Tutkijoiden yö oli taas Suomen suurin tiedetapahtuma – yli 21 500 kävijää
7.10.2026 11:05:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Tutkijoiden yötä vietettiin syyskuun viimeisenä perjantaina 25.9.2026 kaikkiaan kahdeksalla paikkakunnalla Helsingistä Sodankylään. Hämeenlinnassa tapahtuma järjestettiin 2.10. Tapahtumassa saatiin uusia tiede-elämyksiä, kokeiltiin itse tutkimuksen tekemistä sekä keskusteltiin innostuneiden tieteentekijöiden kanssa. Mukana oli jälleen satoja tutkijoita ympäri Suomen. Kävijöitä päivän ja yön aikana erilaisiin tapahtumiin osallistui yhteensä yli 21 500. Tapahtuman teemana oli tänä vuonna uteliaisuus.
Tutkijoiden yö oli suosittu erityisesti Jyväskylässä, jossa monipuolinen ohjelma keräsi yliopiston ja ammattikorkeakoulun kampuksille yli 13 500 osallistujaa.
Jyväskylän yliopistossa fysiikan ohjelma keräsi jälleen innostuneen yleisön ja myös liikunnan mielenkiintoiset testausmahdollisuudet kiinnostivat laajasti. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa yleisö osallistui innolla kansalaistieteeseen testaamalla akuutin selkäkivun itsehoitopalvelua.
Leväshotteja ja asteroiditörmäyksiä
Hämeen ammattikorkeakoulussa tutustuttiin mm. mikrolevätutkimukseen, ja rohkeimmat kävijät maistoivat vihreän leväshotin. Hämeenlinnassa kävijöitä oli yli 200.
Tampereen yliopiston ohjelmassa verryteltiin nauruhermoja tiedettä ja stand upia yhdistävässä tiedekuntien mittelössä. Voiton vei reumatologian apulaisprofessori Vappu Rantalaiho. Rantalaiho hurmasi yleisönsä mainiolla tampereenkiälisellä esityksellä ”Otta kurtussa”. Tampereen ohjelma tavoitti noin 1 000 osallistujaa.
Porin Space Lab avasi ovensa Satakunnan ammattikorkeakoulun tiloissa. Yleisöä kiinnosti tapahtumassa varsinkin avaruuden havaintolaitteisto, kokeelliset asteroiditörmäykset sekä asteroiditutkimuksesta ja Maapallon puolustuksesta kertova yleisöluento. Osallistujia oli noin 100.
Itä-Suomen yliopiston ohjelmaa oli sekä Joensuun että Kuopion kampuksille. Tänä vuonna mukana ovat myös ammattikorkeakoulut Savonia ja Karelia. Itä-Suomen yliopiston tapahtumiin osallistui yhteensä 2 500 henkeä.
Sodankylän tapahtumassa päästiin kuulemaan esimerkiksi Sodankylän avaruushistoriasta, revontulista sekä ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista Lappiin. Tapahtumassa oli 50 osallistujaa.
Oulussa tieteen ihmeisiin tutustui 3 250 kävijää ja Helsingin tapahtumassa oli 900 osallistujaa.
Tutkijoiden yö on vuodesta 2005 saakka järjestetty Euroopan laajuinen tiedetapahtuma, joka tekee tiedettä ja tutkijoiden työtä tutuksi suurelle yleisölle. Tänä syksynä Tutkijoiden yötä vietettiin Jyväskylässä, Oulussa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Joensuussa, Porissa, Sodankylässä ja Tampereella.
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
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