Eurojackpotissa perjantaina 120 miljoonan euron megapotti - tässä tiistain tulokset
6.10.2026 22:07:14 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin tiistain arvonnasta kierroksella 41/2026 ei löytynyt täysosumia. Perjantaina tarjolla on jälleen 120 miljoonan euron megapotti.
Arvonnan oikea rivi on 7, 12, 19, 28 ja 50. Tähtinumerot 1 ja 6.
5+1-tuloksia löytyi 11 kappaletta (6xSaksa, 2xTshekki, 2xTanska ja 1xNorja). Voittojen arvo on noin 884 000 euroa.
5+0-tuloksilla voittaa noin 107 000 euroa. Niitä löytyi 16 kappaletta (7xSaksa, 3xPuola, 2xUnkari, 1xNorja, 1xTanska, 1xItalia ja 1xEspanja).
Suomessa oli pelattu kaksi kappaletta 4+2-rivejä, joilla voittaa noin 3700 euroa.
Tiistain Jokeri-pelin oikea rivi on 4 4 1 9 2 4 6. Keravalainen nettipelaaja kuittaa kuusi oikein -tuloksella 20 000 euron voiton.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Montreal 38, joka tuo tonnin voiton kuudelle riville.
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