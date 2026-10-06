Tippuritartunnat ovat lisääntyneet Kanta-Hämeessä – näin suojaudut ja testautat itsesi

Tippuritartuntojen määrä on kasvanut Kanta-Hämeessä kuluvan vuoden aikana. Tänä vuonna alueella on todettu yhteensä 35 uutta tippuritartuntaa. Viime vuonna tartuntoja oli yhteensä 38 ja sitä ennen vain 8–17 tapausta vuosittain.

Tartuntoja on todettu niin miehillä kuin naisillakin, ja niitä on todettu kaikissa ikäryhmissä. Erityisesti Kanta-Hämeen alueella 30–40-vuotiaiden tartuntamäärät ovat kasvussa. Tartunnat ovat peräisin kotimaasta.

– Olemme havainneet, että tippuri ei kosketa ainoastaan nuoria. Myös työikäisten tartunnat ovat lisääntyneet alueellamme selvästi. Siksi haluamme muistuttaa, että sukupuolitaudeilta suojautuminen ja matalalla kynnyksellä testeihin hakeutuminen ovat tärkeitä kaikenikäisille seksuaalisesti aktiivisille aikuisille, toteaa perusterveydenhuollon avopalveluiden erityispalveluiden ja ennaltaehkäisyn vastuualueen ylilääkäri Saija Pesonen.

Tippuri voi olla oireeton

Tippuri on bakteerin aiheuttama sukupuolitauti, joka tarttuu suojaamattomassa emätin-, anaali- tai suuseksissä. Tartunta voi olla täysin oireeton, minkä vuoksi osa tapauksista jää havaitsematta ilman testausta.

Mahdollisia oireita ovat muun muassa kirvely virtsatessa, poikkeava vuoto virtsaputkesta tai emättimestä sekä nielutulehduksen kaltaiset oireet nielutartunnassa.

Jos epäilet altistuneesi tippurille tai sinulla on oireita, hakeudu testiin. Testiin päästäksesi ota Oma Hämeessä yhteyttä kiireettömään ensilinjaan tai Oma Hämeen Terveys-chattiin. Löydät yhteystiedot täältä: Kiireetön hoito terveysasemilla

Suojaus on ainoa keino ehkäistä tartunta

Tippurin ehkäisyssä tärkeintä on käyttää kondomia emätin- ja anaaliseksissä sekä suojautua myös suuseksissä. Tartunnalta suojautuminen on erityisen tärkeää, koska tippuri voi tarttua ja levitä eteenpäin täysin oireettomana. Tällöin henkilö voi tietämättään tartuttaa infektion myös seksikumppaniinsa.

Jos seksikumppani vaihtuu tai kumppaneita on useita, kannattaa hakeutua säännöllisesti sukupuolitautitesteihin, vaikka oireita ei olisi. Varhainen toteaminen ja hoito ehkäisevät tartunnan leviämistä sekä vähentävät terveyshaittojen riskiä. Hoitamattomana tippuri voi aiheuttaa vakavia tulehduksia ja heikentää hedelmällisyyttä.

– Suojautuminen, avoin keskustelu kumppanin kanssa ja tarvittaessa testeihin hakeutuminen ovat yksinkertaisia, mutta tehokkaita keinoja huolehtia omasta ja kumppaneiden seksuaaliterveydestä. Myös tartunnasta kertominen aiemmille kumppaneille on vastuullista toimintaa, muistuttaa perhekeskuspalveluiden ylilääkäri Anu Mähönen.