Vesi- ja jätehuollon hinnat nousevat vuodelle 2027 – syynä muun muassa välttämättömät investoinnit

Vesimaksuilla varmistetaan luotettava vesihuolto pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun vesihuoltoverkosto vaatii kunnostustöitä. Lisäksi HSY:n on varauduttava kasvavien kaupunkien tarpeisiin sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamiin rankkasateisiin ja tulviin. Huonokuntoiset vesijohdot ja viemärit ovat alttiita häiriöille. Vesikatkojen aiheuttaman haitan lisäksi vuotavat tai huonokuntoiset viemärit voivat aiheuttaa esimerkiksi tulvia kiinteistöissä tai tilanteita, joissa puhdistamaton jätevesi pääsee vuotamaan luontoon.

“Vuosien 2027–2046 investointiohjelmakaudella nostamme merkittävästi vesihuoltoverkostojen saneerausta, jotta voimme taata pääkaupunkiseudun asukkaille luotettavan vesihuollon ja ennaltaehkäistä ympäristölle aiheutuvia haittoja”, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Tommi Fred. “Samalla tasapainotamme HSY:n taloutta vähentämällä velan ottoa. Tämän yhtälön toteuttaminen edellyttää korkeampia vesimaksuja”, hän jatkaa.

Vesihuoltolain mukaan vesimaksujen tulee pitkällä aikavälillä kattaa sekä toiminnan kustannukset että investoinnit.

HSY:n jäsenkunnissa vesihuollon käyttö- ja perusmaksut nousevat seuraavasti (sisältää arvonlisäveron):

- vesimaksu kuutiometriltä 2,15 eurosta 2,26 euroon

- jätevesimaksu kuutiometriltä 2,52 eurosta 2,65 euroon

- perusmaksun yksikköhinta kerrosneliöltä 0,0351 eurosta 0,0379 euroon.

Vesihuollon asiakasmaksut perustuvat kiinteistön käyttämän veden määrään pohjautuvaan käyttömaksuun sekä perusmaksuun, jonka suuruus riippuu kiinteistön koosta ja käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi 150 kerrosneliön omakotitalolle, jonka vuosittainen vedenkulutus on 180 m³, käyttö- ja perusmaksujen nousu on yhteensä noin 5 euroa kuukaudessa.

Vuoden 2027 liittymismaksuihin esitetään 2 prosentin korotusta kaikille kiinteistötyypeille. Poikkeuksena ovat asuinkäytössä olevat pientalot, joiden kerrosala on 0–350 m² ja joiden liittymismaksuihin esitetään yhteensä 7 prosentin korotusta. Kertaluonteinen liittymismaksu peritään asiakkaan liittyessä HSY:n verkostoon. Tavoitteena on jatkossa kattaa liittymismaksuilla paremmin uuden vesihuoltoverkoston rakentamisen kustannukset.

Myös vesihuollon palvelumaksuja on päivitetty vastaamaan nousseita kustannuksia. Palvelumaksut nousevat henkilötyön osalta 3,9 prosenttia. Sprinklerimaksuihin kohdistuu 5 prosentin korotus.

Asukkailla entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omiin jätekuluihinsa

HSY kannustaa jätteiden kierrättämiseen ja jatkaa palveluidensa kehittämistä. Jätemaksut kokonaisuutena nousevat maltillisesti. Korotukset perustuvat arvioituun kustannustason nousuun erityisesti jätteiden kuljetuksessa ja käsittelyssä sekä investointien rahoituksessa.

Olennaisimmat korotukset asuinkiinteistöjen jäteastioiden tyhjennysmaksuihin ovat seuraavat:

- biojäte 2 prosenttia

- pakkausjäte 2 prosenttia

- sekajäte 3,5 prosenttia.

Syväkeräysastioiden hintoja ei koroteta.

Esimerkiksi omakotitalossa, jossa sekä sekajäte että biojäte tyhjennetään neljän viikon välein, jätepalvelun kustannus nousee 7,24 euroa vuonna 2027, kun jätepalvelussa ei ole muutoksia ja laskut toimitetaan sähköisesti. 40 asunnon kiinteistössä jätehuollon peruspalvelun vuosimaksu nousee 136,50 euroa.

Pakkausjätteiden lajittelu erilleen sekajätteestä voi alentaa kiinteistön jätehuollon vuosikustannuksia jopa viidenneksellä. Monilokeroinen jäteastia, johon voi lajitella muovi-, kartonki- ja lasipakkaukset sekä pienmetallin, on ollut toukokuusta 2026 alkaen tarjolla kaikille taajama-alueilla sijaitseville 1–4 asunnon kiinteistöille. Kaikkein kalleimman sekajätteen tyhjennyskertoja voidaan harventaa, kun se ei sisällä bio- tai pakkausjätteitä.

"Sen lisäksi, että asukkaille on lajittelusta taloudellista hyötyä, asukkaat vaikuttavat myös Suomen omavaraisuuteen kierrättämällä jätteensä. Kiertotalous kehittyy vauhdilla ja jätemateriaaleille keksitään koko ajan lisää hyödyntämiskohteita. Hyvä esimerkki on biojäte: käsittelemme jätteen itse ja valmistamme siitä biokaasua sekä luomulannoitetta maatalouden käyttöön”, Tommi Fred havainnollistaa.

Väärin lajiteltu jäte ja astian ulkopuolelle jätetty ylimääräinen jäte aiheuttavat asuinkiinteistölle lisäkustannuksia. Säästöä syntyy, kun jäteastioiden koot ja tyhjennysvälit valitaan siten, että ne vastaavat jätemääriä.

Jäteautojen turhista käynneistä HSY alkaa periä hukkanoutomaksua. Tämä veloitetaan, kun kiinteistön yksittäisen jätelajin ainoa jäteastia puuttuu, on tyhjä tai sisältää väärää jätettä.

Sortti-asemilla vastaanotetaan paljon jätteitä maksutta

Sortti-asemien toimintaa kehitetään ruuhkien vähentämiseksi. Konalan Sortti-asemalla otetaan vuoden 2027 aikana käyttöön laajennusalue puutarhajätteiden tuomista varten.

Sortti-asemilla maksutta vastaanotettavat jätteet säilyvät ennallaan. Maksuttomia jätteitä ovat kartonki ja pahvi, pakkauslasi, metalli, paperi, sähkölaitteet sekä suurin osa kotitalouksien vaarallisista jätteistä.

Kotitalouksien maksullisten jätteiden hinnat nousevat keskimäärin noin kaksi prosenttia. Puutarhajätteelle on lisätty uutena maksu enintään 200 litran pienerästä. Yritysasiakkaiden hinnastossa merkittävimmät korotukset kohdistuvat kiviaineksiin, palamattomaan jätteeseen ja painekyllästettyyn puuhun. Näiden vastaanottohinta ilman arvonlisäveroa nousee 13,63 prosenttia 87,65 eurosta 99,60 euroon kuutiometriltä. Kivikon vaarallisen jätteen asemalla hinnat nousevat kaksi prosenttia. Oman jätekuorman hinta-arvion voi tehdä eSortti.fi-palvelussa ja kuorman voi myös maksaa ennakkoon samalla.

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa hinnat säilyvät pääosin ennallaan

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa vastaanotetaan pääasiassa kuorma-autokuormia. Hinnat säilyvät enimmäkseen vuoden 2026 tasolla, mutta joihinkin kohdistuu suurempia korotuksia käsittelykulujen nousun takia. Asfaltti- ja tiilijätteen sekä rakennuskiviaineksen hinta ilman arvonlisäveroa nousee 12,5 prosenttia 80 eurosta 90 euroon tonnilta, betonin hinta nousee 50 prosentilla 60 eurosta 90 euroon tonnilta. Uusina jätteinä hinnastoon on nostettu styroksi sekä nestemäinen biojäte.

Jätehuollon maksuilla katetaan kaikki jätehuollon menot kuten kuljetus ja käsittely, Sortti-asemien ja Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen toiminta sekä investoinnit. Myös maksuttomat palvelut, kuten kotitalouksien vaarallisen jätteen keräys ja Sortti-keräysautokierrokset sekä lakisääteiset tiedotus ja neuvonta, katetaan kerätyillä maksuilla. Hinnaston valmisteluun annettiin vaikutusmahdollisuus kaikille, joita asia koskee. Valmisteluun saatiin vain yksi lausunto.

Linkit

Lisätietoa vesihuollon saneeraustarpeesta: hsy.fi/vesimaksut2026

Lisätietoa hukkanoutomaksusta – käynti ilman tyhjennystä: hsy.fi/hukkanouto

Lisätietoa paperilaskumaksusta

Lisätietoa pakkausjätteen keräyksestä monilokeroastiaan

Vesi- ja jätehuollon hinnastot: hsy.fi/hinnastot