MEP Aura Salla vaatii alustariippumattomuutta digieuroon ja pankkipalveluihin: ”Eurooppa ei saa lukittua Googleen ja Appleen”

Aura Sallan mukaan EU:n ei ole johdonmukaista tavoitella strategista itsemääräämisoikeutta maksamisessa, jos kansalaisten päivittäisten pankkipalveluiden toimivuus on viime kädessä riippuvainen yksittäisistä EU:n ulkopuolisista teknologiayhtiöistä ja suljetuista käyttöjärjestelmistä.

”Emme voi rakentaa digitaalista maksuvälinettä ja samalla jättää sen käytännön toimivuutta EU:n ulkopuolisten teknologiayhtiöiden varaan”, Salla sanoo.

Salla vaatii, että pankkipalveluiden ja digieuron teknisen toteutuksen tulee mahdollistaa niiden käyttö eri käyttöjärjestelmissä ja sovelluskaupoissa. Palvelut eivät hänen mukaansa saa olla sidottuja tiettyyn teknologiaan, käyttöjärjestelmään tai sovelluskauppaan.

Digieuron pilotissa Euroopan keskuspankki tarjoaa maksupalveluntarjoajille ohjelmistokehityspaketin Android- ja iOS-sovellusten integrointia varten. Sallan mukaan on varmistettava, ettei tämäntyyppinen tekninen toteutus käytännössä lukitse digitaalista maksamista nykyisiin suuriin mobiiliratkaisuihin.

”Digieuron kehittämisessä on varmistettava alusta lähtien, että eurooppalaiset vaihtoehdot voivat toimia siinä täysipainoisesti. Emme saa rakentaa uutta riippuvuutta vanhojen päälle”, Salla sanoo.

Sallan mukaan ongelma näkyy jo nykyisissä pankkipalveluissa. Suomalaista Sailfish OS -käyttöjärjestelmää kehittävän Jollan puhelimissa pankkipalveluiden saatavuuteen vaikuttavat esimerkiksi Android- ja iOS-järjestelmiin sidotut sovellukset ja tietoturvaratkaisut.

“Pankkipalveluiden on toimittava käyttöjärjestelmästä riippumatta. Sekä digieuro että eurooppalaiset pankkipalvelut on rakennettava avoimien standardien, rajapintojen ja yhteentoimivuuden varaan”, Salla vaatii.

Salla näkee digieuron mahdollisuutena vahvistaa Euroopan rahoitusjärjestelmän strategista autonomiaa, mutta muistuttaa, että riippuvuuksia on tarkasteltava koko teknologiaketjussa. Pankkipalveluiden keskeiset toiminnot, kuten verkkopankkitunnukset, tulee Sallan mukaan voida erottaa yksittäisestä käyttöjärjestelmästä ja teknologiatoimittajasta.

”Strateginen autonomia tarkoittaa sitä, että Eurooppa pystyy valitsemaan ja vaihtamaan käyttämäänsä teknologiaa. Pankkien on tarjottava palvelunsa yhteentoimivilla ja avoimilla ratkaisuilla eri käyttöjärjestelmille. Eurooppalaiset pankkipalvelut eivät saa olla riippuvaisia ulkopuolisesta teknologiasta”, Salla päättää.