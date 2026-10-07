HOK-Elannon ABC-latausverkostossa jo 50 julkista latausasemaa
13.10.2026 10:00:00 EEST | HOK-Elanto | Tiedote
HOK-Elannon ABC-latausverkosto on kasvanut 50 julkisen latausaseman verkostoksi uusien Prisma Tuusulan ja Vantaan Petikon suurteholatausasemien avauduttua. Kuluvan vuoden aikana verkostoon on avattu yhteensä viisi uutta latausasemaa, ja verkosto täydentyy vielä uudella latausasemalla Järvenpään Peltolassa.
ABC-latausverkostoa on laajennettu useilla uusilla kohteilla. Uusia latausasemia on avattu Helsingin Triplaan, Espoon Nihtisiltaan, Vantaan Korsoon, Prisma Tuusulaan ja Vantaan Petikkoon. Vantaan Petikossa avattu suurteholatausasema on samalla ABC-latausverkoston 400. asema Suomessa.
Verkoston kasvussa on mukana myös pala historiaa. Tänä vuonna avattu uusi ABC-latausasema Espoon Nihtisillassa sijaitsee samalla alueella, jonne avattiin yksi Suomen ensimmäisistä sähköautojen pikalatauspisteistä vuonna 2012. Samalla se oli käytännössä HOK-Elannon ensimmäinen julkinen latauspiste ja lähtölaukaus yhtiön latausverkoston kehitykselle.
HOK-Elannon latausverkostossa on nyt 52 latausasemaa, joista 50 on kaikkien asiakkaiden käytettävissä. Kaksi asemista sijaitsee sopimuspysäköinneissä. Latausasemilla on yhteensä yli 430 latauspistettä.
Tänä vuonna verkostoa on kasvatettu myös olemassa olevia asemia kehittämällä. Keravan latausasema avautui remontin jälkeen uudistettuna, ja Konalan lataustehoa kasvatettiin merkittävästi vastaamaan kasvavaa kysyntää. Herttoniemen latausasemalla tehtiin latausaseman kokonaistehoa parantavia uudistuksia.
ABC-latausverkoston tavoitteena on mahdollistaa sähköautoilijoille sujuva lataaminen arjen asioinnin yhteydessä eri puolilla HOK-Elannon toimialuetta. Latausasemat löytyvät ABC-mobiilisovelluksesta, jossa voi tarkistaa asemien sijainnit, saatavuustiedot ja lataushinnat.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
HOK-Elannon viestintäMediapuhelin
HOK-Elannon viestintä tarjoaa medialle ajankohtaista tietoa HOK-Elannosta. Palvelemme mediaa arkisin klo 9–16. Pyhäpäiviä edeltävinä arkipäivinä mediapalvelumme on avoinna klo 9–14.
HOK-Elanto
S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto on yli 720 000 asiakasomistajan oma osuuskauppa, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,7 miljardia euroa. HOK-Elannossa työskentelee lähes 7 000 henkeä, ja osuuskaupan monipuolisia palveluita käyttää vuosittain yli 150 miljoonaa asiakasta Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Vantaalla.
Kun kaikki Alepat, S-marketit, Prismat, Food Market Herkku, ravintolat, ABC-asemat ja latauspisteet, Sokokset ja Sokos Emotion -myymälät, Hautaus- ja lakipalvelupisteet sekä Omistajapalvelupisteet lasketaan yhteen, toimipaikkoja HOK-Elannolla on yli 400.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HOK-Elanto
Uudistunut Alepa Helsinginkatu avataan torstaina 8.10. – luvassa loistavia avajaistarjouksia ja kakkukahvit7.10.2026 11:19:36 EEST | Tiedote
Kalliossa sijaitseva Alepa Helsinginkadun remontti on loppusuoralla, ja täysin uudistunut myymälä avataan 8.10. klo 10.00. Avajaispäivänä on luvassa kakkukahvit 1000 ensimmäiselle asiakkaalle ja mahtavia avajaistarjouksia koko viikonlopun.
Espoon keskuksen Prismakeskuksen peruskivi on nyt muurattu - sisään kätkettiin aikakapseli11.9.2026 10:50:02 EEST | Tiedote
HOK-Elannon uuden, Espoon keskukseen rakentuvan Prismakeskuksen peruskivi muurattiin torstaina 10.9.2026. Peruskiven sisään muurattiin aikakapseli, jonka sisällä on kaikille kaupassa kävijöille tuttu esine.
Tuusulan palvelut paranevat kertaheitolla, kun Tuusulan ensimmäinen Prisma avataan 1.10.4.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Tuusulassa päästään juhlistamaan pian historiallista hetkeä, kun kunnan kauan odotettu ensimmäinen Prisma avataan torstaina 1.10.2026 klo 10. Hyrylän alueelle aukeava uusi hypermarket tuo Tuusulaan laajat päivittäis- ja käyttötavaravalikoimat sekä noin 100 kaupan alan työpaikkaa.
Kaksi uutta ABC-latausasemaa Vantaalle28.8.2026 09:28:33 EEST | Tiedote
HOK-Elanto laajentaa sähköautojen latausverkostoaan Vantaalla kahdella uudella ABC-latausasemalla. Juuri avautunut S-market Korson teholatausasema ja syyskuussa avautuva ABC Petikon suurteholatausasema tuovat alueelle lisää latauskapasiteettia sähköautoilijoille.
HOK-Elannon puolivuosikatsaus 2026: Asiakasomistajien määrä kasvaa edelleen, palveluverkosto uudistuu25.8.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Tammi–kesäkuussa HOK-Elantoon liittyi lähes 18 000 uutta asiakasomistajaa. Asiakasomistajien määrä nousi kesäkuun loppuun mennessä lähes 730 000:een. Samalla HOK-Elanto jatkoi palveluverkostonsa kehittämistä investoimalla alkuvuonna 81,6 miljoonaa euroa uusiin palveluihin ja toimipaikkoihin eri puolilla toimialuetta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme