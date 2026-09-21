Hirvijahti käyntiin koko maassa – metsästyksellä tärkeä rooli kolarien ehkäisyssä
9.10.2026 07:58:16 EEST | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen
Syksy lisää hirvien liikkumista luonnostaan, ja myös hirvikolaririski on korkeimmillaan. Hirvieläimet liikkuvat myös päivisin metsästystilanteiden vuoksi, ja siksi autoilijan kannattaa alentaa ajonopeutta huomatessaan metsästäjiä tien varressa. Hirvikannan hallinta pienentää olennaisesti kolaririskiä.
Hirvijahti käynnistyy toden teolla koko maassa lokakuun alkuviikkoina. Hirvijahdissa metsästäjällä on lain vaatimusten mukaisesti oltava oranssia väriä päähineessä ja takissa tai liivissä, jolloin tien lähellä seisovat metsästäjät ovat helposti nähtävissä. Metsästys voi kuitenkin olla käynnissä maastossa, jolloin auton eteen tuleva hirvi tai hirvikoira voi aiheuttaa vaaratilanteen, mikäli autoilija ei osaa varautua äkkitilanteisiin.
Meneillään olevasta metsästyksestä näkyvästi ilmoittaminen lisää kaikkien osapuolten turvallisuutta. Jos tien varressa on metsästäjiä tai autoilija näkee metsästyksestä kertovan kyltin, on hyvä alentaa nopeutta ja lisätä valppautta.
Jahdit käynnistyvät koko maassa lauantaina
Metsästystä suunniteltaessa hirviä ei lähtökohtaisesti lähdetä ajamaan vilkasliikenteisten teiden suuntaan, mutta esimerkiksi metsästyskoiran nähdessään hirvi voi lähteä arvaamattomaan suuntaan. Tällöin se voi ilmestyä metsästä nopeasti auton eteen.
Ensisijaisesti käynnissä olevasta metsästyksestä ilmoittamalla pyritään turvaamaan koirien ja metsästäjien turvallisuutta, mutta myös hirvikolarin riski on olemassa.
Metsästäjäliiton ja sen jäsenpiirien omistama Eräkontti myy magneettisia tauluja, joilla käynnissä olevasta metsästyksestä voi ilmoittaa autoilijoille. Taulu on suunniteltu siten, että se on erottuva, mutta ei aiheuta sekaantumisvaaraa olemassa olevien liikennemerkkien kanssa.
Hirvijahti on jatkunut Pohjois-Suomessa 3.10. Etelämpänä hirvijahti käynnistyy 10.10., jolloin myös ajo- ja koirajahdit ovat sallittuja koko maassa. Alkusyksystä hirviä on jo metsästetty Pohjois-Suomessa, etelässä on ollut sallittua peltohirvien metsästys vahtimalla.
Hirvikannan hallinta vähentää kolaririskiä
Metsästyksellä on olennainen merkitys hirvikolarien vähentämisessä. Hirvien kohdalla onnettomuuksien määrä on suorassa suhteessa hirvikannan tiheyteen.
Metsästäjät kaatoivat viime vuonna noin 41 000 hirveä. Kaikkiaan hirvijahtiin käytettiin 720 000 henkilötyöpäivää, ja se tuotti saaliiksi 5,4 miljoonaa kiloa luullista riistalihaa.
Kaakkois-Suomessa sikaruton ydinvyöhykkeellä kaikki metsästys on kielletty. Laajemmalla tartuntavyöhykkeellä hirven metsästys on toistaiseksi sallittu vain pelloilta vahtimalla. Tämä vaikeuttaa huomattavasti hirvikannan hallintaa alueella.
Oppaita ja materiaaleja hirvijahtiin
Metsästäjäliitolla on olemassa kattavasti digitaalista materiaalia, jota voi hyödyntää ja opiskella ennen ja jälkeen metsästyksen.
Hirvikello (YouTube) näyttää prosenttilukemana ja havainnollisesti osuma-alueen muutoksen hirven kääntyessä.
Hirvenkäsittelyn ABC -videot (YouTube) opastavat hirven suolistuksessa, nylkemisessä ja paloittelussa.
Riistalaukaussimulaattori näyttää havainnollisesti, mihin kohtaan hirveä kannattaa ampua. simulaattori toimii parhaiten tietokoneella, mutta sitä voi kokeilla myös matkapuhelimella. Simulaattorista löytyy kaikkiaan kahdeksan eri riistalajia sekä hirvi- ja karhutaulut.
Neljä aseturvallisuussääntöä (YouTube) ovat aina voimassa aseiden kanssa liikuttaessa. Tiedätkö ne kaikki? Katso video ennen metsästystä ja lähetä linkki tuoreille metsästäjille.
Four rules of firearm safety (YouTube) is English version of four rules of firearm safety. Watch the video before hunting. Tämän aseturvallisuusvideon englanninkielisen version voi lähettää myös ulkomaalaisille jahtivieraille.
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Yhteyshenkilöt
Ere GrenforsLuonnon- ja riistanhoitopäällikköMetsästäjäliittoPuh:050 569 8916ere.grenfors@metsastajaliitto.fi
Leena KangasRiista-asiantuntijaMetsästäjäliittoPuh:050 331 4690leena.kangas@metsastajaliitto.fi
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
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