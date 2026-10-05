Attendon hoivakodit menestyivät vertailussa – yksi maan parhaiden joukossa, useita alueiden kärjessä
8.10.2026 09:00:00 EEST | Attendo | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on kysynyt ikäihmisten hoivan asiakkailta heidän mielipidettään hoivan laadusta. Asiakastyytyväisyyskyselystä 14 Attendo-kotia sai omien alueensa parhaat arviot. Attendo Omenapuisto jatkaa myös koko maan parhaiten arvioiduissa hoivakotien joukossa.
Tulosten perusteella 14 Attendo-kotia sijoittui oman alueensa parhaiden joukkoon ja Vaasan Attendo Omenapuisto myös koko maan parhaiten arvioitujen joukkoon.
"THL:n tutkimustulokset kertovat, että olemme onnistuneet rakentamaan luottamusta ja tarjoamaan asukkaillemme hyvää hoivaa ympäri maan", Attendon toimitusjohtaja Eveliina Huurre kommentoi.
Valinta perustuu asiakasarvioihin
Kotihoidon ja ikäihmisten yhteisöllisen asumisen toimijoiden arviointi perustui neljään mittariin: avun ja palvelun riittävyyteen, turvallisuuteen, toiveiden huomioimiseen ja suositteluhalukkuuteen. Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan arvioinnissa olivat mukana myös ruoka ja vapaa-ajan toiminta.
Parhaiden hoivakotien joukkoon pääsi valtakunnallisesti kolme kotihoidon tiimiä ja kolme hoivakotia, jotka saivat koko Suomen parhaat arviot asiakkailta ja asukkailta. Attendolta tähän valtakunnalliseen joukkoon pääsi Vaasan Attendo Omenapuisto.
Lisäksi jokaiselta hyvinvointialueelta on valittu kaksi kotihoidon tiimiä ja kaksi hoivakotia, jotka saivat oman alueensa parhaat arviot. Yhteensä Attendolta näihin joukkoihin pääsi 14 hoivakotia.
Alueiden parhaiten arvioidut Attendo-kodit ovat:
Asiakastyytyväisyys heijastaa päivittäistä työtä
Tulokset kertovat, että näissä Attendo-kodeissa onnistutaan ydintehtävässämme. Ne ovat asukkaille aidosti koteja.
"Nämä tulokset kertovat siitä, mitä kodeissamme tehdään joka päivä. Hyvä hoiva syntyy pienistä, mutta merkityksellisistä hetkistä, kuten kiireettömästä aamusta, tervehdyksestä, kuuntelemisesta. Niistä hetkistä pitävät huolen attendolaiset, jotka välittävät. Lämmin kiitos kuuluu jokaiselle heistä", Huurre sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anni LehtiViestintäpäällikköAttendo SuomiPuh:0405345935anni.lehti@attendo.fi
Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja
Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjoamme myös terapiapalveluita. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Noin 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi
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