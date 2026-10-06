Välfärdsområdesfullmäktige valde välfärdsområdesdirektör Svahn för en ny period

— Välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn har gjort ett utmärkt arbete, och jag är glad över att hon fortsätter att leda välfärdsområdet. Västra Nylands välfärdsområde är ett av de bästa välfärdsområdena i Finland och en föregångare när det gäller att utnyttja teknik. Trots det utmanande ekonomiska läget har vi lyckats förbättra servicen för invånarna, säger Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges ordförande Mervi Katainen.

Delårsrapporten

Välfärdsområdesfullmäktige antecknade välfärdsområdets delårsrapport för perioden 1.1–30.6.2026 för kännedom. Resultatet för det första halvåret var 46,7 miljoner euro, det vill säga 15,8 miljoner euro bättre än i budgeten.

Beslutet om räddningsväsendets servicenivå godkändes

Välfärdsområdesfullmäktige godkände beslutet om räddningsväsendets servicenivå för 2027–2030. Beslutet om servicenivån genomför Västra Nylands välfärdsområdes strategi för förnyelse av tjänsterna 2026–2029. I beslutet beskrivs hur Västra Nylands räddningsväsende tillhandahåller de tjänster som avses i räddningslagen. Beslutet utgör grunden för räddningsverkets verksamhet, ekonomi och investeringar under hela servicenivåperioden. Under servicenivåperioden 2027–2030 fokuserar räddningsväsendet särskilt på att öka genomslaget för arbetet med att förebygga olyckor, utveckla räddningsverksamhetens aktionsberedskap och förbättra befolkningsskyddet och beredskapen.

Revisionsnämnden lämnade ett utlåtande till välfärdsområdesfullmäktige om de åtgärder som revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2025 ger anledning till. Utvärderingsplanen 2026–2029 antecknades för kännedom.

Dessutom behandlade välfärdsområdesfullmäktige svar på fullmäktigemotioner och frågor som riktats till välfärdsområdesstyrelsen. Motionerna och frågorna gällde bland annat tjänster för personer med funktionsnedsättning, motionstjänster, personalpolitiken i fråga om visstidsanställningar, genomförandet av cancerstrategin, innovationssamarbete, ansvarsfulla upphandlingar, uppföljning av effekten av vård, tillsynen över bekämpningen av arbetsrelaterat utnyttjande och människohandel samt tolknings- och delaktighetstjänster. Välfärdsområdesfullmäktige godkände beslutsförslagen och antecknade svaren på fullmäktigemotionerna och frågorna för kännedom.