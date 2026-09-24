Helsingin kaupunginorkesteri konsertoi lokakuussa Japanissa ja Etelä-Koreassa
7.10.2026 09:36:23 EEST | Helsingin kaupunginorkesteri | Tiedote
Helsingin kaupunginorkesteri on lähdössä ylikapellimestarinsa Jukka-Pekka Sarasteen johdolla laajalle Japanin ja Etelä-Korean kiertueelle. Lähes kolmiviikkoisen kiertueen aikana orkesteri soittaa yksitoista konserttia kymmenessä eri kaupungissa. HKO on edellisen kerran esiintynyt Japanissa 25 vuotta sitten, vierailu Etelä-Koreaan on orkesterin ensimmäinen.
Kiertueen Japanin-osuus alkaa 9. lokakuuta Takasaki Arts Theatressa, minkä jälkeen orkesteri esiintyy Osakassa, Kawaguchissa, Tokiossa, Hamamatsussa, Uedassa ja Yokohamassa. Tokiossa konserttipaikkoina ovat kaksi maan arvostetuimpiin kuuluvaa salia, Suntory Hall ja Tokyo Opera City.
Vuonna 1882 perustetulla Helsingin kaupunginorkesterilla on erityisen läheinen yhteys Jean Sibeliukseen. Orkesteri on kantaesittänyt suurimman osan säveltäjän orkesteriteoksista säveltäjän itsensä johtamana, ja Sibeliuksen musiikki on vahvasti esillä koko kiertueen ohjelmistossa. Juuri ilmestynyt Sibeliuksen sinfonioiden kokonaislevytys Sibelius & Saraste: The 7 Symphonies ylikapellimestari Jukka-Pekka Sarasteen johdolla on saanut Japanissa poikkeuksellisen vahvan vastaanoton: levy-yhtiö Ondinen julkaisema sinfoniasarja nousi jo ennakkomyynnissä Japanin klassisen musiikin listan kärkeen, ja levytystä on laajasti kiitetty japanilaisessa mediassa.
Suurimmassa osassa Japanissa kuultavista konserteista orkesterin solistina esiintyy huippusuosittu japanilaispianisti Hayato Sumino. Ohjelmassa on Sergei Prokofjevin pianokonsertto nro 3 sekä Jean Sibeliuksen toinen sinfonia ja otteita näyttämömusiikista Pelléas et Mélisande. Ohjelma soitettiin kahdesti loppuunmyydylle Musiikkitalolle kuun vaihteessa. ”Harvoin orkesteri ja solisti puhuvat näin yksimielisesti samaa kieltä”, Helsingin Sanomat ylisti konserttia 1.10.2026. Tokiossa kuultavissa konserteista toisessa kuullaan Sibeliuksen viulukonsertto, jonka tulkitsee Ryota Higashi.
Japanin jälkeen orkesteri matkustaa Etelä-Koreaan, jossa se konsertoi Daegussa, Daejeonissa ja Soulissa 20.–22. lokakuuta. Etelä-Korean konserttien solistina soittaa suomalaisyleisöillekin tuttu korealainen viulisti Inmo Yang, joka voitti vuonna 2022 järjestetyn kansainvälisen Jean Sibelius -viulukilpailun Helsingissä.
Helsingin kaupunginorkesteri toimii suomalaisen kulttuurin ja Helsingin kaupungin kulttuurilähettiläänä, ja kiertue ajoittuu samanaikaisesti merkittävien yritysverkostoitumisen ja kulttuurivaihdon tapahtumien kanssa sekä Japanissa että Etelä-Koreassa.
”Olemme erityisen ylpeitä saadessamme esitellä Helsingin kaupunginorkesteria juuri tässä vaiheessa historiaamme, kun lähestymme orkesterin 150-vuotisjuhlavuotta”, sanoo orkesterin intendentti Jari Eskola.
Kiertueen järjestelyistä vastaa Maestro Arts.
Kiertuekonserttien ohjelma:
helsinginkaupunginorkesteri.fi/fi/konsertit/kiertuekonsertit-japanissa-ja-etela-koreassa
Solistit:
Hayato Sumino: hayatosum.com
Ryota Higashi: www.ryotahigashi.com
Inmo Yang: www.inmoyang.com
Lisätiedot:
intendentti Jari Eskola, p. 050 465 4972, jari.eskola@hel.fi
(huomioithan ystävällisesti aikaeron kiertueen aikana)
Haastattelupyynnöt:
viestintäpäällikkö Marja Istala Kumpunen, p. 050 555 3551, marja.istalakumpunen@hel.fi
viestintäasiantuntija Hannele Tavi, p. 044 531 2225, hannele.tavi@hel.fi
(vastaavat haastattelupyyntöihin ja kysymyksiin Helsingissä)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marja Istala KumpunenViestintäpäällikköPuh:+358 50 555 3551marja.istalakumpunen@hel.fi
Helsingin kaupunginorkesteri
Helsingin kaupunginorkesteri on vuonna 1882 perustettu 102 muusikon muodostama sinfoniaorkesteri, jonka kotisali on Helsingin Musiikkitalossa. Viikoittaisten sinfoniakonserttien ja kansainvälisten kiertueiden lisäksi orkesteri esiintyy erilaisissa kokoonpanoissa eri puolilla Helsinkiä, tarjoaa lapsille ja nuorille esiintymismahdollisuuksia sekä tavoittaa erityisryhmiä monipuolisen yleisötyön kautta. Suorat HKO Screen -verkkolähetykset tuovat konsertit kotisohville 1–2 kertaa kuussa. Orkesterin levytykset ovat saaneet lukuisia palkintoja ja keränneet muun muassa useita Grammy-ehdokkuuksia.
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