Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 6.10.2026
6.10.2026 18:38:33 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 6.10.2026.
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki Mäntymäki
viestintäpäällikkö
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 37368
heikki.mantymaki@hel.fi
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Havsrastböle förnyas en bit i taget – nya flervånings- och småhus planeras5.10.2026 12:21:59 EEST | Pressmeddelande
Nya flervånings- och småhus planeras i Havsrastböle för att göra bostadsbeståndet i området mångsidigare. Staden främjar byggande som allt mindre helheter än tidigare.
Meri-Rastila uudistuu pala kerrallaan – suunnitteilla uusia kerros- ja pientaloja5.10.2026 12:21:59 EEST | Tiedote
Meri-Rastilaan suunnitellaan uusia kerros- ja pientaloasuntoja, joilla monipuolistetaan alueen asuntokantaa. Kaupunki edistää rakentamista nyt aiempaa pienempinä kokonaisuuksina.
Teollisuuskadun tunneli sekä Veturitie Triplan kohdalla suljettu autoliikenteeltä yöaikaan 6.–9. lokakuuta5.10.2026 08:35:33 EEST | Tiedote
Teollisuuskadun tunneli ja Veturitie Triplan kohdalla on suljettu autoliikenteeltä huoltotöiden ja pesujen vuoksi.
Helsingfors uppdaterar sina riktlinjer för överlåtelse av tomter2.10.2026 09:27:34 EEST | Pressmeddelande
Syftet med uppdateringen av riktlinjerna är bland annat att öka öppenheten i förfarandet för tomtöverlåtelser och främja marknadsmässig prissättning av tomterna samt att påskynda byggandet på tomter.
Helsinki päivittää tontinluovutuslinjauksiaan2.10.2026 09:27:34 EEST | Tiedote
Linjausten päivittämisen tavoitteena on muun muassa lisätä tontinluovutustoiminnan avoimuutta ja tonttien markkinaehtoista hinnoittelua sekä nopeuttaa tonttien rakentumista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme