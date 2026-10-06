Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 6.10.2026
6.10.2026 19:18:15 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 6.10.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli kokouksessaan muun muassa talonrakennushankkeiden ohjelmia vuosille 2027–2035 sekä antoi useita lausuntoja kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteista. Aiheina olivat muun muassa peruskoulujen ulkoliikuntamahdollisuudet, neurokirjon lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet Itä-Helsingissä, perhelipun tarjoaminen uimahalleissa sekä leluihin perustuvan lainauspalvelun käynnistäminen. Lisäksi lautakunta käsitteli hankintaoikaisuvaatimuksia sekä Mustikkamaan liikuntapuiston uuden huoltorakennuksen hankesuunnitelmaa.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilpo KiiskinenViestintäpäällikkö
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
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