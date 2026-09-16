MEP Aura Salla vaatii alustariippumattomuutta digieuroon ja pankkipalveluihin: ”Eurooppa ei saa lukittua Googleen ja Appleen”
7.10.2026 06:55:00 EEST | MEP Aura Salla | Tiedote
EU rakentaa digieuroa vahvistaakseen strategista itsemääräämisoikeuttaan maksamisessa. Samaan aikaan eurooppalaisten arjen pankkipalveluiden käyttö on sidoksissa EU:n ulkopuoliseen teknologiaan. Europarlamentaarikko Aura Salla (Kok./EPP) vaatii, että digieuro ja pankkipalvelut suunnitellaan aidosti käyttöjärjestelmäriippumattomiksi, eli että ne toimivat välittömästi myös esimerkiksi suomalaisissa Jolla-puhelimissa.
Aura Sallan mukaan EU:n ei ole johdonmukaista tavoitella strategista itsemääräämisoikeutta maksamisessa, jos kansalaisten päivittäisten pankkipalveluiden toimivuus on viime kädessä riippuvainen yksittäisistä EU:n ulkopuolisista teknologiayhtiöistä ja suljetuista käyttöjärjestelmistä.
”Emme voi rakentaa digitaalista maksuvälinettä ja samalla jättää sen käytännön toimivuutta EU:n ulkopuolisten teknologiayhtiöiden varaan”, Salla sanoo.
Salla vaatii, että pankkipalveluiden ja digieuron teknisen toteutuksen tulee mahdollistaa niiden käyttö eri käyttöjärjestelmissä ja sovelluskaupoissa. Palvelut eivät hänen mukaansa saa olla sidottuja tiettyyn teknologiaan, käyttöjärjestelmään tai sovelluskauppaan.
Digieuron pilotissa Euroopan keskuspankki tarjoaa maksupalveluntarjoajille ohjelmistokehityspaketin Android- ja iOS-sovellusten integrointia varten. Sallan mukaan on varmistettava, ettei tämäntyyppinen tekninen toteutus käytännössä lukitse digitaalista maksamista nykyisiin suuriin mobiiliratkaisuihin.
”Digieuron kehittämisessä on varmistettava alusta lähtien, että eurooppalaiset vaihtoehdot voivat toimia siinä täysipainoisesti. Emme saa rakentaa uutta riippuvuutta vanhojen päälle”, Salla sanoo.
Sallan mukaan ongelma näkyy jo nykyisissä pankkipalveluissa. Suomalaista Sailfish OS -käyttöjärjestelmää kehittävän Jollan puhelimissa pankkipalveluiden saatavuuteen vaikuttavat esimerkiksi Android- ja iOS-järjestelmiin sidotut sovellukset ja tietoturvaratkaisut.
“Pankkipalveluiden on toimittava käyttöjärjestelmästä riippumatta. Sekä digieuro että eurooppalaiset pankkipalvelut on rakennettava avoimien standardien, rajapintojen ja yhteentoimivuuden varaan”, Salla vaatii.
Salla näkee digieuron mahdollisuutena vahvistaa Euroopan rahoitusjärjestelmän strategista autonomiaa, mutta muistuttaa, että riippuvuuksia on tarkasteltava koko teknologiaketjussa. Pankkipalveluiden keskeiset toiminnot, kuten verkkopankkitunnukset, tulee Sallan mukaan voida erottaa yksittäisestä käyttöjärjestelmästä ja teknologiatoimittajasta.
”Strateginen autonomia tarkoittaa sitä, että Eurooppa pystyy valitsemaan ja vaihtamaan käyttämäänsä teknologiaa. Pankkien on tarjottava palvelunsa yhteentoimivilla ja avoimilla ratkaisuilla eri käyttöjärjestelmille. Eurooppalaiset pankkipalvelut eivät saa olla riippuvaisia ulkopuolisesta teknologiasta”, Salla päättää.
Yhteyshenkilöt
Aura Sallaeuroparlamentaarikko, VTTEuroopan parlamentti
Aura Salla (Kok/EPP-ryhmä). Jäsen ITRE:ssä, varajäsen BUDG- ja IMCO-valiokunnissa.
Petra JärvimaaerityisavustajaEuroopan parlamentti
Petra Järvimaa vastaa MEP Sallan mediasuhteista, kotimaan asioista sekä avustaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) työssä.
Europarlamentaarikko Aura Salla
Jäsen
ITRE Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
D-IN Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
Varajäsen
BUDG Budjettivaliokunta
IMCO Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
D-CA Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta
DASE Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian maiden liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
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