Ennallistamisen lasku voi nousta 1,2 miljardiin – järjestöt vaativat hallitukselta jarrua
7.10.2026 11:02:51 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
MTK on kuuden muun metsä- ja ruokasektorin järjestön kanssa lähettänyt pääministerille ja hallitukselle vetoomuksen, joka koskee EU:n ennallistamisasetuksen kansallista toimeenpanoa. Järjestöjen mukaan luonnon tilaa on vahvistettava niin, ettei ruoantuotannon, puun saatavuuden, investointien ja työpaikkojen edellytyksiä vaaranneta.
– Luonnon tilan parantaminen on meille kaikille yhteinen tavoite, ja maa- ja metsätalouden harjoittajat tekevät sen eteen jo nyt paljon. Ennallistaminen ei kuitenkaan onnistu maanomistajien yli, vaan heidän kanssaan. Siksi toimien on perustuttava vapaaehtoisuuteen ja oikeudenmukaisiin korvauksiin, MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä sanoo.
Valmistelussa esitettyjen arvioiden mukaan toimien kokonaiskustannukset voivat nousta noin 1,2 miljardiin euroon ja rahoitusvaje noin 400 miljoonaan euroon vuodessa. Rajuimmassa skenaariossa vaikutus vastaisi 1–2 sellutehtaan ja viidentoista teollisen sahan vuotuista puunkäyttöä.
Suomi käy lähiaikoina komission kanssa kahdenväliset neuvottelut ennallistamisen tavoitteista. Järjestöjen mukaan hallituksen on ennen neuvotteluja määriteltävä Suomen kanta tavoitteiden lähtötasoon ja vertailuvuoteen.
– Suomen ei pidä sitoutua tavoitteisiin, joiden kustannuksia ja vaikutuksia ruoantuotantoon ja metsätalouteen laajoine arvoketjuineen ei tunneta. Hallituksen on käytettävä kansallinen liikkumavara täysimääräisesti, Hemmilä vaatii.
Järjestöt vaativat hallitukselta, että
- kansallinen liikkumavara ennallistamistoimissa käytetään täysimääräisesti
- keinoiksi valitaan vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat toimet, ja niille varataan uskottava rahoitus
- aktiivinen metsätalous ja talousmetsien luonnonhoito pidetään mukana ratkaisuissa
- kotimaisen ruokaketjun toimintaedellytykset turvataan
- yksityismailla toimet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja oikeudenmukaisiin korvauksiin.
Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet MTK, SLC, Elintarviketeollisuusliitto ETL, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL, Meijerialan Ammattilaiset MVL, Paperiliitto ja Sahateollisuus.
Vetoomus hallitukselle luettavissa nettisivuillamme: https://www.mtk.fi/-/jarjestot-vaativat-hallitukselta-jarrua
Lisätietoja:
Tero Hemmilä, puheenjohtaja, MTK, 0400 522 012
Leena Kristeri, elinvoimajohtaja, MTK, 040 507 4088
Johan Åberg, maatalousjohtaja, MTK, 040 523 3864
Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK, 040 502 6810
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