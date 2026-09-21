Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki

Jyväskylän Kirjamessujen ohjelmassa näkyy vahva proosavuosi

7.10.2026 09:00:00 EEST | Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki | Tiedote

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Jyväskylän Kirjamessut järjestetään messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa 21.−22.11.2026. Luvassa on monipuolisesti ohjelmaa kotimaisen kirjallisuuden ympäriltä. Kahden päivän aikana nähtävät 150 esiintyjää takaavat mielenkiintoista kuultavaa moneen makuun.

Viime vuonna yleisöä kiinnosti muun muassa Janne Kataja.
Viime vuonna yleisöä kiinnosti muun muassa Janne Kataja. Kuva Anne Kalliola Paviljonki

Vaikuttava kokonaisuus kirjallisuuden ystäville

Marraskuussa Paviljongin ohjelmalavoille nousevat muun muassa Rosa Liksom, Sirpa Kähkönen, Riikka Pulkkinen, Matti Rönkä, Kjell Westö, Elina Hirvonen, Katja Kettu, Tuomas Niskakangas, Olli Jalonen ja Vappu Pimiä.

Dekkareiden ja jännityskirjallisuuden ystävät tapaavat messuilla esimerkiksi Max Seeckin, Arttu Tuomisen, Leena Lehtolaisen, Tuire Malmstedtin ja Jenni Kokanderin.

Tietokirjallisuutta messuilla edustavat muun muassa Maxim Fedorov, Timo R. Stewart, Liisa Keltikangas-Järvinen, Suvi Auvinen, Maaret Kallio ja Timo Miettinen. Aiheet sisältävät niin historiaa, maailmanpolitiikkaa, urheilua kuin erilaisia hyvinvoinnin teemojakin.

Erityisen mielenkiintoinen keskustelu kuullaan lauantaina, kun Markku Henriksson, Antero Holmila ja Elina Väntönen käyvät läpi mitä tapahtui Yhdysvaltain välivaaleissa 2026. Ajankohtainen on myös elämän merkityksellisyyttä pohtiva paneeli, jossa aiheesta keskustelevat emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvinen, piispa Mari Leppänen ja Maaret Kallio.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Kompassi-lavalla nähdään viikonloppuna muun muassa Marisha Rasi-Koskinen, Timo Parvela, Siri Kolu sekä Kari Hotakainen, jolta on ilmestynyt satukirja Naurulokki ja pastori huvipuistossa. Kirjailijahaastattelujen lisäksi lavalla nähdään osallistavaa ohjelmaa sekä nuorten Kirjoitan, koska haluan! – kilpailun palkintojenjako.

”Tämän vuoden ohjelma on monipuolinen ja kaikki genret ovat vahvasti läsnä. Monet rakastetut proosakirjailijat ovat tänä vuonna olleet esillä uusilla romaaneillaan ja se näkyy erityisesti myös messujen ohjelmassa”, sanoo Jyväskylän Kirjamessujen ohjelmajohtaja Mari Koli.

Uutena Runousbrunssi

Jyväskylän Kirjamessuilla järjestetään sunnuntaina aamupäivällä ensimmäistä kertaa Runousbrunssi, jossa runoudesta keskustelevat Kristiina Wallin, Ville-Juhani Sutinen ja Sinikka Vuola. Keskustelua johtaa Anna-Riikka Carlson.

Runot saavat arvoisensa ympäristön, kun kolmannen kerroksen erillisessä tilassa kirjailijat lukevat ääneen ja keskustelevat heille merkityksellisistä runoista.

”Runous vaatii tietynlaista rauhaa vastaanottoon, joten se asettaa omat haasteensa messuympäristössä. Toivomme, että voimme rakentaa tästä tuleville vuosille omaa kokonaisuutta runouden ympärille”, Koli pohtii.

Messut tarjoavat viikonlopun täydeltä koettavaa

Näytteilleasettajina messuilla on kustantamoja, kirjakauppoja, antikvariaatteja sekä muita kulttuuritoimijoita. Kaikki merkittävimmät kustantajat ovat mukana joko omalla tai yhteisosastolla, ja tapahtuma onkin muutamaa paikkaa lukuun ottamatta loppuunmyyty. Pienkustantamojen määrä on myös kasvanut edellisvuosista huomattavasti. 

Viime vuoden tapaan messujen yhteydessä on myös Levymessut, jossa on myynnissä vinyyleitä ja CD-levyjä.

Kirjamessujen kanssa samana viikonloppuna Paviljongissa järjestetään Jyväskylän Viinimessut ja Jyväskylän Joulumessut, jotka tuovat oman tarjontansa ja tunnelmansa tapahtumaviikonloppuun. Tapahtumiin pääsee samalla lipulla, niiden aukioloaikojen mukaisesti.

Jyväskylän Kirjamessut ja Joulumessut ovat avoinna:

La 21.11. klo 10-18
Su 22.11. klo 10-17

Jyväskylän Viinimessut ovat avoinna:

Pe 20.11. klo 16-21
La  21.11. klo 12-21

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Jyväskylän Kirjamessut 2025
Jyväskylän Kirjamessut 2025
Anne Kalliola Paviljonki
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Maxim Fedorov Jyväskylän Kirjamessuilla
Maxim Fedorov Jyväskylän Kirjamessuilla
Anne Kalliola Paviljonki
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Seela Sella keräsi runsaan yleisön Jyväskylän Kirjamessuilla
Seela Sella keräsi runsaan yleisön Jyväskylän Kirjamessuilla
Anne Kalliola Paviljonki
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Janne Kataja Jyväskylän Kirjamessuilla
Janne Kataja Jyväskylän Kirjamessuilla
Anne Kalliola Paviljonki
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Levymessut järjestettiin ensimmäistä kertaa Jyväskylän Kirjamessuilla
Levymessut järjestettiin ensimmäistä kertaa Jyväskylän Kirjamessuilla
Anne Kalliola Paviljonki
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Viime vuonna yleisöä kiinnosti muun muassa Janne Kataja.
Viime vuonna yleisöä kiinnosti muun muassa Janne Kataja.
Kuva Anne Kalliola Paviljonki
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Lisätietoa julkaisijasta

Paviljonki on todellinen kohtaamispaikka ja yksi Suomen suurimmista tapahtumakeskuksista, jossa järjestetään satoja tapahtumia ja vierailee noin 300 000 asiakasta vuosittain.

Jyväskylän Messut Oy vastaa messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin toiminnasta kokonaisuudessaan. Järjestämme ammatti- ja kuluttajamessuja sekä muita tapahtumia. Vuokraamme Paviljongin muunneltavia tiloja ja tuotamme tapahtumia muille tapahtumajärjestäjille - sekä Paviljongissa Jyväskylässä että muualla Suomessa!

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