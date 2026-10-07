Palveluiden järjestäminen -lautakunta 6.10.2026
7.10.2026 09:32:22 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestäminen -lautakunta kokoontui tiistaina 6.10.2026. Kokouksessa käsiteltiin sosiaali- ja terveystoimen talousarviota vuodelle 2027 ja vuoden 2025 arviointikertomusta.
Palveluiden järjestäminen -lautakunta on valmistellut esityksen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutuotantoa koskevasta toiminta-, talous- ja investointisuunnitelmasta. Lautakunta päätti esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi vuoden 2027 talousarvion ulkoisen ja sisäisen toimintakatteen, investointisuunnitelman vuosille 2027–2030 ja henkilöstösuunnitelman vuodelle 2027.
Palveluiden järjestäminen -lautakunta päätti hyväksyä tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomuksen sosiaali- ja terveystoimea koskeviin huomioihin ja suosituksiin laaditut vastineet. Vastineet tuodaan tarkastuslautakunnalle, aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle tiedoksi.
Lautakunta päätti palauttaa Askolan ikääntyneiden kuntouttavan päivätoiminnan lakkauttamisen uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa pyydetään lausunnot niiltä vaikuttamistoimielimiltä, joita asia koskee, ja asia valmistellaan uudelleen koko hyvinvointialueen päivätoiminnan kokonaisuus huomioon ottaen.
Muut asiat lautakunta päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.
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viestintä / kommunikationItä-Uudenmaan hyvinvointialue / Östra Nylands välfärdsområdeviestinta@itauusimaa.fi
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
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