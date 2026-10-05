Yhdysvaltalaisen professorin Suomi-rakkaus kasvoi romaaniksi, jonka hän kirjoitti ajatellen erityisesti suomalaisia lukijoita
7.10.2026 10:36:22 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote
Lääketieteen professori ja kirjailija Ford von Reyn vierailee Suomessa lokakuun lopussa. Rakkaus Suomea kohtaan syntyi mannerten välisessä tutkimusyhteistyössä. Hänen romaaninsa Kaukaista rakkautta julkistetaan Helsingin kirjamessujen yhteydessä.
Ford von Reynin esikoisromaani Kaukaista rakkautta on julkaistu Kasper Salosen suomentamana ja Momentum Kirjojen kustantamana.
Romaanissa kuljetaan läpi vuosikymmenten ja maanosien, osittain rakkauskirjeiden kautta kerrottuna, 1980-luvulta nykypäivään. Kertomuksen henkilöt elävät ja liikkuvat koillis-Yhdysvaltojen kaupungeissa ja vuoristoissa, Neuvosto-Venäjällä sekä tarunhohtoisessa ja sivistyneessä EU-Suomessa. Kylmä sota, AIDS-epidemia ja muut historialliset mullistukset kietoutuvat osaksi tarinan aidosti todentuntuisia ihmiskohtaloita.
Tämän tunteellisen ja tarkkasilmäisen kronikan linssinä toimii amerikkalainen Frank Cadwallader, kyllästynyt keski-ikäinen suksimyyjä ja kveekari perheineen. Hänen henkilökohtaisen heräämisensä käynnistää eräs lumoava ja sivistynyt suomalainen hoitaja, jonka hän tapaa ydinsodan vastaisella rauhanmatkalla Neuvostoliittoon ja Suomeen. Pian maailma uhkineen ja mahdollisuuksineen alkaa avartua Frankille, kuten myös hänen oman uteliaisuutensa ja sydämensä rajat.
"Von Reyn’s sweeping historical romance follows one man’s long journey of personal awakening and discovery...A poignant and absorbing exploration of love, aging, and the possibility of personal reinvention." Kirkus Reviews
Ford von Reyn (s. 1945) työskentelee lääketieteen professorina yhdysvaltalaisessa Dartmouthin Geisel School of Medicine -lääketieteen tiedekunnassa. Hänen tuberkuloosirokotteisiin ja HIV:hen liittyvä tutkimustyönsä johti pitkäaikaiseen yhteistyöhön suomalaisten kollegoiden kanssa sekä sapattivapaaseen Helsingissä. Suomessa vietetystä ajasta Von Reynin elämään on jäänyt rakkaus suomen kieltä ja hiihtoa kohtaan. Hän asuu vaimonsa Sunnyn kanssa maaseudulla Vermontissa, jossa heidän pihapiiristään löytyy myös suomalainen sauna.
Teoksen on suomentanut Kasper Salonen. Salonen (s. 1987) on englantilaisen filologian maisteri, kaksikielinen kääntäjä, taiteilija, esiintyvä runoilija, sanataideohjaaja ja kulttuuriaktiivi. Kääntäjänä hän on kaikkiruokainen, ja hän on sekä suomentanut että englannintanut runsaasti suomalaisia nykyrunoilijoita ja kansainvälisiä kirjailijoita yli viidentoista vuoden ajan. Saloselle tärkeintä kirjallisuudessa ja kielenkäytössä on sanojen vapaus, rytmisyys ja sekä henkinen että yhteiskunnallinen muutosvoima.
Teoksen julkistustilaisuudet:
23.10. klo 13.15–14 Helsingin Kirjamessut, KAJO
27.10. klo 17-19 Rosebud Sivullinen, Kauppakeskus Kluuvi 2krs
Von Reyn Helsingin Kirjamessujen ohjelmassa:
22.10. klo 18-18.20 Arabia-lava. Haastattelijana suomentaja Kasper Salonen.
VON REYN, FORD : Kaukaista rakkautta
332 sivua
ISBN 9789524170857
Ilmestymisaika: Lokakuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen sekä suomen- että englanninkielisestä teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään tiedottaja Miksu Väkiparralle.
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