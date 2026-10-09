Diplomi-insinööri vaihtoi tutkijan työn stand up -lavoille – uusi Stand up Klubi tuo Ruutuun 40 koomikkoa

Uusi Stand up Klubi kokoaa samalle lavalle niin pitkän linjan stand up -ammattilaisia kuin uudempia nimiä. Kahdeksanosaisen sarjan jokaisessa jaksossa nähdään oma illan vetäjä eli MC sekä neljä muuta koomikkoa. Kauden aikana lavalle nousee kaikkiaan 40 esiintyjää.

Mukana nähdään muun muassa Fathi Ahmed, Iikka Kivi, Ursula Herlin, André Wickström, Fabe, Kaisa Pylkkänen, Anna Rimpelä, Johanna Tohni ja Roosa Maskonen.

Ensimmäisen jakson MC:nä toimii Tomi Haustola, joka on tehnyt stand upia 17 vuotta. MC:n tehtävänä on avata ilta, lämmitellä yleisöä ja luoda tunnelmaa muiden koomikoiden esityksille.

– MC:nä sun pitää olla hauska ja samalla nostaa tunnelmaa, jotta muille koomikoille ja yleisölle olisi mahdollisimman hyvät lähtökohdat hauskalle. Eli MC:n rooli on tärkeä mutta vähän epäkiitollinen. Mutta sitäkin palkitsevampi, kun näet miten yleisö syttyy mukaan iltaan, Haustola kertoo.

Tietotekniikan diplomi-insinööriksi kouluttautunut Haustola työskenteli aiemmin tutkijana, kunnes stand up alkoi vähitellen viedä yhä suuremman osan hänen ajastaan.

Haustola kiinnostui stand upista opiskeluaikoinaan nähtyään lajia ensin YouTubessa ja myöhemmin livenä. Oman stand up -uransa hän aloitti neljä vuotta myöhemmin. Tutkijan työ ja stand up kulkivat tämän jälkeen pitkään rinnakkain, ja Haustola vähensi tutkijan työtuntejaan sitä mukaa, kun stand up -keikkojen määrä kasvoi.

– Jossain vaiheessa havahduin kalenterissa tilanteeseen, että tutkijantyö oli enemmän harrastus ja stand up vei suurimman osan ajasta. Kun päätin jättäytyä pois tutkijantyöstä, tunne oli ristiriitainen. Samalla oli mahtavaa, että oli vuosien työn jälkeen saavuttanut unelmansa, mutta tutkijantyö antoi myös hyvää tasapainoa komiikalle ja pidin siitäkin kovasti, Haustola kertoo.

Haustola päätti lopulta keskittyä stand upiin täysipäiväisesti.

– Halusin nähdä, mitä komiikka minulle tarjoaa, jos omistan kaiken ajan sille. Ja tässä sitä nyt ollaan.

Stand up Klubin avausjaksossa hänen kanssaan lavalle nousevat Fathi Ahmed, Roosa Maskonen, Lauri Saviharju ja Amanda Hiekkataipale.

– Monipuolinen esiintyjäkattaus tarjoaa kaikille varmasti hauskaa taustasta riippumatta. Mukana on paljon uusia nimiä ja vanhojen tuttujen nimien osalta uusia huikeita juttuja, Haustola kuvailee.

Kaikki Stand up Klubin esiintyjät:

Fathi Ahmed, Roosa Maskonen, Lauri Saviharju, Amanda Hiekkataipale, Tomi Haustola, Iikka Kivi, Illusia Sarvas, Niko Leppänen, Joonas Ranta, Ursula Herlin, Johanna Tohni, Tommi Vänni, Leena Kuitunen, Arttu Järvinen, Antti Haapala, Aatu Raitala, Pietari Vihula, Tiina Henkola, Niko Metsänkylä, Kaisa Pylkkänen, Anitta Ahonen, Fabe, Miksu Pellikka, Pinja Salminen, Helena Pöllänen, Matti Patronen, Laura Haimila, Marjut Ollitervo, Matti Paalanen, Tommi Mujunen, André Wickström, Amir Amokrane, Janne Laahanen, Raisa Omaheimo, Saana Peltola, Anna Rimpelä, Salla Marttinen, Timo Teern, Happeningfish ja Ida Grönlund.

Stand up Klubi alkaa Ruudussa ja Nelosella 15.10. Ruutu+-tilaajat pääsevät heti katsomaan sarjan kaksi ensimmäistä jaksoa. Uusi jakso nähdään Ruudussa ja Nelosella torstaisin klo 22.