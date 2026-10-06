Ennallistamisen lasku voi nousta 1,2 miljardiin – järjestöt vaativat hallitukselta jarrua

– Luonnon tilan parantaminen on meille kaikille yhteinen tavoite, ja maa- ja metsätalouden harjoittajat tekevät sen eteen jo nyt paljon. Ennallistaminen ei kuitenkaan onnistu maanomistajien yli, vaan heidän kanssaan. Siksi toimien on perustuttava vapaaehtoisuuteen ja oikeudenmukaisiin korvauksiin, MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä sanoo.

Valmistelussa esitettyjen arvioiden mukaan toimien kokonaiskustannukset voivat nousta noin 1,2 miljardiin euroon ja rahoitusvaje noin 400 miljoonaan euroon vuodessa. Rajuimmassa skenaariossa vaikutus vastaisi 1–2 sellutehtaan ja viidentoista teollisen sahan vuotuista puunkäyttöä.

Suomi käy lähiaikoina komission kanssa kahdenväliset neuvottelut ennallistamisen tavoitteista. Järjestöjen mukaan hallituksen on ennen neuvotteluja määriteltävä Suomen kanta tavoitteiden lähtötasoon ja vertailuvuoteen.

– Suomen ei pidä sitoutua tavoitteisiin, joiden kustannuksia ja vaikutuksia ruoantuotantoon ja metsätalouteen laajoine arvoketjuineen ei tunneta. Hallituksen on käytettävä kansallinen liikkumavara täysimääräisesti, Hemmilä vaatii.

Järjestöt vaativat hallitukselta, että

kansallinen liikkumavara ennallistamistoimissa käytetään täysimääräisesti

keinoiksi valitaan vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat toimet, ja niille varataan uskottava rahoitus

aktiivinen metsätalous ja talousmetsien luonnonhoito pidetään mukana ratkaisuissa

kotimaisen ruokaketjun toimintaedellytykset turvataan

yksityismailla toimet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja oikeudenmukaisiin korvauksiin.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet MTK, SLC, Elintarviketeollisuusliitto ETL, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL, Meijerialan Ammattilaiset MVL, Paperiliitto ja Sahateollisuus.

Vetoomus hallitukselle luettavissa nettisivuillamme: https://www.mtk.fi/-/jarjestot-vaativat-hallitukselta-jarrua

Lisätietoja:

Tero Hemmilä, puheenjohtaja, MTK, 0400 522 012

​​​​​​​Leena Kristeri, elinvoimajohtaja, MTK, 040 507 4088

Johan Åberg, maatalousjohtaja, MTK, 040 523 3864

Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK, 040 502 6810