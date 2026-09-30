Johtajuusbarometri 2026: Tulevaisuuden johtaja mahdollistaa luovuuden ja yhteistyön
8.10.2026 13:00:00 EEST | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote
Neljä viidestä Johtajuusbarometriin vastaajasta koki, että tulevaisuudessa tarvitaan nykyistä enemmän luovuuden ja innovatiivisuuden johtamista. Johtajan tärkeimmäksi tehtäväksi nousee työntekijöiden potentiaalin vapauttaminen ja yhdessä tekemisen mahdollistaminen.
Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten suhtautumista johtajuuteen ja johtamiseen nyt ja tulevaisuudessa. Tulokset kertovat, että suomalaisessa työelämässä odotetaan merkittävää muutosta johtajan rooliin.
Perinteisen ohjaamisen sijaan johtajalta odotetaan yhä enemmän kykyä luoda edellytyksiä luovuudelle, innovaatioille ja yhteistyölle.
Peräti 80 prosenttia vastaajista arvioi, että tulevaisuudessa tarvitaan nykyistä enemmän luovuuden ja innovatiivisuuden johtamista. Lisäksi 69 prosenttia näkee johtajan keskeisimmäksi tehtäväksi työntekijöiden keskinäisen verkostoitumisen ja yhdessä tekemisen varmistamisen.
Haaga-Helia oli mukana tuottamassa tutkimusta TYÖ2030-ohjelmassa.
– Tulokset kertovat siirtymästä kohti mahdollistavaa johtamista. Tulevaisuuden johtajan tehtävänä ei ole yksin osoittaa suuntaa, vaan luoda edellytykset sille, että ihmiset voivat kasvaa, kehittyä ja onnistua yhdessä, Haaga-Helian HR:n ja johtamisen lehtori Tiina Mehto kommentoi tuloksia.
Tekoäly ei ole ainoa johtamista muuttava voima
Vaikka tekoäly hallitsee tämänhetkistä työelämäkeskustelua, vastaajat eivät pidä sitä yksin merkittävimpänä johtamisen muutosvoimana. Alle puolet eli 45 prosenttia vastaajista arvioi tekoälyn muuttavan johtamista eniten tulevaisuudessa.
Lähes yhtä merkittävinä (44 %) nähdään mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyvät haasteet työelämässä. Niiden arvioidaan vaikuttavan voimakkaasti johtamiskäytäntöihin tulevina vuosina.
Tuloksissa näkyvät myös sukupolvien väliset erot. Nuoremmat vastaajat tunnistavat tekoälyn vaikutuksen johtamiseen selvästi vanhempia ikäryhmiä useammin, kun taas vanhemmat sukupolvet eivät vielä näe yhteyttä yhtä vahvasti.
Tekoälyn aikakaudella johtamisen kilpailuetu on inhimillisyys
Johtajuusbarometrin tulokset viittaavat siihen, että tulevaisuuden työelämässä johtamisen painopisteen toivottaisiin siirtyvän valvonnasta mahdollistamiseen. Organisaatioiden menestys perustuu yhä enemmän työntekijöiden kykyyn oppia, tehdä yhteistyötä ja löytää uusia ratkaisuja monimutkaisiin haasteisiin.
Luovuuden johtaminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen näyttäytyvätkin tulevaisuuden johtamisen keskeisinä menestystekijöinä.
Johtajuusbarometrin mukaan tulevaisuuden johtajan kilpailuetu ei synny teknologiasta, vaan inhimillisyydestä. Vaikka tekoäly muuttaa työelämää vauhdilla, vastaajat uskovat hyvän johtamisen rakentuvan ennen kaikkea läsnäololle, yhteistyölle ja ihmisten kyvylle luoda uutta yhdessä.
Tutkimuksen tulokset tukevat Haaga-Helian strategista näkemystä tulevaisuuden työelämästä. Tulevaisuuskestävät ratkaisut, yhdessä tekeminen ja hyvinvoivan yhteisön rakentaminen ovat myös Haaga-Helian strategian keskeisiä painopisteitä, joiden avulla uudistetaan osaamista ja työelämää.
Tietoa tutkimuksesta
Johtajuusbarometri 2026 tuotettiin yhteistyössä TYÖ2030-ohjelman, Suomen Nuorkauppakamareiden, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, Centria-ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun, Lapin ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi E2 Tutkimus.
Tutustu Johtajuusbarometriin 2026
Lisätiedot
Sanna Kulmala, TYÖ2030-ohjelman ohjelmajohtaja, puh. 040 411 6378, sanna.kulmala@ttl.fi
Kimmo Mäki, yliopettaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, puh. 029 447 1357, kimmo.maki@haaga-helia.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kimmo MäkiyliopettajaHaaga-Helia ammattikorkeakouluPuh:+358 294471357kimmo.maki@haaga-helia.fi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
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