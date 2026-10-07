Keliakiaa sairastavat 16–17-vuotiaat saavat oikeuden lapsen perusvammaistukeen, erityishoitorahan ikäraja nousee
7.10.2026 10:10:57 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Eduskunta on hyväksynyt muutokset erityishoitorahaan ja vammaisetuuksiin. Vuoden 2027 alusta myös 16–17-vuotias keliakiaa tai ihokeliakiaa sairastava nuori voi saada lapsen perusvammaistukea. Samalla erityishoitorahan ikäraja nousee 18 vuoteen. Lisäksi vammaisetuuksien hakemista ja myöntämistä koskevia säännöksiä täsmennetään.
Eduskunta on hyväksynyt erityishoitorahaa ja vammaisetuuksia koskevat lakimuutokset. Asiakkaille näkyvimmät muutokset koskevat keliakiaa sairastaville nuorille säädettävää erityisperustetta lapsen perusvammaistukeen sekä erityishoitorahan ikärajan nostoa. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2027.
– Lakimuutos parantaa erityisesti keliakiaa sairastavien 16–17-vuotiaiden nuorten asemaa vammaistuen saajina. Lakiin säädetään keliakiaa ja ihokeliakiaa koskeva erityisperuste, jonka nojalla lapsen perusvammaistuki voidaan myöntää ilman yksilöllistä arviota sairauden aiheuttamasta hoidosta ja huolenpidosta. Muiden sairauksien perusteella lapsen vammaistukea hakevien nuorten oikeus tukeen arvioidaan edelleen yksilöllisesti, sanoo erikoissuunnittelija Tuula Sahiluoto.
Keliakiaa sairastaville 16–17-vuotiaille oikeus lapsen perusvammaistukeen
Vuoden 2027 alusta myös 16–17-vuotias nuori voi saada lapsen perusvammaistukea keliakian tai ihokeliakian perusteella, jos hänellä on diagnosoitu sairaus ja hän noudattaa gluteenitonta ruokavaliota. Mahdollisuus saada lapsen perusvammaistukea 16–17-vuotiaana perustuu aiemmin hyväksyttyyn muutokseen, jolla lapsen vammaistuen ikäraja nousee 18 vuoteen vuoden 2027 alussa.
Lakiin säädetään keliakiaa ja ihokeliakiaa koskeva erityisperuste, jonka nojalla lapsen perusvammaistuki myönnetään ilman erillistä arviota siitä, tarvitseeko nuori ikäistään enemmän hoitoa, huolenpitoa, ohjausta tai valvontaa.
Lakimuutoksen tavoitteena on parantaa keliakiaa tai ihokeliakiaa sairastavien nuorten taloudellista tilannetta.
Erityishoitorahaa voi saada myös 16–17-vuotiaan nuoren hoitoon
Erityishoitoraha on tuki vanhemmalle, joka joutuu olemaan pois työstä osallistuakseen sairaan tai vammaisen lapsensa erikoissairaanhoidon tasoiseen hoitoon tai kuntoutukseen.
Vuoden 2027 alusta erityishoitorahaa voi saada myös 16–17-vuotiaan nuoren hoidon tai kuntoutuksen ajalta. Nykyisin etuutta maksetaan alle 16-vuotiaan lapsen hoitoon osallistumisen perusteella.
Muutoksen tarkoituksena on parantaa vanhempien mahdollisuuksia osallistua myös 16–17-vuotiaiden nuorten hoitoon ja kuntoutukseen silloin, kun nuorta hoitava lääkäri arvioi vanhemman osallistumisen tarpeelliseksi.
Vammaisetuuksien hakemista ja myöntämistä koskevia säännöksiä täsmennetään
Lakiin kirjataan nykyistä tarkemmin, milloin vammaisetuus myönnetään määräajaksi ja milloin toistaiseksi. Etuuden kesto arvioidaan jatkossakin yksilöllisesti asiakkaan tilanteen perusteella. Myös pysyvän sairauden tai vamman perusteella myönnettävä etuus voidaan myöntää määräajaksi, jos toimintakyvyn tai avun tarpeen arvioidaan voivan muuttua.
Laki vahvistaa jo nykyisin käytössä olevia menettelyjä. Muutos ei automaattisesti pidennä päätösten kestoa, vaan tuen myöntämisaika arvioidaan jatkossakin asiakkaan tilanteen perusteella. Tuki voidaan myöntää niin pitkäksi aikaa kuin sairaudesta tai vammasta aiheutuvan tavanomaista suuremman avun, hoidon tai muun tuen tarpeen arvioidaan kestävän.
Jatkossa vammaisetuuden hakemuksen liitteeksi voi riittää myös muu lääketieteellinen selvitys kuin lääkärinlausunto, jos siinä on päätöksen tekemiseksi tarvittavat tiedot. Muutos vastaa nykyistä Kelan käytäntöä.
Lisätietoja
kela.fi/ajankohtaista/ kela.fi/ajankohtaista/vammaistukien-nimet-ja-ikarajat-muuttuvat-vuonna-2027
https://www.kela.fi/ajankohtaista/usean-nuorille-maksettavan-kelan-tuen-alaikaraja-nousee
https://www.kela.fi/erityishoitoraha
https://www.kela.fi/vammaistuet
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Milla Kaitolaetuuspäällikkö (erityishoitoraha)KelaPuh:050 5517938milla.kaitola@kela.fi
Tuula Sahiluotoerikoissuunnittelija (vammaisetuudet)KelaPuh:020 635 1610tuula.sahiluoto@kela.fi
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