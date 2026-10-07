Haltioita, demoneja ja rakkautta – lukumaraton uppoutuu romantasian maailmaan Yle Areenassa 13.–14.11.

Marraskuun puolivälissä viikonlopun yöt täyttyvät suippokorvaisista olennoista ja vaarallisista tunteista, kun Ylen lukumaraton palaa uudella teoksella. Tällä kertaa ääneen luetaan S. K. Rostedtin Kahden veren tytär – yksi ensimmäisistä suomeksi kirjoitetuista romantasiateoksista.

Romantasia on viime vuosina yksi voimakkaimmin kasvanut kirjallisuuden muoto. Se yhdistää fantasiamaailman ja romantiikan monien elokuvien, sarjojen ja pelien tapaan. Kuluvan vuoden aikana on julkaistu kymmeniä suomenkielisiä tai suomeksi käännettyjä romantasia-genreen laskettavia teoksia. Romantasia on innostanut uusia lukijoita kirjallisuuden ja lukemisen äärelle ja siksi Ylekin haluaa tarttua siihen.

Kahden veren tyttären luenta alkaa perjantaina 13.11. klo 19.00 ja jatkuu aamuyöllä noin kello kahteen. Lauantaina 14.11. tarina jatkuu klo 19.00 ja etenee yön pikkutunneille saakka. Yhteensä suoraa lähetystä kertyy noin 15 tuntia.

Puoliverinen seuralainen etsii itseään

Kahden veren tytär (2024) on kirjailija S.K. Rostedtin esikoisteos ja kolmiosaisen sarjan avausosa. Tarina seuraa parikymppistä Moornaa, haltian ja ihmisen puoliveristä jälkeläistä, joka tienaa elantonsa maksullisena seuralaisena kuninkaan hovissa. Moorna kaipaa kipeästi hyväksyntää, jota hänelle ei suoda. Kun kaupunkiin saapuu röyhkeä arohaltia, Moornan elämä suistuu raiteiltaan: edessä on pakomatkoja, salaliittoja ja hiljalleen pintaan nousevia, ennenkuulumattomia voimia.

Erotiikka kuuluu romantasiaan erottamattomana osana, ja sen intensiteettiä mitataan chili-asteikolla 1–5. Kahden veren tytär sijoittuu asteikon maltillisempaan päähän yhdellä chilillä.

Kuva: Annukka Palmén-Väisänen / Yle

Kahden päivän aikana 80 lukijaa

Kirjan lukee ja tulkitsee viikonlopun aikana noin 80 tunnettua suomalaista eri elämänalueilta – artisteja, näyttelijöitä, kirjailijoita, urheilijoita, mediapersoonia ja romantasian ystäviä. Jokainen lukija tuo tarinaan oman sävynsä ja tulkintansa. Perjantai-illasta sunnuntaiaamuun ääneen pääsevät mm. Miitta Sorvali, Mr. Lordi, Pehmoaino, Jaakko Parkkali, Pekka Strang, Tiina-Maija "Tinke" Anetjärvi, Sami Kuronen, Maustetytöt eli Anna ja Kaisa Karjalainen, Waltteri Torikka, Krista Putkonen-Örn, Samuel Chime, Tiina Forsby ja A. P. Vuori, Sergey Hilman, Amanda Kotaja, Sauli Koskinen, Johanna Sinisalo, Jussi Vatanen, Jani Toivola, Thelma Siberg, Valtteri Lehtinen, Linnea Leino, Betadi Mandunga, Kiti Kokkonen, Johannes Holopainen, Louna0nline, Juha Itkonen, Helmi Marleena, Ervin Latimer, Miro Lopperi, Seksikäs Suklaa (Luyeye "Viki" Konssi), Sointu Borg, Gogi Mavromichalis ja Pippa Laukka.

Viikonlopun juontaa Shirly Karvinen.

Teko lukemisen puolesta

Ylen järjestämät lukumaratonit ovat tekoja lukemisen puolesta. Joulukuussa 2024 Tuntematon sotilas -lukumaraton keräsi laajaa huomiota, ja tammi-helmikuussa 2026 toteutettu Muumit-lukumaraton tavoitti peräti 1,7 miljoonaa suomalaista. Lukumaratonien tarkoitus on tehdä näkyväksi kirjallisuuden eri muotoja ja genrejä, ja houkutella uusia lukijoita tarttumaan kirjaan, oli kyse klassikosta tai aivan uudesta ilmiöstä.

Katsojat voivat osallistua jälleen tapahtumaan koko lähetyksen ajan livechatissa, jossa pääsee keskustelemaan tarinasta ja jakamaan ajatuksiaan useiden lukijoiden kanssa.

Romantasia-lukumaraton Yle Areenassa ja Yle Teemalla 13.11.–14.11. klo 19.00 alkaen.

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