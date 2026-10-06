Aluehallitus hyväksyi Oma Hämeen kiinteistöomaisuuden kokoamisen omaan yhtiöön

Aluehallitus hyväksyi maanantaina 5. lokakuuta suunnitelman Oma Hämeen kiinteistöomaisuuden kokoamisesta hyvinvointialueen kokonaan omistamaan kiinteistöyhtiöön. Lisäksi aluehallitus päätti muutoksista hyvinvointialueen henkilöstön työterveyshuoltoon ja sai tilannekatsauksen perusterveydenhuollon tuotantotapa-analyysista.

Aluehallituksen päätöksellä Oma Häme kokoaa omistamiaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kiinteistöjä hyvinvointialueen kokonaan omistamaan Kiinteistö Oy Onestoon. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää kiinteistöomaisuuden johtamista sekä parantaa kiinteistöihin liittyvien kustannusten, investointien ja riskien hallintaa.

Suunniteltu kokonaisuus käsittää 23 kohdetta. Kiinteistöt siirretään yhtiölle käypien arvojen mukaan, minkä jälkeen Oma Häme vuokraa tarvitsemansa tilat yhtiöltä pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Järjestely ei vaikuta palveluverkkoon tai hyvinvointialueen vastuuseen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä. Päätösvalta kiinteistöjen määrästä ja käyttötarkoituksesta sekä merkittävistä investoinneista säilyy hyvinvointialueella.

Uudesta yhtiöstä on kerrottu tarkemmin tässä tiedotteessa: Oma Häme suunnittelee kiinteistöomaisuutensa kokoamista omaan yhtiöön

Perusterveydenhuollon palvelupisteiden tuotantotapoja vertaillaan

Lisäksi aluehallitus merkitsi tiedoksi perusterveydenhuollon palvelupisteitä koskevan tuotantotapa-analyysin valmistelutilanteen. Selvityksessä arvioidaan ja vertaillaan nykyistä toimintamallia ja vaihtoehtoisia tapoja järjestää perusterveydenhuollon palvelut muun muassa kustannusten, vaikuttavuuden, laadun, saatavuuden, saavutettavuuden ja asiakastarpeiden näkökulmasta. Aluehallitus päätti selvityksen tekemisestä kesäkuussa, ja toukokuussa hyväksytty Oma Hämeen palvelustrategia määrittää analyysin laadinnan periaatteet.

Selvitys koskee Hauhon, Hausjärven, Jokioisten, Kalvolan, Lammin, Lopen, Parolan, Tervakosken ja Turengin palvelupisteissä tarjottavia perusterveydenhuollon avopalveluja. Osana selvitystä kartoitetaan myös palveluntuottajien kiinnostusta ja erilaisia henkilöstö-, kumppanuus- ja työnjakoratkaisuja.

Analyysin on määrä valmistua marraskuussa, minkä jälkeen se tuodaan aluehallituksen käsiteltäväksi. Selvitys toimii tulevan päätöksenteon tietopohjana, eikä sen tekeminen tarkoita päätöstä palvelujen tuotantotavan muuttamisesta tai uudesta hankinnasta.

Työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut vähenevät lokakuussa

Aluehallitus hyväksyi maanantain kokouksessa lisäksi Oma Hämeen työterveyshuollon sairaanhoitopalvelujen vaiheittaisen vähentämisen 19. lokakuuta alkaen. Muutos liittyy aluevaltuuston aiempaan päätökseen luopua työnantajan vapaaehtoisesti tarjoamista työterveyspalveluista vuoden 2027 alusta.

Loppuvuoden ajan Terveystalolta hankittavat sairaanhoitopalvelut rajataan työkyvyn kannalta olennaisiin tuki- ja liikuntaelinvaivoihin, mielenterveyden häiriöihin sekä työtapaturmiin. Infektioiden tutkimus ja hoito poistuvat työterveyshuollon palveluista. Vuoden 2027 alusta työnantajan vapaaehtoisesti järjestämä sairaanhoito päättyy kokonaan. Lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja työkyvyn tukeminen jatkuvat ennallaan.

Muutoksella tavoitellaan arviolta noin miljoonan euron vuotuista nettosäästöä. Oma Häme käynnistää samalla uuden työterveyshuollon kilpailutuksen valmistelun.

Riihimäen sote-keskushanketta koskevan asian aluehallitus palautti uudelleen valmisteltavaksi hyvinvointialuejohtajan esityksestä.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi talouden toteuman 8/2026 tiedoksi ja hyväksyi esitetyn käsittelyaikataulun uusille toimenpiteille, joilla kustannusten kasvua pyritään hillitsemään, jotta alijäämät saadaan katettua määräajassa vuoden 2029 loppuun mennessä.

Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 19. lokakuuta.

Aluehallituksen 5.10.2026 kokouksen esityslista