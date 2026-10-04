Tampereen Tyttöjen Talo on Planin tyttöpalkinnon voittaja
7.10.2026 19:19:21 EEST | Plan International | Tiedote
Planin tyttöpalkinnon voitti Tampereen Tyttöjen Talo, joka tarjoaa turvallisen kohtaamispaikan tytöille ja nuorille naisille. Tyttöjen Talon toiminta on erityisen ajankohtaista ajassa, jossa järjestöjen työstä leikataan ja köyhyys näkyy nuorten arjessa. Suomen historian kolmas Planin tyttöpalkinto jaettiin 7.10. Helsingissä.
Plan International Suomi myönsi Planin tyttöpalkinnon kolmatta kertaa YK:n kansainvälisen tyttöjen päivän alla. Tuomaristo valitsi voittajaksi Tampereen Tyttöjen Talon. Kaikki toiminta on maksutonta, ja siitä vastaa Setlementti Tampere ry.
Tampereen Tyttöjen Talo luo turvallisen, lämpimän ja yhdenvertaisen kohtaamispaikan pirkanmaalaisille tytöiksi ja naisiksi identifioituville 12–29-vuotiaille nuorille. Talo kunnioittaa sukupuolen moninaisuutta ja jokaisen itsemäärittelyä.
”Tyttöjen talossa tulee kuuluviin nimenomaan tyttöjen ääni. Niin kauan kuin on sukupuolittunutta väkivaltaa ja sukupuolten epätasa-arvoa, tämän kaltaisia tiloja tarvitaan”, sanoo Tampereen Tyttöjen Talon ohjaaja Oili Ollila.
Planin tyttöpalkinnon tarkoitus on nostaa esiin ihmisiä ja yhteisöjä, jotka edistävät sukupuolten tasa-arvoa. Kuka tahansa sai ehdottaa kesän aikana palkinnon saajaksi henkilöä tai tahoa, joka tekee merkittävää työtä tyttöjen oikeuksien edistämiseksi. Ehdotuksia tuli 112 ja eri ehdokkaita 51.
Lisääntynyt köyhyys näkyy Tyttöjen Talon arjessa
Nuorelle voi olla merkittävä kokemus, että edes yksi aikuinen kysyy, mitä hänelle tällä viikolla kuuluu. Sen kokemuksen jokainen Tampereen Tyttöjen Talon asiakas saa.
Syrjivät kokemukset ja rasismin normalisoituminen kuuluvat nuorten puheissa. Myös lisääntynyt köyhyys näkyy Tyttöjen Talon arjessa. Kun arjessa joutuu keskittymään selviytymiseen, tulevaisuudesta haaveileminen voi jäädä taka-alalle.
”Nuorilla on entistä useammin nälkä. Se on kasvanut muutaman vuoden sisällä. Jotkut nuoret joutuvat laskemaan, käytetäänkö viimeiset rahat ruokaan, lääkkeisiin vai kuukautishygieniaan”, Ollila sanoo.
Tyttöjen Talolla nuori voi myös tulla matalalla kynnyksellä juttelemaan seksuaalisesta häirinnästä tai seksuaaliväkivallasta tai osallistua ammatillisesti ohjattuun vertaisryhmään.
“Vertaistuen avulla nuori voi huomata, ettei ole ainoa maailmassa, jolle on tapahtunut jotain niin haavoittavaa kuin seksuaaliväkivaltaa. Haluamme vahvistaa nuoren omaa toimijuutta. Sitä, ettei nuori jäisi uhrin asemaan, oli sitten kyse rasistisesta kokemuksesta tai seksuaaliväkivallasta”, sanoo seksuaaliväkivaltatyöntekijä Sini-Satu Kuninkala.
Joillekin tytöille Tyttöjen Talo on kuin toinen koti, jossa nuoret voivat kokea yhdessä iloa ja turvaa.
”Voi vain ihailla, miten fiksuja, tiedostavia, sanavalmiita ja uskomattoman vahvoja nuoret ovat. On hienoa nähdä, miten he alkavat loistaa täällä. Se tuo toivoa tulevaisuuteen”, Ollila sanoo.
Tyttöjen Talon toiminta on juuri nyt erityisen tärkeää ja ajankohtaista
Planin tyttöpalkinnon finalistikolmikkoon kuuluivat Tampereen Tyttöjen Talon lisäksi elokuvaohjaaja Shakiba Adil sekä podcast-tuottaja ja kirjailija Saara Nurmo. Voittajan valitsi tuomaristo, jonka jäsenet edistävät yhteiskunnan eri aloilla ihmisoikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa. Tuomaristoa johti seksologi ja somevaikuttaja Joonas Pesonen.
Planin tyttöpalkinnon tuomaristo painotti tänä vuonna voittajan valinnassa erityisesti vaikuttavaa paikallista ruohonjuuritason toimintaa, puuttumista nuorten pahoinvointiin ja tyttöerityistä työtä.
“Tampereen Tyttöjen Talo tarjoaa nuorille turvallisen paikan, jossa he saavat kokea tukea ja yhteisöllisyyttä. Tyttöjen Talon työ on erityisen tärkeää ja ajankohtaista aikana, jona nuorten pahoinvointi lisääntyy, järjestöjen työstä leikataan ja tyttöjen oikeudet kokevat takapakkia ympäri maailmaa. Tyttöjen Talon työllä on sekä välitöntä että pitkäkestoista vaikutusta asiakkaiden hyvinvointiin ja osallisuuteen”, tuomariston puheenjohtaja Joonas Pesonen perustelee valintaa.
Yhteyshenkilöt
Oili Ollilaohjaaja, Tampereen Tyttöjen Talo, Setlementti Tampere ryPuh:+358 50 4650 882Oili.ollila@setlementtitampere.fi
Iida RiekkoViestintäpäällikköPlan International SuomiPuh:+358 40 825 0252iida.riekko@plan-international.org
Kuvat
Plan International Suomi
Lastenoikeus- ja humanitaarinen järjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevan tyttöjen elämää ja suojelua. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Työskentelemme yli 80 maassa.
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