avainsanat

elämäkertamuistelmat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Hurja matka ilmestyy 22.10. Teoksen on suomentanut Antti Immonen.
Hurja matka ilmestyy 22.10. Teoksen on suomentanut Antti Immonen.
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye