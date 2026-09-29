Heikki Hallila nimitetty Calefa Oy:n toimitusjohtajaksi, Petri Vuori jatkaa kaupallisena johtajana (CCO)

Calefa on jo yli vuosikymmenen ajan kehittänyt ja toimittanut energiatehokkaita ratkaisuja sähköiseen lämmöntuotantoon ja hukkalämmön hyödyntämiseen. Yhtiön teknologiaa hyödynnetään kasvavassa määrin teollisuuden, energiayhtiöiden ja datakeskusten kohteissa eri puolilla Suomea. Vuosien aikana Calefa on vakiinnuttanut asemansa energiamurrosta tukevien kokonaisratkaisujen toimittajana Suomessa ja rakentanut vahvan perustan liiketoiminnan seuraavalle kehitysvaiheelle.

Johtamisrakenteen vahvistaminen tukee Calefan liiketoiminnan kehittämistä sekä yhtiön kasvutavoitteita. Yhtiö panostaa jatkossa entistä vahvemmin asiakaskokemukseen, ratkaisujensa kehittämiseen sekä kansainvälisen liiketoiminnan laajentamiseen suomalaisen osaamisen pohjalta.

“Calefa on rakentanut vahvan aseman vaativien energiaratkaisujen osaajana. Yhtiön kasvu perustuu henkilöstömme asiantuntemukseen, teknologiseen osaamiseemme ja asiakkaidemme kanssa rakennettuihin pitkäaikaisiin suhteisiin. Heikin nimitys tukee liiketoiminnan kehittämistä ja kansainvälisen kasvun seuraavaa vaihetta. Petrin jatkaminen kaupallisena johtajana varmistaa asiakaslähtöisyyden ja jatkuvuuden.” Mika Galkin, Calefa Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Petri Vuori on yksi Calefan perustajaosakkaista ja toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2019. Uudessa roolissaan kaupallisena johtajana hän vahvistaa Calefan kaupallista johtamista, asiakkuuksia ja tuotehallintaa sekä tukee yhtiön kannattavaa kasvua.

“Calefan kehitystä on ollut hienoa johtaa yhdessä osaavan henkilöstömme kanssa edellisen 13 vuoden ajan. Meillä on vahva asema Suomessa, laadukkaat ratkaisut ja erinomainen pohja tulevalle kasvulle. Yhtiön seuraava vaihe edellyttää entistä vahvempaa panostusta liiketoiminnan kehittämiseen, tarjoamaan ja asiakastyöhön. Uusi johtamismalli tukee tätä hyvin ja antaa minulle mahdollisuuden keskittyä kaupallisena johtajana entistä vahvemmin asiakkaisiin, kumppanuuksiin ja tarjoamamme kehittämiseen.” Petri Vuori

Calefan kasvu rakentuu vahvojen asiakkuuksien sekä kehittyvän tarjoaman ja elinkaaripalveluiden varaan. Samalla yhtiö vahvistaa asiakaskokemusta ja tukee kansainvälisen kasvun tavoitteita.

Heikki Hallila on toiminut osana Calefan hallitusta jo kahden vuoden ajan. Tuona aikana hän on ollut mukana yhtiön strategisessa kehittämisessä ja perehtynyt Calefan liiketoimintaan, teknologiaan, asiakkaisiin ja kasvumahdollisuuksiin.

Hallila tuo Calefaan lähes 20 vuoden kokemuksen kansainvälisestä liiketoiminnan johtamisesta, kasvun rakentamisesta ja liiketoimintojen kehittämisestä. Hän on vastannut uransa aikana teollisuusteknologian, automaation, ohjelmistoliiketoiminnan ja rakennusalan yritysten kasvusta, kansainvälistymisestä sekä strategisten muutoshankkeiden läpiviennistä. Hallilan kokemus tukee Calefan seuraavaa kasvuvaihetta ja yhtiön tavoitteita vahvistaa asemaansa sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla.

Calefan uutena toimitusjohtajana Hallila tulee hyödyntämään kokemustaan kansainvälisestä johtamisesta osana Calefan kasvutarinaa sekä rakentamaan strategisesti yhtiön kasvua kohti seuraavia päämääriä.

“Calefalla on vahva teknologia, osaava henkilöstö ja ratkaisuja, joiden merkitys kasvaa energiamurroksen edetessä. Tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme hyödyntämään energiaa entistä tehokkaammin ja vastuullisemmin. Haluamme olla asiakkaillemme pitkäaikainen kumppani, joka yhdistää teknisen osaamisen, luotettavat projektitoimitukset ja koko elinkaaren kattavat palvelut. Näiden vahvuuksien varaan voimme rakentaa sekä erinomaista asiakaskokemusta että kansainvälistä kasvua.” Heikki Hallila, Calefa Oy:n tuleva toimitusjohtaja

Calefa jatkaa strategiansa mukaisesti investointeja osaamiseen, asiakaslähtöisiin ratkaisuihin ja kasvua tukeviin toimintamalleihin. Johtamisjärjestelyn tavoitteena on vahvistaa yhtiön kykyä kehittää liiketoimintaa, parantaa asiakaskokemusta entuudestaan ja edetä suunnitelmallisesti uusille kansainvälisille markkinoille.