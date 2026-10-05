Pohde käynnistää ammatinharjoittajalääkäripalvelun hankinnan
6.10.2026 15:35:23 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 6.10.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus päätti käynnistää ammatinharjoittajamalliin perustuvan lääkäripalvelun hankinnan.
Pohde etenee ammatinharjoittajamalliin perustuvan lääkäripalvelun hankinnassa
Aluehallitus päätti käynnistää ammatinharjoittajamalliin perustuvan lääkäripalvelun hankinnan. Hankinnan tavoitteena on vahvistaa perusterveydenhuollon lääkäripalvelujen saatavuutta ja hoidon jatkuvuutta sekä parantaa palvelujen vaikuttavuutta.
Pohde etsii uuden toimintamallin avulla ratkaisuja erityisesti niille alueille ja palveluihin, joissa lääkärien saatavuudessa on ollut haasteita.
Hankinnassa kilpailutetaan lääkäripalvelu, jossa lääkärit toimivat ammatinharjoittajina ja vastaavat heille osoitetun väestön perusterveydenhuollon lääkäripalveluista. Lääkäri muodostaa työparin Pohteen omasairaanhoitajan kanssa.
Tavoitteena on löytää neljästä kahdeksaan ammatinharjoittajana toimivaa lääkäriä Pohteen eteläiselle alueelle.
Hankinta on jaettu neljään alueeseen:
- Alue A: Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi
- Alue B: Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäntä
- Alue C: Kalajoki (sis. Merijärvi, Himanka), Pyhäjoki
- Alue D: Nivala, Sievi
Ammatinharjoittajalääkäri voi tuottaa palvelut Pohteen tiloissa vuokraamalla vastaanottotilat tai ammatinharjoittajalääkärin omissa vastaanottotiloissa. Lääkäri tuottaa palvelun yrittäjänä joko omistamansa yhtiön tai toiminimen kautta.
Kilpailutuksen perusteella solmittavien sopimuksien kesto on 1.1.–31.12.2027. Lisäksi on mahdollista päättää erikseen kahdesta vuoden mittaisesta optiokaudesta.
Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 4,8 miljoonaa euroa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Pohteelle 3 241 200 euroa valtionavustusta, jota voidaan käyttää omalääkäri- ja omasairaanhoitajamallin kehittämiseen. Valtionavustus tulee käyttää vuoden 2027 loppuun mennessä.
Aluehallituksen päätös koskee hankinnan käynnistämistä. Varsinainen kilpailutus valmistellaan päätöksen pohjalta. Hankinnan yksityiskohdat määritellään tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tarjouspyynnön julkaisusta ja hankinnan aikataulusta tiedotetaan erikseen.
Talous kehittyi ennakoidusti elokuussa – hoitoon pääsy on pysynyt ennallaan
Pohteen elokuun tulos oli 49,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talous kehittyi pääosin muutetun talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenot toteutuivat suunnitellusti, ja sairauspoissaolot pysyivät viime vuoden tasolla.
Hoitoon pääsy on säilynyt valtaosin tavoitteiden mukaisena, vaikka yhteistoimintamenettely, rekrytointikielto ja lääkärien saatavuushaasteet ovat kuormittaneet henkilöstöä ja hidastaneet oman palvelutuotannon kehittämistä useilla toimialueilla.
Suurimmat riskit taloudessa liittyvät edelleen asiakaspalvelujen ostoihin, joiden kustannukset ylittävät talousarvion. Haasteita aiheuttavat myös muun muassa vanhan sairaalan ja psykiatrian rakennusten sisäilmaongelmat.
Muut kokousasiat
Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:
- Eropyyntö tulevaisuuslautakunnan jäsenyydestä
- Ostopalvelujen hinnanmuutokset
- Kuljetuspalvelujen hankinnan liiketoiminnan luovutus Tervia Logistiikalle
- Psykiatrian väistötilojen hankinnan käynnistäminen
- Asiavirheen ja kirjoitusvirheen korjaaminen
- Oikaisuvaatimukset
- Aluevaltuuston kokoussuunnitelma 2027
- Valtuustoaloitteet 9/2026
- Tiedoksiantoasiat 6.10.2026
- Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen
Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen yhteistoimintamenettelyn johdosta sekä virkojen perustaminen kotiin annettavien palvelujen palvelualueella palautettiin valmisteluun.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 13.10.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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