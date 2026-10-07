HOK-Elannon ABC-latausverkostossa jo 50 julkista latausasemaa

HOK-Elannon ABC-latausverkosto on kasvanut 50 julkisen latausaseman verkostoksi uusien Prisma Tuusulan ja Vantaan Petikon suurteholatausasemien avauduttua. Kuluvan vuoden aikana verkostoon on avattu yhteensä viisi uutta latausasemaa, ja verkosto täydentyy vielä uudella latausasemalla Järvenpään Peltolassa.