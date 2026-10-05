Ravintoloitsija paljastus saa Kape Aihisen järkyttymään – tilillä alle 2 euroa: "Ja äijä vain hymyilee"
7.10.2026 09:00:00 EEST | Nelonen Media | Tiedote
Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen! -ohjelma alkaa Ruudussa ja Nelosella maanantaina 12. lokakuuta. Kauden avausjaksossa Kape Aihinen suuntaa Hauholle auttamaan suurten haasteiden kanssa kamppailevaa Ismail Aktasia.
Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen! -kauden avausjaksossa vieraillaan Hauholla sijaitsevassa Wanhan raitin kievarissa. Paikan päällä Kape Aihinen kiinnittää huomiota ravintolan laajaan lounasbuffetiin. Lounas sisältää kaksi pääruokaa, kasviksia, salaattipöydän, leipää, jälkiruokaa ja kahvia. Hintaa lounaalla on 12,50 euroa.
– Yrittäjänä 12,50… Pyörin tässä 180 astetta, ja tässä kaikki on ilmaista minulle. Kannattaako se? Onko se tuottavaa? Kape hämmästelee.
Häntä kiinnostaa tietää, jääkö ravintolan omistajalle Ismail Aktasille lounasbuffetista mitään käteen.
– Jos käy tarpeeksi ihmisiä, jää siitä jotain, Ismail sanoo.
Jaksossa päivän lounaana on muun muassa porsaanleikettä. Ismail kertoo varautuvansa aina noin 30 lounasasiakkaaseen ja tekevänsä ruokaa niin paljon, että se varmasti riittää. Siksi hän tekee porsaanleikkepihveistä ohuempia, jotta niitä tulee enemmän.
– Lounaalla syödään niin paljon kuin jaksetaan. Joskus jotkut ottavat pihvejä viisi tai kuusi, jotkut syövät jopa kymmenen. Tänään yksi asiakas veti niitä kahdeksan putkeen. Minulle on tärkeintä, että ruoka maistuu hyvältä.
À la carte -listan hampurilaisaterioita maistellessaan Kape kiinnittää huomiota annosten suureen kokoon. Ismail sanoo tietävänsä annosten olevan isoja. Jotkut asiakkaat eivät ole jaksaneet syödä annoksiaan loppuun.
– Tärkeintä on, että vatsa tulee täyteen ja ravintolasta lähtee tyytyväisenä, Ismail perustelee annosten kokoa.
Kape ei usko Ismailin ravintolan tuottavan voittoa nykyisellä tyylillä.
– Riittävätkö rahat? Kape kysyy.
– Mitkä rahat? Ei minulla ole pankkitilillä rahaa. Jotain, mitä tästä viikonlopusta tulee, ja nekin menevät uusiin ostoksiin, Ismail sanoo.
– Onko tili aivan tyhjä? Kape hämmästelee.
– Olisiko siellä jotain 1,44 euroa, Ismail vastaa.
– Tilisi on tyhjä, ja odotat viikonlopun tilityksiä? Ja äijä vain hymyilee, Kape jatkaa hämmästelyään.
– Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin mennä eteenpäin, Ismail sanoo.
Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen! Ruudussa ja Nelosella maanantaisin 12.10. alkaen. Ruutu+-tilauksella näet seuraavan viikon jakson ennen muita.
Ohjelman kuvat voi ladata täältä.
VIDEO: Ravintoloitsijan tilillä on alle 2 euroa – Kape Aihisen murskatuomio: "Annokset oli syömäkelvottomia"
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Yhteyshenkilöt
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
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