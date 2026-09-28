Teoksen Baabel-sarja täydentyy kiinalaisen nykykirjallisuuden kulttinimellä ja japanilaisella klassikolla
7.10.2026 08:52:58 EEST | Teos-kustantamo | Tiedote
Teoksen Baabel-sarjan uutuudet vievät lukijan unenomaisiin maailmoihin ja ihmisyyden pimeisiin kerroksiin. Kiinalaisen Can Xuen novellikokoelma Ylös alas ja japanilaisen Sōseki Natsumen romaani Kaivos ilmestyvät molemmat suomeksi tänään keskiviikkona 7.10.
Ylös alas – Novelleja
Kiinalaisen Can Xuen (s. 1953) ensimmäinen suomennettu teos esittelee unenomaisen, häiritsevän tunnelman mestarin.
Ylös alas -teoksessa (suom. Tero Tähtinen) sokeiden hyönteisten yhdyskunta möyrii maaperässä. Tarinat yläpuolisesta keltaisen hiekan kerroksesta ja siellä kuultavista kamelien kelloista pelottavat. On hyvä pysytellä täällä, vertailla unia ja muistella esi-isiä.
Kolmessatoista vinksahtaneessa novellissa todellisuuden laskokset avautuvat arvaamattomiin suuntiin. Can Xuen maagisrealistisissa tarinoissa on absurdismin ja surrealismin aineksia, mutta niiden ydin kumpuaa kiinalaisesta perinteestä. Taustalla kukkii erikoinen huumori.
Can Xuea on sanottu kiinalaisen kokeellisen kirjallisuuden merkittävimmäksi hahmoksi. Hänelle todellisuus tuntuu paljastuvan fantasiassa.
Kaivos
Sōseki Natsumen (1867–1916) Kaivos (suom. Aleksi Järvelä) on hämmästyttävän moderni, eksistentialistinen romaani yhdeltä Japanin merkittävimmistä kirjailijoista.
Varakkaan tokiolaisperheen vesa pakenee suhdesotkujaan vaeltaen epämääräisesti kohti pohjoista. Matkallaan hän kohtaa ihmiskauppiaan, joka tarjoaa hänelle töitä kuparikaivoksesta.
Kaivoksen varsinainen tapahtumapaikka on kuitenkin neuroottisen, analyyttisen kertojan mieli. Romaani hylkää perinteisen kehityskertomuksen ja sukeltaa tajunnanvirtamaiseen muisteluun, jossa selitystä minuudelle ja omille teoille ei tunnu löytyvän. Ihmisyyden ydin pysyy tavoittamattomana.
Länsimaiseen ja japanilaiseen ajatteluperinteeseen syvällisesti perehtynyt Sōseki Natsume yhdisti vaikutteet omaleimaiseksi kirjallisuudeksi. Kaivos edustaa hänen tuotantonsa keskivaiheen siirtymää valosta pimeyteen.
Kaivos-suomennoksen julkistustilaisuus järjestetään tänään keskiviikkona 7.10. klo 17 alkaen Rosebud Postitalossa (Postikatu 1, Helsinki). Tilaisuudessa kirjasta keskustelevat Japani-tutkijat ja japanilaisen kirjallisuuden suomentajat Aleksi Järvelä ja Miikka Pölkki. Tervetuloa!
Lisätiedot, suomentajien haasttatelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323
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