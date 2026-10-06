Aluevaltuusto valitsi hyvinvointialuejohtaja Svahnin jatkokaudelle
6.10.2026 21:34:41 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Aluevaltuusto päätti yksimielisesti jatkaa hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahnin virkasuhdetta viiden vuoden määräaikaisen jakson alkaen 21.6.2027.
— Hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn on tehnyt erinomaisen hyvää työtä ja olen iloinen, että hänen työnsä jatkuu hyvinvointialueen johdossa. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on yksi Suomen parhaista hyvinvointialueista ja edelläkävijä teknologian hyödyntämisessä. Vaikka taloudellinen tilanne on ollut haastava, niin olemme onnistuneet parantamaan asukkaille tarjottavia palveluja, sanoo Länsi‑Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja Mervi Katainen.
Osavuosikatsaus
Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.- 30.6.2026. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli 46,7 miljoonaa euroa eli 15,8 miljoonaa euroa talousarviota parempi.
Pelastustoimen palvelutasopäätös hyväksyttiin
Aluevaltuusto hyväksyi vuosien 2027–2030 pelastustoimen palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätös toteuttaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen uudistamisen strategiaa 2026–2029. Palvelutasopäätöksessä kuvataan, miten Länsi-Uudenmaan pelastustoimi tuottaa pelastuslain mukaiset palvelut, ja se toimii pelastuslaitoksen toiminnan, talouden ja investointien perustana koko palvelutasokauden ajan. Palvelutasokaudella 2027–2030 pelastustoimi keskittyy erityisesti onnettomuuksien ehkäisyn vaikuttavuuden vahvistamiseen, pelastustoiminnan toimintavalmiuden sekä väestönsuojelun ja varautumisen kehittämiseen.
Tarkastuslautakunta antoi lausunnon aluevaltuustolle toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomus antoi aihetta. Arviointisuunnitelma 2026–2029 merkittiin tiedoksi.
Lisäksi aluevaltuuston käsitteli kokouksessaan vastaukset valtuustoaloitteisiin ja aluehallitukselle osoitettuihin kysymyksiin. Valtuustoaloitteet ja kysymykset koskivat muun muassa vammaispalveluja, liikkumisen palveluja, henkilöstöpolitiikkaa määräaikaisissa työsuhteissa, syöpästrategian toimeenpanoa, innovaatioyhteistyötä, hankintojen vastuullisuutta, hoidon vaikuttavuuden seurantaa, työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjunnan valvontaa sekä tulkkaus- ja osallisuuspalveluja. Aluevaltuusto hyväksyi päätösehdotukset ja merkitsi aloitteiden ja kysymysten vastaukset tiedoksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mervi KatainenLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja / Ordförande för Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktigePuh:041 319 6988mervi.katainen@lh.luvn.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Verkkosivut: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Välfärdsområdesfullmäktige valde välfärdsområdesdirektör Svahn för en ny period6.10.2026 21:39:33 EEST | Tiedote
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt förlänga välfärdsområdesdirektör Sanna Svahns tjänsteförhållande med en tidsbunden period på fem år från och med den 21 juni 2027.
Förslaget om en organisationsförändring inom elevhälsan och mentalvårdstjänsterna återremitterades5.10.2026 17:35:43 EEST | Tiedote
Välfärdsområdesstyrelsen gav HUS-sammanslutningen ett utlåtande om Apotti-lösningen för klient- och patientdatasystem. Förslaget om att inleda samarbetsförhandlingar om en omorganisering av servicelinjen för elevhälsan och mentalvårdstjänsterna återremitterades för fortsatt beredning.
Opiskeluhuollon ja mielenterveyspalvelujen organisaatiomuutosesitys palautettiin5.10.2026 17:34:48 EEST | Tiedote
Aluehallitus antoi HUS-yhtymälle lausunnon Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisuun liittyen. Opiskeluhuolto ja mielenterveyspalvelut -palvelulinjan uudelleenorganisoitumista koskeva esitys yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä palautettiin valmisteluun.
Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 6 oktober 20262.10.2026 09:58:19 EEST | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde hålls den 6 oktober 2026 från kl. 17.30 på Fullmäktigegården i Esbo, Esbogatan 5.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu 6.10.20262.10.2026 09:53:46 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous järjestetään Espoossa 6.10.2026 klo 17.30 alkaen, Valtuustotalo, Espoonkatu 5.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme