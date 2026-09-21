Jyväskylän Kirjamessujen ohjelmassa näkyy vahva proosavuosi
7.10.2026 09:00:00 EEST | Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki | Tiedote
Jyväskylän Kirjamessut järjestetään messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa 21.−22.11.2026. Luvassa on monipuolisesti ohjelmaa kotimaisen kirjallisuuden ympäriltä. Kahden päivän aikana nähtävät 150 esiintyjää takaavat mielenkiintoista kuultavaa moneen makuun.
Vaikuttava kokonaisuus kirjallisuuden ystäville
Marraskuussa Paviljongin ohjelmalavoille nousevat muun muassa Rosa Liksom, Sirpa Kähkönen, Riikka Pulkkinen, Matti Rönkä, Kjell Westö, Elina Hirvonen, Katja Kettu, Tuomas Niskakangas, Olli Jalonen ja Vappu Pimiä.
Dekkareiden ja jännityskirjallisuuden ystävät tapaavat messuilla esimerkiksi Max Seeckin, Arttu Tuomisen, Leena Lehtolaisen, Tuire Malmstedtin ja Jenni Kokanderin.
Tietokirjallisuutta messuilla edustavat muun muassa Maxim Fedorov, Timo R. Stewart, Liisa Keltikangas-Järvinen, Suvi Auvinen, Maaret Kallio ja Timo Miettinen. Aiheet sisältävät niin historiaa, maailmanpolitiikkaa, urheilua kuin erilaisia hyvinvoinnin teemojakin.
Erityisen mielenkiintoinen keskustelu kuullaan lauantaina, kun Markku Henriksson, Antero Holmila ja Elina Väntönen käyvät läpi mitä tapahtui Yhdysvaltain välivaaleissa 2026. Ajankohtainen on myös elämän merkityksellisyyttä pohtiva paneeli, jossa aiheesta keskustelevat emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvinen, piispa Mari Leppänen ja Maaret Kallio.
Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Kompassi-lavalla nähdään viikonloppuna muun muassa Marisha Rasi-Koskinen, Timo Parvela, Siri Kolu sekä Kari Hotakainen, jolta on ilmestynyt satukirja Naurulokki ja pastori huvipuistossa. Kirjailijahaastattelujen lisäksi lavalla nähdään osallistavaa ohjelmaa sekä nuorten Kirjoitan, koska haluan! – kilpailun palkintojenjako.
”Tämän vuoden ohjelma on monipuolinen ja kaikki genret ovat vahvasti läsnä. Monet rakastetut proosakirjailijat ovat tänä vuonna olleet esillä uusilla romaaneillaan ja se näkyy erityisesti myös messujen ohjelmassa”, sanoo Jyväskylän Kirjamessujen ohjelmajohtaja Mari Koli.
Uutena Runousbrunssi
Jyväskylän Kirjamessuilla järjestetään sunnuntaina aamupäivällä ensimmäistä kertaa Runousbrunssi, jossa runoudesta keskustelevat Kristiina Wallin, Ville-Juhani Sutinen ja Sinikka Vuola. Keskustelua johtaa Anna-Riikka Carlson.
Runot saavat arvoisensa ympäristön, kun kolmannen kerroksen erillisessä tilassa kirjailijat lukevat ääneen ja keskustelevat heille merkityksellisistä runoista.
”Runous vaatii tietynlaista rauhaa vastaanottoon, joten se asettaa omat haasteensa messuympäristössä. Toivomme, että voimme rakentaa tästä tuleville vuosille omaa kokonaisuutta runouden ympärille”, Koli pohtii.
Messut tarjoavat viikonlopun täydeltä koettavaa
Näytteilleasettajina messuilla on kustantamoja, kirjakauppoja, antikvariaatteja sekä muita kulttuuritoimijoita. Kaikki merkittävimmät kustantajat ovat mukana joko omalla tai yhteisosastolla, ja tapahtuma onkin muutamaa paikkaa lukuun ottamatta loppuunmyyty. Pienkustantamojen määrä on myös kasvanut edellisvuosista huomattavasti.
Viime vuoden tapaan messujen yhteydessä on myös Levymessut, jossa on myynnissä vinyyleitä ja CD-levyjä.
Kirjamessujen kanssa samana viikonloppuna Paviljongissa järjestetään Jyväskylän Viinimessut ja Jyväskylän Joulumessut, jotka tuovat oman tarjontansa ja tunnelmansa tapahtumaviikonloppuun. Tapahtumiin pääsee samalla lipulla, niiden aukioloaikojen mukaisesti.
Jyväskylän Kirjamessut ja Joulumessut ovat avoinna:
La 21.11. klo 10-18
Su 22.11. klo 10-17
Jyväskylän Viinimessut ovat avoinna:
Pe 20.11. klo 16-21
La 21.11. klo 12-21
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mari KoliKirjamessujen ohjelmajohtajaJyväskylän Messut OyPuh:0400 158 498mari.koli@paviljonki.fi
Kuvat
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
Paviljonki on todellinen kohtaamispaikka ja yksi Suomen suurimmista tapahtumakeskuksista, jossa järjestetään satoja tapahtumia ja vierailee noin 300 000 asiakasta vuosittain.
Jyväskylän Messut Oy vastaa messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin toiminnasta kokonaisuudessaan. Järjestämme ammatti- ja kuluttajamessuja sekä muita tapahtumia. Vuokraamme Paviljongin muunneltavia tiloja ja tuotamme tapahtumia muille tapahtumajärjestäjille - sekä Paviljongissa Jyväskylässä että muualla Suomessa!
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki
Jyväskylän Viinimessut palaavat suurempana kuin koskaan21.9.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän Viinimessut järjestetään 20.-21.11.2026 Jyväskylän Paviljongissa. Pitkän historian omaava tapahtuma palaa juurilleen entistä vahvempana viinitapahtumana tarjoten ennätysmäärän näytteilleasettajia, laadukkaita tuotteita sekä mahdollisuuksia tutustua viineihin asiantuntijoiden opastuksella.
FinnMateria 2026 ohjelma nostaa esiin Euroopan raaka-aineomavaraisuuden, kiertotalouden ja kaivosalan sääntelyn16.9.2026 10:18:38 EEST | Tiedote
Euroopan kriittisten raaka-aineiden omavaraisuus, akkumineraalien kierrätys ja kaivosalan muuttuva sääntely ovat FinnMateria 2026 -messujen keskeisiä teemoja. Jyväskylän Paviljongissa 4.-5. marraskuuta järjestettävä tapahtuma kokoaa yhteen mineraali-, kaivos- ja kiertotalousalan yritykset, asiantuntijat ja päättäjät pohtimaan alan tulevaisuutta aikana, jolloin geopoliittiset muutokset, vihreä siirtymä ja vastuullisuusvaatimukset muokkaavat toimialaa vahvasti.
Paviljonki ja Liveto uudistavat tapahtumalipunmyyntiä — etu tapahtumajärjestäjille ja -kävijöille15.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Messu- ja tapahtumakeskus Paviljonki avaa Liveton alustalle oman lippukaupan, ja samalla luovutaan lipunmyynnin venuesopimusmallista. Tavoitteena on vahvistaa asiakaslähtöistä toimintatapaa ja kehittää tapahtumaliiketoimintaa. Uusi kauppa tulee tapahtumajärjestäjien käyttöön 1.1.2027.
Jyväskylän Paviljonkiin uusi valtakunnallinen hevosalan tapahtuma24.8.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa järjestetään 11.–12. syyskuuta 2027 uusi valtakunnallinen hevosalan tapahtuma HevosAreena. Tapahtuma on suunnattu hevosalan ammattilaisille, aktiivisille harrastajille ja alan yrityksille sekä muille aktiivisille toimijoille.
Monipuolinen tapahtumasyksy täyttää Paviljongin konserteista messuihin ja huippuviihteeseen10.8.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa on jälleen luvassa vilkas tapahtumasyksy. Syksyn ohjelmisto tarjoaa kävijöille laajan kattauksen konsertteja, messuja, stand up -esityksiä, kulttuuritapahtumia ja muita elämyksiä aina elokuusta loppuvuoteen saakka.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme