Selvitys käynnistyi: miten Itä-Uudestamaasta tulee vihreän siirtymän klusteri
7.10.2026 08:45:34 EEST | Helsingin seudun kauppakamari | Tiedote
Itä-Uudellamaalla on aloitettu selvitystyö, joka pohjustaa alueen vihreän siirtymän klusterin syntymistä. Klusteri kokoaa alueen yritykset, kunnat ja osaajat yhteistyöhön, joka vahvistaa elinvoimaa, houkuttelee investointeja ja luo uusia työpaikkoja. Selvitystä koordinoi Helsingin seudun kauppakamari.
Itä-Uudellamaalla on vahva pohja energiamurrokselle ja teolliselle kiertotaloudelle. Alueella ovat Kilpilahden teollisuusalue ja Loviisan ydinvoimalaitos, ja alueelle tehdään investointeja muun muassa vetytalouteen, aurinkoenergiaan, kiertotalouteen ja datakeskuksiin. Selvityksessä etsitään keinoja, joilla näitä vahvuuksia voidaan hyödyntää alueellisessa yhteistyössä.
”Itä-Uudellamaalla on poikkeuksellisen paljon energia- ja teollisuusosaamista. Nyt on hyvä hetki koota vahvuudet yhteen ja rakentaa yhteinen suunta. Selvityksen avulla tarkennetaan, millaista yhteistyötä tarvitaan käytännössä kasvun mahdollistamiseksi”, Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen apulaisjohtaja Thomas Buddas sanoo. Buddas toimii selvitystyön ohjausryhmän puheenjohtajana.
Selvityksessä kartoitetaan alueen toimijat, vahvuudet ja kehittämistarpeet. Aineistoa kootaan muun muassa haastattelemalla muiden suomalaisten klustereiden vetäjiä, tutkijoita ja virkamiehiä sekä sidosryhmille järjestettävissä työryhmissä.
Selvitys valmistuu kevään 2027 aikana. Sen tuloksena syntyy suunnitelma siitä, miten klusteri käynnistetään käytännössä.
Selvitystyön ohjausryhmässä ovat Borouge International (Borealis Polymers), Fortum Loviisan ydinvoimalaitos, Neste, Porvoon Energia ja Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag, Porvoon kaupunki, Loviisan kaupunki sekä Sipoon kunta. Lisäksi mukana ovat alueen keskeiset kehitysyhtiöt Posintra ja Cursor sekä alueen ammatillinen oppilaitos Careeria. Alueen muut kunnat ja alan yritykset kutsutaan työryhmiin selvitystyön edetessä.
Lisätiedot: Outi Toivanen, johtava vastuullisuusasiantuntija, Helsingin seudun kauppakamari outi.toivanen@chamber.fi, +358 45 3518 807
Yhteyshenkilöt
Outi ToivanenJohtava vastuullisuusasiantuntijaHelsingin seudun kauppakamariPuh:+358 45 3518 807outi.toivanen@helsinki.chamber.fi
Heini LarrosViestintäjohtajaHelsingin seudun kauppakamariPuh:+358 40 526 9728heini.larros@helsinki.chamber.fi
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