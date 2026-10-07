Kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välitysliikkeillä puutteita kohdeilmoittelussa

Lupa- ja valvontavirasto valvoi tehostetusti välitysliikkeiden kohdemarkkinointia energiatodistustietojen ilmoittamisen osalta. Tarkastetuista välitysliikkeistä noin 22 prosentilla havaittiin puutteita kohdeilmoittelussa.Havaitut puutteet koskivat esimerkiksi sitä, että ilmoituksesta puuttui energiatehokkuutta kuvaavan tunnuksen alaindeksi tai että ilmoituksessa mainitut tiedot perustuivat energiatodistukseen, joka ei ole enää voimassa. Lisäksi joissakin ilmoituksissa ei ollut lainkaan mainintaa energiatehokkuutta kuvaavasta tunnuksesta tai siitä, ettei kohteelle ollut laadittu lain edellyttämää energiatodistusta.

Tehostettu valvonta suoritettuun kesän aikana

Lupa- ja valvontaviraston tehostettu valvonta suoritettiin touko-elokuun aikana. Valvonta kohdistui pääasiassa internetissä julkaistuun kohdemarkkinointiin, erityisesti asuntoportaaleihin ja välitysliikkeiden omiin sivuihin. Valvonnan aikana tarkasteltiin sekä myynti- että vuokrailmoitusta. Ilmoituksia tarkastettiin 275 välitysliikkeeltä.

Välitysliikkeiden valvonta on yksi tehtävistämme

Lupa- ja valvontavirasto valvoo, että kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välitysliikkeet noudattavat lakia ja hyvää välitystapaa. Ilmoituksiin perustuvan valvonnan lisäksi valvomme välitysliikkeitä omaehtoisesti esimerkiksi seuraamalla välitysliikkeiden markkinointia sekä tekemällä valvontakampanjoita ja valvontakäyntejä välitysliikkeisiin.

Lisätietoa välitysliikkeen velvollisuuksista energiatodistusten osalta:

Välityskohteen energiatodistus - Lupa- ja valvontavirasto