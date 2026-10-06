Aluevaltuusto valitsi hyvinvointialuejohtaja Svahnin jatkokaudelle

— Hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn on tehnyt erinomaisen hyvää työtä ja olen iloinen, että hänen työnsä jatkuu hyvinvointialueen johdossa. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on yksi Suomen parhaista hyvinvointialueista ja edelläkävijä teknologian hyödyntämisessä. Vaikka taloudellinen tilanne on ollut haastava, niin olemme onnistuneet parantamaan asukkaille tarjottavia palveluja, sanoo Länsi‑Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja Mervi Katainen.

Osavuosikatsaus

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.- 30.6.2026. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli 46,7 miljoonaa euroa eli 15,8 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

Pelastustoimen palvelutasopäätös hyväksyttiin

Aluevaltuusto hyväksyi vuosien 2027–2030 pelastustoimen palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätös toteuttaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen uudistamisen strategiaa 2026–2029. Palvelutasopäätöksessä kuvataan, miten Länsi-Uudenmaan pelastustoimi tuottaa pelastuslain mukaiset palvelut, ja se toimii pelastuslaitoksen toiminnan, talouden ja investointien perustana koko palvelutasokauden ajan. Palvelutasokaudella 2027–2030 pelastustoimi keskittyy erityisesti onnettomuuksien ehkäisyn vaikuttavuuden vahvistamiseen, pelastustoiminnan toimintavalmiuden sekä väestönsuojelun ja varautumisen kehittämiseen.

Tarkastuslautakunta antoi lausunnon aluevaltuustolle toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomus antoi aihetta. Arviointisuunnitelma 2026–2029 merkittiin tiedoksi.

Lisäksi aluevaltuuston käsitteli kokouksessaan vastaukset valtuustoaloitteisiin ja aluehallitukselle osoitettuihin kysymyksiin. Valtuustoaloitteet ja kysymykset koskivat muun muassa vammaispalveluja, liikkumisen palveluja, henkilöstöpolitiikkaa määräaikaisissa työsuhteissa, syöpästrategian toimeenpanoa, innovaatioyhteistyötä, hankintojen vastuullisuutta, hoidon vaikuttavuuden seurantaa, työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjunnan valvontaa sekä tulkkaus- ja osallisuuspalveluja. Aluevaltuusto hyväksyi päätösehdotukset ja merkitsi aloitteiden ja kysymysten vastaukset tiedoksi.