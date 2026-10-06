SDP:n Mika Kari: Puolustushankinnat on kanavoitava uusiksi työpaikoiksi
6.10.2026 15:08:46 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Tänään julkistetun Teollisuusliiton selvityksen mukaan puolustushankinnat eivät ole synnyttäneet Suomeen merkittävästi uusia työpaikkoja.
– On tärkeää, että hallitus panostaisi nyt puolustushankintojen kotimaisuusasteen nostamiseen nykyisestä siten, että ne kanavoituvat Suomeen uusiksi työpaikoiksi, vaatii puolustusvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Mika Kari (sd.).
Selvityksen mukaan työpaikkojen määrä on pysynyt ennallaan vuosina 2022–2024 yli puolessa merkittävimpiä puolustusvälineteollisuuden yrityksiä. Henkilöstön määrä on kasvanut alle 2 000 työntekijällä ja näiden joukossa on vuokratyötä, osa-aikaisia ja lyhytkestoisia työsuhteita.
– Puolustusministeri Antti Häkkänen on todennut miljardien puolustuspanostusten vahvistavan myös työllisyyttä ja talouskasvua. Nyt kasvu näyttää hyödyttäneen lähinnä yrityksiä, jotka ovat tehneet lähes kaksinkertaista nettotulosta ja kolminkertaistaneet investointejaan, Kari kommentoi.
Puolustusjärjestelmiä hankitaan ulkomailta, jolloin kotimaisen työn osuudeksi jää lähinnä käyttöönotto, varastointi ja huolto. Eurooppalaiset esimerkit kuitenkin osoittavat, että kotimaisuusastetta voitaisiin nostaa.
– Hankintoja tehtäessä tulisi vahvistaa omaa puolustusteollista kasvuamme ja osaamistamme. Tämä toimintatapa vahvistaisi huoltovarmuuttamme lisäämällä kansallista kykyämme huoltaa, kunnostaa ja ylläpitää puolustusjärjestelmiä myös kriisi- ja poikkeusaikoina. On tärkeää kasvattaa kansallisen puolustusteollisuutemme laajaa pohjaa vahvistamalla erikokoisten alan yritysten toimintaedellytyksiä, sillä ei ole mielekästä, että suomalaiset yritykset vievät tuotantoa ja osaamista pois Suomesta.
– Julkisen talouden heikko tilanne edellyttää, että näemme puolustuskyvyn vahvistamisen mahdollisuutena kasvattaa sekä talouttamme että työllisyyttämme. SDP on sitoutunut Nato-maiden yhdessä päättämään puolustusbudjetin nostamiseen 3,5 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2035 mennessä. Kasvavien puolustusmenojen rahoittamisen yhteydessä tulisi varmistaa, että näistä yhä suurempi osa hyödyttäisi puolustusteollisuuden lisäksi työllisyyttämme sekä kansantaloutemme kestävyyttä, Kari päättää.
Yhteyshenkilöt
Mika KariKansanedustajaPuh:050 398 5601
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