Älykellolla otetun sydänfilmin voi lähettää kardiologin arvioitavaksi
7.10.2026 09:02:41 EEST | TAYS Sydänsairaala | Tiedote
Yhä useampi suomalainen seuraa sydämensä toimintaa älykellolla. Myös lääkärin vastaanotolle voidaan tuoda oman kellon keräämää dataa. Mutta mitä älykellon EKG oikeastaan kertoo – ja milloin tallenne kannattaa näyttää lääkärille?
Älykellojen ja muiden puettavien laitteiden käyttö oman terveyden seurannassa on yleistynyt. Osa laitteista pystyy mittaamaan sykkeen lisäksi sydämen sähköistä toimintaa ja tallentamaan EKG:n eli sydänfilmin. Ilmiö on huomattu myös terveydenhuollossa.
Sydämen rytmissä voi esiintyä monenlaisia poikkeavuuksia. Yleisin rytmihäiriö on eteisvärinä eli flimmeri. Älykellon antamaa ilmoitusta tai yksittäistä EKG-tallennetta ei kuitenkaan pidä tulkita diagnoosiksi.
– Älykellon yksikytkentäisestä EKG:stä voidaan arvioida sydämen rytmiä ja sykettä. Se voi tuoda esiin esimerkiksi eteisvärinän ja antaa tietoa myös lisälyönneistä, jos tallenne on riittävän hyvälaatuinen. Tallenne kannattaa näyttää lääkärille, jos siinä näkyy toistuvasti poikkeava rytmi tai jos oireet toistuvat, toteaa kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Kai Nyman Sydänsairaalasta.
– Tallenne on erityisen hyödyllinen, kun se otetaan oireen aikana, sillä vastaanotolla sydämentykytyksen rytmi tai epäsäännöllinen syke voi olla jo normaali.
Älykellon EKG ei korvaa lääkärin tutkimusta
Sydänsairaalan yksityisvastaanoton uudessa verkkopalvelussa kardiologin analysoitavaksi voi lähettää esimerkiksi älykellolla otetun EKG-tallenteen. Sydänfilmin analyysi on tarkoitettu yli 16-vuotiaille.
– Uudella palvelulla vastaamme huoleen, jota älykellon EKG-tallenne voi aiheuttaa käyttäjälle. Kardiologin arvio toimitetaan OmaKantaan kahden arkipäivän kuluessa tilauksesta, Nyman kertoo.
Jos lääkäri toteaa sydänfilmin perusteella tarpeen jatkotutkimuksille, lähete erikoissairaanhoitoon edellyttää käyntiä lääkärin vastaanotolla.
– Älykellon EKG ei vastaa terveydenhuollossa otettavaa 12-kytkentäistä EKG:tä eikä sen perusteella voida sulkea pois sydänsairautta tai tunnistaa luotettavasti kaikkia rytmihäiriöitä. Lisäksi on tärkeää muistaa, että jos rytmihäiriötuntemukseen liittyy voimakasta rintakipua, vaikeaa hengenahdistusta, pyörtymistä tai halvausoireita, on soitettava hätänumeroon 112, Nyman korostaa.
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Yhteyshenkilöt
Kai NymanPalvelujohtaja, yksityisvastaanottotoiminnan vastuulääkäriPuh:041 730 8151kai.nyman@sydansairaala.fi
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