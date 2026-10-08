Finlaysonin ja Korkeasaaren kanssa toteutettu lastenkirjauutuus julkistetaan Korkeasaaressa

Jukka Kurttilan, Jose Riikosen ja Eveliina Netin uutuus Eläinten saaren tutkimusretket – Ahnastuksen kukistus on lämminhenkinen seikkailukirja, joka tarjoaa yhteisiä lukuhetkiä ja herättää pohtimaan luonnon hyvinvointia.

Luonto on muuttunut, eikä hyvään suuntaan. Mutta mitä asialle voisi tehdä? Eläinten saaren neuvokkailla asukkailla on tärkeä tehtävä: ratkaista ihmisten aiheuttamia ongelmia. Viime aikoina saarella on kuulunut kummallista älämölöä, jonka alle luonnon omat äänet hukkuvat. Suurisydämisin lähettää tunturipöllö Paavon ja joukon tutkijoita pohjoiseen selvittämään mysteeriä. Vastassa on kolmipäinen Ahnastus, joka pitää kovaa meteliä ja saa muutkin kohtelemaan luontoa huonosti. Voiko sen pysäyttää?

Kirja on toteutettu yhteistyössä Finlaysonin ja Korkeasaaren kanssa.

Jose Riikonen on helsinkiläinen kirjailija ja toimittaja. Eveliina Netti on kuoseihin ja kuvittamiseen erikoistunut suunnittelija, joka tunnetaan muun muassa Reiman ja Vallilan tekstiileistä sekä lukuisista lastenkirjoista. Jukka Kurttila on Finlaysonin luova johtaja, yksi yhtiön omistajista ja kolmen lapsenlapsen isoisä.

KUTSU:

Toimittajat ja vaikuttajat ovat lämpimästi tervetulleita Eläinten saaren tutkimusretket – Ahnastuksen kukistus –kirjan julkistustilaisuuteen Korkeasaareen.

Tilaisuudessa tarjolla kekriaiheista aamupalaa. Korkeasaaren asiantuntija pitää tietoiskun Suomessakin äärimmäisen uhanalaisesta tunturipöllöstä. Jose Riikonen, Jukka Kurttila ja Eveliina Netti esittelevät kirjan. Puheenvuorojen jälkeen vieraiden on mahdollisuus osallistua opastetulle Korkeasaari-kierrokselle.

Jokainen osallistuja saa mukaansa goodie bagin. Tervetuloa mukaan!

Aika: keskiviikkona 21.10. klo 8.30–10

(aamupala tarjolla klo 8.30 alkaen, ohjelma klo 9.00)

Paikka: Korkeasaari, uusi sisäänkäyntirakennus (ks. saapumisohjeet)

Ilmoittautuminen: tästä linkistä >>

tai sähköpostitse adele.couavoux@otava.fi

Paikkoja on rajoitetusti. Tervetuloa!

Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja kirjan arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi