Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedote 6.10.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 6.10. kokouksen ennakkotiedote 2.10.2026 14:07:46 EEST | Tiedote

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta kokoontuu tiistaina 6. lokakuuta 2026 kello 16.15. Lautakunta käsittelee muun muassa Laakson sairaalan psykiatrian toimintojen rakennus 1:n peruskorjauksen tarveselvitystä sekä Vuosaaren seniorikeskuksen tarveselvitystä. Linkit Kokouksen esityslista liitteineen Kokouksen päätöstiedote julkaistaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla kokouksen jälkeen.