Hurja matka, todellakin! Michael Douglasin muistelmat ovat vastustamattoman viihdyttävä katsaus Hollywood-ikonin elämän myötä- ja vastoinkäymisiin
12.10.2026 08:50:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Uran kuoppainen alku, omat ja lähipiirin kamppailut addiktioiden ja sairauden kanssa, toisaalta ikoniset roolisuoritukset, maine ja kunnia – Michael Douglasin elämä on ollut elokuvaakin ihmeellisempää. Nyt hän kertoo tarinansa mukaansatempaavissa Hurja matka -muistelmissaan.
"Yksinkertaisesti sanottuna elin elämääni ensin kuusikymmentäkuusi vuotta yhdellä tavalla, ja viimeiset kuusitoista vuotta olen elänyt toisella tavalla. Tässä kirjassa kerron molemmat elämäntarinani.
Elämääni on ohjannut tunnettu sanonta 'Vain sellainen ihminen ei koskaan tee virheitä, joka ei koskaan tee mitään'. Niinpä saat saavutusteni ohella lukea myös elämäni varrella tekemistäni virheistä."
Filmitaivaan supertähtiin kuuluva Michael Douglas kuvaa avoimissa ja tunteikkaissa muistelmissaan, miten hän nousi voimakastahtoisen isänsä Kirk Douglasin varjosta omaan kuuluisuuteensa ja rakensi menestyksekkään uran tuottajana ja näyttelijänä.
Intiimi kerronta päästää lukijan tutustumaan Douglasin tunnetuimpien elokuvien, kuten Vihreän timantin metsästyksen, Vaarallisen suhteen, Wall Streetin ja Rankan päivän, kulisseihin mutta myös menestyksen varjopuoliin. Douglas valottaa omien addiktioidensa lisäksi myös esikoispoikansa Cameronin huumeriippuvuutta ja vankeustuomiota.
Douglas kertoo syöpään sairastumisestaan ja siitä, miten tervehdyttyään löysi uudenlaisen suhtautumisen elämään. Rinnalla kulkee näyttelijä Catherine Zeta-Jones, Douglasin elämän suuri rakkaus. Parin yli 25 kestänyttä avioliittoa pidetään yhtenä Hollywoodin onnellisimmista.
Hiljattain 82 vuotta täyttänyt Douglas ei ole jättänyt elokuvia kokonaan, mutta keskittyy nykyään yhä enemmän hyväntekeväisyyteen ja aktivismiin.
Hurja matka on arvostelu- ja käsittelyvapaa 22.10.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Antti Immonen, äänikirjan lukee Tuukka Haapaniemi.
Tiedustelut, pdf:t ja arvostelukappaleet: emma.koivula@otava.fi
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Yhteyshenkilöt
Emma KoivulaMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:0503103038emma.koivula@otava.fi
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