Seurakuntavaalien vaalikoneet avautuvat ja auttavat ehdokkaan valinnassa

Kysymykset käsittelevät olennaisia ajankohtaisia asioita liittyen luottamushenkilön tehtäviin, arvoihin ja kirkon suuntaan. Vaalikoneen on tuottanut Suomen ev. lut. kirkon Kirkkohallitus.

– Vaalikoneen paikalliset kysymykset on ensimmäistä kertaa samat kaikille Espoon seurakuntien ehdokkaille, projektikoordinaattori Mirja Miettinen kertoo.

– Oli ilo löytää kampanjatyöryhmässä kaikkia yhdistäviä kysymysaiheita. Näihin kysymyksiin vastaaminen valmistaa jo ehdokkaita mahdolliseen tulevaan luottamustehtävään.

Seurakuntavaaleissa saa äänestää jo 16-vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet. Näissä vaaleissa käytössä on ensimmäistä kertaa myös nuorten vaalikone. 16–29-vuotiaat äänestäjät voivat löytää koneesta oman ehdokkaansa. Espoon seurakuntayhtymä on tuottanut nuorten vaalikoneen yhdessä Helsingin ja Vantaan yhtymien kanssa. Kysymykset on tehty yhteistyössä Nuorten aikuisten vaikuttajaryhmä NAVI:n ja Lasten ja nuorten keskuksen kanssa.

Vaalikoneet aukeavat keskiviikkona 7.10. verkko-osoitteessa seurakuntavaalit.fi/vaalikone

Linkit vaalikoneisiin löytyvät myös Espoon seurakuntien vaalisivuilta.

Ehdokkaiden nimet ja numerot Espoon vaalisivuilla ja vaalikoneissa

Kaikkien Espoon seurakuntavaaleissa ehdolle asettuneiden nimet ja vaalinumerot löytyvät Espoon seurakuntien vaalisivuilta espoonseurakunnat.fi/vaalit

Espoossa käydään samanaikaisesti kahdet vaalit. Ole tarkkana numeroiden ja äänestyslippujen kanssa!

Valkoisella äänestyslipulla äänestät ehdokasta Espoon seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon ja oranssilla äänestyslipulla äänestät ehdokasta oman seurakuntasi seurakuntaneuvostoon. Osa ehdokkaista on ehdolla sekä kirkkovaltuustoon että seurakuntaneuvostoon, osa on ehdolla vain jompaan kumpaan. Jos henkilö on ehdolla molempiin, on hänellä kaksi eri ehdokasnumeroa. Voit itse valita äänestätkö molemmissa vaaleissa samaa vai eri ehdokasta.

Vaalikirje äänioikeutetuille lähetetään postitse koteihin

Kaikki äänioikeutetut saavat lokakuun aikana vaalikirjeen kotiinsa. Vaalikirjeessä on tieto äänioikeudesta ja vaalipäivän äänestyspaikka, lähetekirje ennakkoäänestämistä varten, vaalitervehdys ja kuvalliset ehdokaslistat.

Ennakkoäänestyspaikat 3.–7.11.

Vaaleissa voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa 3.–7.11. välisenä aikana. Äänestäjä tarvitsee henkilöllisyystodistuksen mukaansa äänestystä varten.

Lisäksi vaalikirjeen mukana saapunut lähetekirje nopeuttaa äänestämistä. Äänestyspaikoilla on kuitenkin tyhjiä lähetekirjeitä, jonka voi täyttää, jos kirje on unohtunut kotiin.

Ennakkoäänestyspaikkoja tulee olemaan yli neljäkymmentä Espoossa. Suurimmat paikat ovat espoolaisissa kauppakeskuksissa Ainoassa, Isossa Omenassa, Lippulaivassa sekä Sellossa.

Varsinainen vaalipäivä sunnuntai 15.11.

Vaalipäivänä saa äänestää vain oman seurakunnan äänestyspaikalla. Oman äänestyspaikan voit tarkistaa vaalikirjeestä, joka postitetaan kaikille äänioikeutetuille espoolaisille.