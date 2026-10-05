Vihreiden Mari Holopainen: Pankkien sisäpiirin kauppojen salaaminen on avoimuuden romuttamista – hallituksen esitys on peruttava
6.10.2026 17:28:45 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen tyrmää hallituksen esityksen, joka piilottaisi pankkiirien pörssikaupat julkisuudelta. Valtiovarainministeriön valmisteleman lain myötä pankkien ja pankkiiriliikkeiden sisäpiirirekisterit eivät olisi enää julkisia.
– Nyt kuka tahansa voi tarkistaa, mihin oman pankin sijoitusneuvoja itse sijoittaa. Avoimuus on suojannut markkinoita sisäpiirin väärinkäytöksiltä jo 30 vuotta. Hallitus on valmis luopumaan siitä valtiovarainministeri Purran (ps.) johdolla ja kokoomuksen siunauksella. Jälleen kerran nähdään, miten kauas perussuomalaiset ovat etääntyneet vaalilupauksistaan puolustaa tavallista suomalaista. Kansalaisten oikeus valvoa vallankäyttöä uhrataan pienen joukon toiveiden vuoksi, Holopainen sanoo.
Helsingin Sanomien (2.10.) mukaan Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaa myöntää, ettei kansalainen saisi lakimuutoksen jälkeen samaa tietoa, jonka hän nyt löytää julkisesta rekisteristä.
– Kyse on läpinäkyvyyden heikentämisestä. Julkisuus on ollut kansalaisten ja median väline valvoa sisäpiirin sijoituksia. Hallitus perustelee esitystä pankkien hallinnollisella taakalla, mutta ei kerro edes kuinka suurista kustannuksista on kyse, Holopainen toteaa.
Valmistelu on myös ollut yksipuolista. Valtiovarainministeriö ei pyytänyt lausuntoa mediaa edustavilta tahoilta eikä kansalaisjärjestöiltä. Finanssiala ja EK haluaisivat salata myös eläkerahan hoitajien henkilökohtaiset omistukset. Työeläkevaroja on sijoitettuna noin 300 miljardia euroa.
– Kyse on suomalaisten yhteisistä eläkerahoista ja suurista vallankäyttäjistä. Avoimuuden kaventaminen on väärä suunta aikana, jolloin luottamusta instituutioihin pitäisi juuri vahvistaa eikä murentaa. Hallitus on vedonnut monissa muissa asioissa kiireeseen, mutta pankkien sisäpiiriltä vaadittavaan läpinäkyvyyden vähentämiseen aikaa kuitenkin löytyy. Hallituksen prioriteetit ovat paljastavia, Holopainen sanoo.
– Mikäli hallituspuolueet eivät tätä uudistusta pysäytä, tulee seuraavan hallituksen palata avoimuutta edistävään lainsäädäntöön, Holopainen linjaa.
Yhteyshenkilöt
Mari HolopainenKansanedustajaPuh:0505143452mari.holopainen@eduskunta.fi
Saana SarmelaViestintäsuunnittelijaPuh:0503559327saana.sarmela@vihreat.fi
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